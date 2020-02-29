10 günde devrialem

İstanbul'da doğup büyüyen Carla Frayman ya da müzik dünyasında bilinen ismiyle Carlita, son dönemde yıldızı yükselen DJ'ler arasında yer alıyor. Setlerini dinlediğinizde Latin Amerika'dan Afrika'ya farklı kültürleri aynı potada eriten bir tarzı olduğunu görüyorsunuz..

Bugüne kadar Tulum'da da çaldı, Mykonos'ta da. Hatta Nikaragua'da ormanın derinliklerinde... Geçen günlerde Venedik Karnavalı'nda setin başına geçen 24 yaşındaki DJ, bir sonraki Meksika performansı öncesi de İstanbul'da birkaç gün geçirdi. Biz de bu ziyareti fırsat bilip kendisiyle bir araya geldik. Carlita, Blackbird DJ Academy'deki buluşmamızda setin başına geçip bir de mini performans sergiledi.

Annesi İtalyan, babası Türk olan Carlita'nın ailesinde müziğe olan merak belli ki anne tarafından geliyor. Dayısı Jozi Levi, Brezilya'nın gösteri tarzı vurmalı çalgı müziğini Türkiye'de tanıtan çok önemli bir müzisyen. Carlita da üç yaşında önce piyano, sonra çello çalmaya başlamış. Sekiz yaşında da konservatuvara kabul edilmiş.

Liseden sonra işletme okumak için Boston'a giden Carlita, ikinci sınıfta Londra'ya yaptığı bir seyahat sırasında arkadaşının evinde mini bir DJ seti ile karşılaşmış. Ve Boston'a döner dönmez aynı setten kendisine de almış. DJ'liğe ilk adımını da Boston'da bir Türk kulüp sahibinin yönlendirmesiyle atmış.

Üniversite sonrası bir süre müzik endüstrisinde çalışsa da son dönemde tam zamanlı olarak DJ'lik yapıyor. "DJ olmak aslında kolay" diyen Carlita'ya "Bu alanda sıyrılıp kendini göstermenin yolu nedir?" diye soruyorum, "Önemli olan daha önce kimsenin bulamadığı şarkıları bulmak. Ben çalan kişideki enerjiye de inanıyorum. Ve prodüksiyon yapmak da önemli" yanıtını veriyor. O da 2.5 yıldır kendi parçalarını üretiyor. İleriye dönük hedefi de prodüksiyona ağırlık verip uluslararası alanda kendine kalıcı bir yer edinen ilk Türk kadın DJ/prodüktörlerden olmak.







10 SAAT ÇALDI

Peggy Gou gibi başarılı isimlerin bağlı olduğu Liaison Artists çatısı altında çalışmalarını sürdüren Carlita, zamanının çoğunu dünyanın farklı ülkelerinde ve şehirlerinde geçiriyor. Meksika Tulum, Vietnam, Fas, Mykonos, Ibiza, Bodrum, İstanbul, Ukrayna, Almanya, Dominik, Romanya,Brezilya, Portekiz ve İtalya...

Eğer performanslarına arkadaşları gelirse çok mutlu oluyor. Bu yüzden Mykonos çalmayı en sevdiği yerlerden... Tulum'da 2 bin kişiye 10 saat boyunca çaldığı günü unutamıyor. "Peki sonrasında ne yaptın?" diye sorduğumda da "Uyudum" karşılığını veriyor.

2020'ye de hayli şaşırtıcı bir şekilde girmiş Carlita. 10 gün içinde adeta dünya turu yapmış. New York'tan Lon Angeles'a gitmiş, oradan da İstanbul'a uçmuş. Vietnam'daki performansının ardından da Tulum'a geçmiş. Özellikle Vietnam'dan Tulum'a aktarmalı olarak 40 saat süren yolculuk onu çok yormuş. 2020'yi Vietnam'da karşılayan Carlita, Tulum'a gitmek için uçağa bindiğinde saat farkından dolayı ikinci kez yeni yıla girmiş.

Carlita, önümüzdeki dönemde İstanbul'a daha sık gelip burada sosyal sorumluluk içeren projelere imza atmayı planlıyor. Zaten prodüksiyonlarını da çoğunlukla burada yapıyor: "Fikirleri Meksika'da bulup İstanbul'da hayata geçiriyorum" diyor.