Evden eve Gerçek Kesit

Evlere kapandığımız ilk günlerde Instagram'da, Gerçek Kesit'in yüzü Cahit Kaşıkçılar, namıdiğer Sarı Bıyık canlı muhabbetlere başlamıştı. 90'ların efsanesi Gerçek Kesit'i bilenlerin toplaştığı gibi bu yayınlara, diziyi sonradan keşfeden gençler de katılıyordu. Bu kadar ilgi göreceğini her halde Cahit Kaşıkçılar'ın kendisi de tahmin etmiyordu. Ama gördüğü ilgiden memnundu. Sonunda bir gün mesaj attım "Abi bu ilgi sana Gerçek Kesit'i yeniden çektirir." Birkaç gün sonra mesaj geldi "Ekibi topladık, Gerçek Kesit'e yeniden başlıyoruz."

Sürpriz gibi sürpriz buna denir işte... Evet Gerçek Kesit efsanesi yeniden başlıyor. Peki nasıl, ekip de bizim gibi evde. Cahit Kaşıkçılar ile telefon bağlantısı kurup başladık muhabbete...







Cahit Kaşıkçılar "Bizim işimiz tiyatro ama korona illeti nedeniyle tiyatrolar kapatıldı. Yetmedi evlere kapandık. Bari insanlarla sosyal medya üzerinden muhabbet edeyim dedim. Instagram'daki yayınlar böyle başladı. Ama aşırı bir ilgi söz konusuydu. Duyan yayına katılıyordu. Genel olarak vakti zamanında Gerçek Kesit'in nasıl çekildiğini merak ediyorlardı. Anlatırken fark ettim ki, zaten biz bu diziyi olağanüstü koşullarda çekmişiz. Şimdi de olağanüstü bir durum yaşıyoruz ve bu şartlar altında da biz pekala Gerçek Kesit'i çekebilirdik. Fikrimi ekibe anlattım tamam dediler ve başladık çalışmaya" diyor.







MİLLETİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEĞİZ

Gerçek Kesit efsanesini ortaya çıkaran ekibin en önemli özelliği bunca yıl hiç birbirinden kopmaması. Hatta korona günlerinde de bu dayanışma hat safhaya çıkmış. Çünkü ekipte yaşı 65'in üzerinde olanlar var. Kaşıkçılar "Biz hiç kopmadığımız gibi bu süreç bizi daha da yakınlaştırdı. Herkes evdeyse dedik senaryoyu bu gerçeği göz önünde tutarak yazarız. Öyle de yaptık. Zaten hepimizin elinin altında video çekecek bir telefonu var. İlgili bölümleri herkes hem oynuyorlar hem de çekiyor. Çekilen bölümleri bana gönderiyorlar. Kurguda birleştiriyorum. Yani zor oluyor ama çok da zor değil" diyor.







Korona günlerinin dayattığı yaşam biçimiyle yeniden hayata geçirilen Gerçek Kesit, biraz da korona haleti ruhiyesiyle şekilleniyor aslında. Dizinin mayıs ayının ilk günlerinde YouTube'dan yayımlananacak sekiz-10 dakikalık ilk bölümlerinin mizah dozu yüksek dramalardan olması da bu yüzden. Kaşıkçılar "Şu korona günlerinde milletin yüzü bir nebze olsun gülsün istedik. Bunun için de dizinin mizah dozunu artırdık. Plan şöyle: Dizinin ilk bölümleri mayısın ilk günlerinde YouTube üzerinden yayımlanacak. Sonrasında daha uzun bölümler çekerek özlenen Gerçek Kesit'i tekrar izleyicimize sunacağız. Belki bu bölümler için bir platformla anlaşırız, bakalım" diyor.





90'LARI KEŞFEDEN BİZİ BULUYOR

Bunca yıl neden Gerçek Kesit çekilemedi? Kaşıkçılar "Aslında biz ekip olarak hiç kopmadık. En büyük sermayemiz de bu dayanışma. Birkaç kez olabilir mi, tekrar çekebilir miyiz diye niyetlendik, olmadı. Ama şimdi, özellikle yeni neslin yoğun ilgisi olduğunu gördük. 90'lar yeniden keşfediliyor ve o yıllara gidenler Gerçek Kesit'i görünce inanamıyor, bir şekilde bizi buluyorlar. Bizimle buluşup heyecandan titreyen mi dersin, boynumuza atılan mı dersin. Yani bize gösterilen sevgi jön, artist, oyuncu sevgisi değil. İnsanlar başka türlü seviyor. Abi gibi, baba gibi, amca gibi. Eee bu sevgiyi karşılıksız bırakmak istemiyoruz. Zaten bir aradayız dedik ve başladık çalışmaya" diyor.





İLK SÖYLEŞİSİ SABAH'TA ÇIKMIŞTI

Bilenler bilir bilmeyenlere kısa bir özet: Sarı Bıyık'ın hayatında SABAH'ın yeri ayrıdır. Çünkü ilk söyleşisi yıllar önce burada çıkmıştı. Nasıl mı? Anlatayım. Yıl 2003, SABAH'ta Mansur Forutan, Sarı Bıyık fenomeni diye bir yazı yazıyor. Flash TV'de yayınlanan Gerçek Kesit'ten ve Cahit Kaşıkçılar'dan bahsediyor ve "Kim bu adam, nerede?" diye soruyor. Cahit Bey de e-posta gönderiyor "Buradayım" diye, buluşuyorlar. Böylece ilk defa SABAH sayesinde Sarı Bıyık'ın Cahit Kaşıkçılar olduğunu öğreniyor herkes. Yıllar geçti bu olayın üzerinden geçen yıl Onur Ünlü'nün çektiği Gerçek Kesit: Manyak filmi vesilesiyle tekrar sayfalarımıza konuk etmiştik Cahit Bey'i... Gerçek Kesit'in tezlere nasıl konu olduğunu, polis akademisinde suçluların psikolojisini anlamak için seyrettirildiğini anlatmıştı.





MECRAYA GÖRE TEPKİ VERİYORLAR

Geçen yılkı söyleşimizde Cahit Kaşıkçılar sosyal medyadan dert yanmıştı. "Aman eksik kalsın. Twitter'da biri benim fotoğrafımla Sarı Bıyık diye bir hesap açmış. Altına abuk sabuk şeyler yazmış. Hakkımda dava açıldı. Savcıya 'Ya o ben değilim' dedim ama inandıramadım, iddianame hazırlandı" demişti. Lakin Gerçek Kesit efsanesi bu sefer sosyal medya sayesinde geri dönüyor. "Barıştınız mı sosyal medya?" ile deyince Cahit Bey "Çeşit çeşit sosyal medya varmış. Şunu fark ettim. Sosyal medyanın mecrası değişince insanların tavrı da farklı oluyor. Mesela Instagram'da insanlar daha sevecen daha saygılı. Onun için orayı kullanıyorum. Yani biz de düzene ayak uydurduk, barıştım diyebilirim" diyor.