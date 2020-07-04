5 soruda Aykız

Batı Trakyalı Ben Büdü ile geçen yıl röportaj yapmıştım. Köyde yazları tütün toplayan yetenekli rap müzisyeni Atina Üniversitesi'nde felsefe okuduğunu anlatmıştı.

Doğu'dan beslenip Batı'yı gözardı etmeyen bir müzikal anlayışa sahipti.

Yaklaşık 10 yıl önce yaptığı dub/riddim stilindeki remix şu günlerde yepyeni haliyle listelerde üst sıralarda. Reynmen işbirliği ile tekrar yayınlanan Aykız başarılı bir çalışma olmasının yanında Keloğlan gibi benzersiz bir masal kahramanını tekrar hatırlatması açısından da önemli. Gerçek ismi Hasan Binbaşı olan Ben Büdü şarkıyla ilgili sorularımı yanıtladı.

- Keloğlan sevdiğiniz bir kahraman mı?

- Keloğlan iyilik, dürüstlük, aşk engel tanımazlık gibi çok klişe ve ütopik kavramların vücud bulmuş hali olsa da, gerek komikliğiyle gerek hazır cevaplığı sayesinde bütün bunları sunuş ve işleyişi açısından oldukça orijinal bir karakter. Bunun yanında masallarını okumuş, filmlerini izlemiş olmak bizim jenerasyon için onu eşsiz biri yapıyor haliyle.

Burada Rüştü Asyalı'yı da anmak lazım tabii.

- Türküye remix yapmaya nasıl karar verdiniz?

- O zamanlar remix yapmak gibi bir hedefim yoktu. Rap müziğe ideoloji olarak baktığım, rap'in çok üstün bir şeye hizmet ettiğini, etmesi gerektiğini düşündüğüm yıllarda bir sevgilim olmuştu. Haliyle aşkımı ifade etmek için ona bir şarkı yazmalıydım ama rap'te aşk şarkısı yazmak bir zayıflık göstergesiydi ve içinde olduğumu sandığım dünyada zayıflara yer yoktu. Ben de onun için bu remix'i yapmıştım.

- Reynmen'le nasıl bir araya geldiniz?

- Ortak arkadaşımız aynı zamanda bağlı olduğum Kokpit plak şirketinin sahibi Fırat Alpaslan aracılığıyla bir araya geldik. Yeni bir şarkı mı yapsak, yoksa eski şarkılarından birini mi remix'lesek diye konuşurken mevzu Keloğlan ve Aykız'a geldi.

- Aykız'ın remix'inin gördüğü ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Bu remix'i neredeyse 10 yıl önce yapmıştım.

Karantina sürecinin başında parça sosyal medyada tekrar gün yüzüne çıktı.

Reynmen'in şarkıyı yorumlamasıyla birlikte de çok farklı bir noktaya geldi. Şarkının bu kadar ilgi görmesinin nedeni bence fikir ve bütünlük olarak iyi bir proje olması ama en büyük faktör tabii ki Reynmen.

- Müzikal zenginliği müthiş topraklarda yaşıyoruz değil mi?

- Başlarda eski şarkıları remix'leme amacım müzikal olarak kendimi geliştirebilmekti.

Yapmaya çalıştığım şey Batı müziğiydi ama dinlerken keyif aldığım işler hep Doğu'dan çıkmıştı. Sonrasında groove dediğimiz şeyi batıdan; duyguyu ise doğudan almaya çalıştığım "East meets West" sloganı altında kendimce bir sound oluşturmaya çalıştım.