Serinleten yaz diyeti ile 4 günde 2 kilo verin! İşte 4 günlük yaz diyeti listesi...

Yaz aylarının en hararetli günleri kapımıza geldi dayandı. Bu sıcak günlerde bir yandan serinleyip bir yandan da fazla kilolardan kurtulmak mümkün... Bal ve propolisin başrolde yer aldığı, doğru uykunun ve yürüyüşün olmazsa olmaz olduğu diyetle 4 günde 2 kilo vereceksiniz

Bu hafta sizlere sıcak havalarda hem içinizi serinletecek hem de yepyeni hazırladığım yağ yakıcı özel tariflerle zayıflamanızı sağlayacak 4 günlük diyet planı vermek istiyorum. Sıcaklarda en çok ihtiyacımız olan soğuk içeceklerle zayıflamanın çok sağlıklı olacağı da kesin. Serinleten yaz diyetimde 3 ana 2 ara öğün ile zayıflayacaksınız. Öğünler arasında üç saat bırakma kuralına uymanızı, öğün atlamamanızı, serinleten içecekleri mutlaka yağ yakımını hızlandırması açısından eksiksiz içmenizi ve dört gün boyunca sabah aç karnına en az 45 dakika yürüyüş yapmanızı tavsiye ederim.