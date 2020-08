Ayvalık-Cunda bana yeter

Aylardır evlerde kapalı kaldıktan sonra herkes kendini bir yerlere atıp güneşin tadını çıkartmak ve bozulan psikolojisini bir nebze olsun düzeltmek planları yapıyor. Ancak bilhassa çocuklu aileler için uçağa binip bir yerlere gitme düşüncesi bile insanın içini geriyor. Özellikle İstanbulluların en büyük can simidi bu yaz Ayvalık- Cunda hattı oldu. Yeni yapılan yollarla dört saat içinde buradasınız. İzole ve steril tatil imkanı sunan birçok mekan var. Her türlü önlem sıkı sıkı alınmış. Bir hafta boyunca Ayvalık ve Cunda'nın bu yaz en çok konuşulan adreslerini gezdik, yerinde denetledik.



CUNDA DESPOT EVİ

CUNDA'DA TARİHİN İÇİNDE UYANMAK







Cunda'nın sembol yapılarından biri olan Despot Evi'ni yıllardır bilirdim. Her gittiğimde yıkık dökük haline bakar üzülürdüm. Geçtiğimiz yıl aslına sadık kalınarak restore edildiğini okuyunca çok meraklandım. Ziyaret edince büyük bir keyif aldım. Zamanında Ortodoks bir din adamının evi olan, daha sonra yetimhane olarak kullanılan evin hikayesi yürek burkan ayrıntılarla dolu. Yakılmış, yıkılmış, başına gelmedik kalmamış. 1980 yılında yetimhane başka binaya taşınınca kullanılmamaya başlanmış. Kapalı olmasına rağmen içeri girenler tarafından bir şekilde tahrip edilmiş. Ama yıllardır adaya her geleni selamlamaya devam etmiş bu ev.

Tarihe tanıklık eden yapı geçtiğimiz yıl harika bir restorasyondan geçmiş. Ve şimdi bir butik otel olarak hizmet veriyor. Otelin içinde eski dönemlerinden kalma objelerden oluşan bir de müzesi var. Cunda Despot Evi, tasarım dünyasının önde gelen ödüllerinden A Design Awards 2020'de 'Kültürel Miras ve Kültür Endüstrisi Tasarımı' kategorisinde altın ödülün de sahibi.

Her ayrıntısında hijyen kurallarını sıkı sıkı uygulayan Despot Evi'nde kendimizi tarihi bir yolculuğa çıkmış gibi hissettik. Cunda'nın bence en güzel sahili olan Patriçya Koyu'nda otelin kendine ait bir plajı var. Gün içinde müşterilerini özel servisle oraya götürüyor. Çocuklu aileler için bu koy tartışmasız adanın en güzel yeri, çünkü denizi derin değil ve çok temiz.

Otelin içinde hizmet veren 1862 isimli restoranı da yolunuz düşerse mutlaka denemelisiniz. Mezeler ve balıkları bir efsane. Cunda'nın en iddialı menülerinden birine sahip.



CUNDA FORA GLAMPİNG

LÜKS KAMP ORTAMI



Bu yazın trendlerinden biri de glamping. Yani konforlu kamping ortamı. Pandemi yüzünden birçok kişi buraları tercih etmeye başladı. Cunda Fora Glamping'e de uğramadan geçmek olmaz. Gidip lüks kamping nasıl oluyormuş yerinde görelim dedik. Deniz kenarında 20 dönümlük zeytinliğe kurulmuş kampta her türlü hijyenik detay düşünülmüş. Çocuk alanları, yüzme havuzları, karavan alanları gayet temizdi. Kampın içindeki Yannis Restoran'ın Yunan mutfağı ağırlıklı bir menüsü var.



CAVLIHANE

BAHÇESİNDE 90 YILIN HİKÂYESİ VAR







Eğer Ayvalık'ta tarihi bir Rum evinde konaklamak, yöresel dokunun içinde vakit geçirmek istiyorsanız, Cavlıhane'yi ziyaret edebilirsiniz. Mübadele sonrası Ayvalık'a yerleşen Cavlı ailesi, 90 yıldır yaşadıkları evi birkaç yıl önce 12 odalı bir butik otele çevirmiş. Otelden çok bir ev ortamı burası. Avlusunda kahvenizi yudumlayıp kafa dinleyebiliyorsunuz.



İSKELE ÜSTÜNDE BALIK



Teos, Cunda'nın en popüler restoranlarından biri. İskelenin üzerinde balığını yiyorsun, püfür püfür ortamda sohbet ediyorsun, daha ne istersin... Meze çeşitleri o kadar çok ki, seçerken insanın aklı karışıyor



D-RESORT AYVALIK MURAT REİS

MAKSİMUM HİJYEN







Ayvalık'ın bol oksijenli havasında, ailecek tatil yapmaya geldik. Hijyen ise olmazsa olmazımız... Çocuklu aileler için en iyi seçenek D-Resort Ayvalık Murat Reis diyebiliriz.

Buraya daha önce de gelmiştik, ama bu yıl hamak sayıları azaltılmış, şezlonglar mesafeli konmuş, havlular hem plajda hem havuzda kapalı poşetler içinde görevliler tarafından servis ediliyor. Otelin restoranında da yeni normal kriterleri uygulanıyor. Yemekler kapalı kaplarla servis ediliyor. Hijyenik ortam kendini her aşamada hissettiriyor. Otelin birçok yerinde size fark ettirmeden ateşiniz ölçülüyor. Kapalı ortamlarda maske takmayanlar cep telefonuna gelen mesajlarla kibarca uyarılıyor. Personel de bu konuda iyi eğitilmiş. Otelin çocuk kulübü (Kids Club) bu yıl açık havada hizmet veriyor. Ama çocuğunuzu bırakmak için önden randevu almanız gerekiyor. Daha birçok hijyenik ayrıntı var ama hiçbiri sizin gözünüze batmıyor ve rahatsızlık vermiyor.