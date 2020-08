Kulaçlar şehirde atılıyor

Bayram boyu epey dolu olan Ege sahilleri bu hafta itibariyle biraz nefes almış gibi görünüyor. Tabii şehre dönmek plaj keyfini yarıda bırakmak, serin sulardan uzak kalmak anlamına gelmiyor. Zira İstanbul'un üç bir yanında hem plajı hem lokantası hem de su sporları ile öne çıkan birçok tesis var.

Birçok plaj zaten kapasitesini yüzde 50 azaltarak hizmet veriyor. İçeride temassız dezenfektanlar bulunuyor, kapıda ateş ölçülüyor. Kısacası işletmeler güvenlik önlemlerini sıkı sıkıya alıyorlar. O halde bize de kendimizi ve çevremizi korumak kalıyor.

İşte İstanbul'un en iyi plajlarından bazıları. Bu arada hafta içi gitme şansınız varsa hem çok daha ekonomik hem de sakin oluyor. Hem de hizmet kalitesi artıyor.

ULAŞIM ZOR AMA BUNA DEĞER



Bayram süresince sosyal medyaya düşen plaj fotoğraflarından bir-iki tanesi ürkütücüydü. Neyse ki bu hafta itibariyle yoğunluk azaldı. Ama ben size her daim sakin ve huzurlu yanı başımızda bir adres vereceğim. Büyükada'nın güneybatısında, merkezden beş kilometre uzaklıktaki Eskibağ Plajı. Karadan yürüyerek ulaşım sağlayabilirsiniz ya da iskeleden kalkan teknelerle de gidebilirsiniz. Kendi teknesi olanlar öndeki tonozlardan faydalanabilir. Yine de ulaşımın zahmetli olması nispeten sakin kalmasına neden oluyor.

PİKNİK ALANI DA VAR

Plaj kısmının üst bölümünde piknik alanı da mevcut. Ne çok özlemiştik piknik yapmayı. Ayrıca açık alanlarda aralıklı konmuş oturma grupları ve hamaklar da bulunuyor. Alın kitabınızı ya da takın kulaklığınızı, keyif yapın. Karnı acıkanların imdadına da Eskibağ Restaurant koşuyor. Menüde mezeler ve enfes balık çeşitleri... Sadece yemeklerini tatmak için bile gidilir. Tesis bünyesinde bir de butik hizmet veriyor.



EGE PLAJLARINI ARATMIYOR



Kilyos'taki Milyon Beach 12 ay etkinliklere açık bir yer. Giriş ücreti hafta içi 50, hafta sonu 80 TL. Haftanın yedi günü plaja servis kalkıyor. Taksim'den saat 10.30'da kalkan servis Beşiktaş, Levent, Maslak gibi noktalara da uğruyor. Plajdan şehre servis kalkış saati ise 17.30. Sabah enfes serpme kahvaltı servisi ile güne başlıyor. Milyon Restaurant atmosferiyle Ege'deki plajları aratmıyor. Covid kapsamında tüm önlemelere özenle dikkat ediyorlar.



HAFTA SONU PARTİ VAR





İstanbul Kilyos'ta en şanslı konuma sahip plajlardan biri de Solar Beach Therapy. Burası sadece bir plaj değil bir yaşam alanı. Her türlü spor aktivitesi de var, restoranı, spa merkezi de. Bir kilometrelik plajında mesafeler çok iyi ayarlanmış. Özellikle hafta içleri daha da sakin oluyor. Hafta sonları ise saat 16.30'da müziğin sesi yükseliyor ve happy hour partiler başlıyor. Cumartesi ve pazar günleri 16.30-19.00 arasında DJ Gökhan Çelik set'in başına geçiyor. Jakuzili kabanalar, havuz bölümü ve restoranı servis veriyor. Özellikle mantısı ve hamburgeri başarılı. Kazandibili dondurmanın tadına bakmanızı öneririm.

DENİZDE SUŞİ ZAMANI



Açık ara en sevdiğim işletmelerden biri Sedef Adası'ndaki Elio Sedef. Öncelikle ulaşımdan bahsedeyim. Yaz boyunca Kartal ve Büyükada İskelesi'nden adaya ücretsiz teknelerle ulaşım sağlanıyor. Üstelik sadece gündüz plaj için değil akşam yemeği için gelenlere de ulaşım hizmeti düşünülmüş. VIP shuttle hizmeti ile Bebek, Kabataş, Kadıköy bölgelerinden de sürat tekneleriyle adaya gitmek mümkün. Plaj kısmı dışında deniz manzaralı locaları da mevcut. Hafta sonları 02.00'ye kadar hizmet veriyor. Restoran, plaj ve suşi olmak üzere üç farklı menüsü bulunuyor. Restoran menüsündeki makarna ve risottolar oldukça iddialı. Plaj menüsünden ise mini burgerlerin tadına bakın.



EN SPORTİF PLAJ



İki kilometre sahili olan bol aktiviteli, bol eğlenceli ve sosyal mesafeli bir plaja konuk oluyoruz bu kez. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından işletilen Kilyos'taki Burç Beach'e... Burada kiteboard, katamaran ya da rüzgar sörfü gibi su sporlarının yan sıra plaj voleybolu, plaj futbolu da oynayabilirsiniz. Müdavimleri yıllık üyel oluyor. Üniversite mezunlarına da özel fiyatlar uygulanıyor. Misafir giriş ücreti hafta içi 60, hafta sonu 95 TL. Saat 23.00'e kadar da açık. İçeride her türlü plaj malzemesini satın alabileceğiniz bir de mağaza bulunuyor. Gelelim restoran kısmına... Malum bu kadar deniz insanı acıktırıyor. Neyse ki her damak zevkine göre lezzetler var.



KONAKLAYABİLİRSİNİZ



Büyükada Yörükali Plajı hem konumu hem hizmetiyle Prens Adaları'nın en sevilenlerden biri. İlk adım attığınızda büyüklüğü gözünüzü korkutabilir. Ama bu kadar geniş alan sosyal mesafe imkanı da sunuyor. Hafta içi giriş 60, hafta sonu 70 TL. Bazı fırsat ve kupon sitelerinden indirimli giriş bileti almak da mümkün. Tesiste kapasite yüzde 50 indirilmiş. Kapıda ateş ölçüyorlar ve her yerde güvenlik önlemleri bulunuyor. Büyükada merkezden sabah 09.00 akşam 19.00 arası ücretsiz ulaşım sağlanıyor. "Yok ben motora binmem yürürüm" derseniz de merkezden plaja ulaşmak yaklaşık 30 dakika sürüyor. Restoranı adada sevilen balık mekanlarından biri. Akşamları canlı müzik eşliğinde balıklarınızı tadabilirsiniz. Ayrıca konaklamak isteyenler için de otel kısmı bulunuyor.

