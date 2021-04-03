Mersin’de Kanlıdivane, Cennet-Cehennem ve Narlıkuyu üçlemesi...

Mersin'de son yıllarda Vali Ali İhsan Su'nun destekleriyle turizm ve tanıtım adına çok güzel şeyler oluyor. Tarihi yerlerin renovasyonları devam ederken doğa turizmi için yeni rotalar çıkarılıyor, gizli kalmış çok özel yerlerin akıllıca düşünülmüş organizasyonlarla tanıtımı yapılıyor. Mesela bir buçuk yıl önce Mersinlilerin bile çoğunun bilmediği Gilindire'deki Aynalıgöl'de Şahika Ercümen dalış rekoru kırmış ve bu doğa harikası mağara ve içinde yer alan göl tüm Türkiye tarafından duyulmuştu.Şehirde mutlaka ziyaret edilmesi gereken özel bir rota da Kanlıdivane-Cennet Cehennem-Narlıkuyu üçlemesi. Bu üç yer de Mersin'in simgelerinden Kızkalesi'nin çok yakın çevresinde. Kanlıdivane, ilin sahip olduğu antik yapıların en özellerinden biri. Bu ismin bölgenin kırmızı toprak yapısı sebebiyle yağmurda akan suların kana benzetilmesi sebebiyle verildiği düşünülüyor. Bir kısmı MÖ 2.yy'a ait olduğu düşünülen tarihi kalıntılar ve kayalara oyulmuş basamaklarla 60 metre derinliğe inilen obruk etkileyici. Canytellis yani Kanlıdivane Antik Olba Krallığı'nın kutsal bir yerleşimi olarak kurulmuş, Roma döneminde suçlular, burada bulunan obruğa atılarak vahşi hayvanlara parçalatılmaktaymış.Kanlıdivane'yi dolaştıktan sonra, hemen yakında araba ile yaklaşık 10 dakika mesafedeki Cennet ve Cehennem'e uğrayın. Eskiden 452 basamaklı taş merdivenden inip çıkılan Cennet için yakın zamanda bir cam asansör yapılarak iniş kolaylaştırılmış. Cennet Obruğu'nun ilerisinde ise 128 metre derinlikteki Cehennem Obruğu var. Oraya inmek mümkün değil fakat yine geçtiğimiz yıl yapılan kocaman cam tabanlı seyir terası ile Cehennem'e üsten bakış mümkün olabiliyor.Cennet-Cehennem'den çıkınca birkaç dakika mesafedeki Narlıkuyu Koyu'na inin. Romalı komutan Poimeinos bu koyda yüzeye çıkan şifalı kaynak suyunun başına termal hamam yaptırmış ve hamam zeminini üç güzeller olarak tanımlanan göz alıcı mozaikle süsletmiş. Koydaki balıkçılardan birinde soluklanın. Buradaki lokantaların spesiyali lagos balığı ve Mersin Jumbo karidesi. Bahçeden yeni koparılmış çıtır çıtır roka salataları, kaya koruğu turşusu ve köy patatesi ile de sofranızı donatmayı ihmal etmeyin.Narenciye bahçesinde sıkmalı sac börekli kahvaltı için Babamın Bahçesi'ni arayıp rezervasyon yaptırın1900'lerin başında inşa edilmiş eski bir konağın içerisinde romantik bir atmosferde hizmet veren Kiremithane Restoran'da Mersin mutfağının Levanten yüzünü deneyimleyebilirsiniz. Lagos balıklı pilav Siyeddiyeh buranın spesiyali.Şehrin sembollerinden cezerye için sadece cezerye üretimi yapan Hasan Yozgat'ı tercih edin.Keyifli bir kebap ziyafeti için en iyi yer Marina içerisindeki Günaydın Restoran.Sarıulak zeytinlerinin yağını çıkaran Taşkuyu, dünya çapında ödüllü Eğriçayır balı, yerli susamla üretim yapan Metin Baba helvacısı bölgenin özellikli ürünlerinden.