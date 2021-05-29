Esra Zeynep Yücel, 2019 yılının ekim ayında New York Metropolitan Müzesi'nde İlhan Erşahin'le bir konser verdi. Konser için Neşet Ertaş, Aşık Veysel gibi ustaların türkülerinden oluşan bir repertuvar hazırlamıştı. O gün yaşadığı yoğun duygular, hissettiği gurur sonrası bir karar verdi. Ülkemizin sevilen türküleri ve şarkılarından oluşan bir albüm hazırlayacaktı.
Pandemiye rağmen bu kararını hayata geçirdi. Üstelik bunu Engin Arslan, Sunay Özgür, Cengiz Özkan, İlhan Erşahin, Hüseyin Ay, Cem Tuncer, Müslüm Karaduman, Enver Mete Aslan, Ediz Hafızoğlu, Hasan Gözetlik, Tarık Aslan, ocak ayında kaybettiğimiz İsmail Soyberk, Erdinç Şenyaylar ve İstanbul Strings gibi değerli isimleri bir araya getirerek başardı. Ve ortaya 10 parçadan oluşan Misafir albümü çıktı.
- Bir önceki albümünüz Dear Frank'te Frank Sinatra şarkıları söylemiştiniz. Misafir'de ise Türk müziğinin sevilen türküleri, şarkıları var. Konsept albüm yapmayı sevdiğinizi söyleyebilir miyiz?
- Konsept albüm yerine inandığım,
sevdiğim tarz müzikleri
hayata geçirmeyi seviyorum, diyebiliriz.
İki albümde de proje albüm
yapacağım diye bir düşüncem
yoktu, hazırlıklar esnasında olaylar
bu şekilde gelişti. Ben şarkıların
birbiriyle bütünlük gösterdiği albümleri
seviyorum, o bütünlük
nasıl gelişiyorsa, hangi yöne doğru
kıvrılıyorsa, kendimi o rüzgara
doğru kaptırıyorum aslında.
UZUN SÜRE DİNLENSİN
- İngilizce şarkı söylemek mi yoksa Türkçe mi?
- Müziği ayrıştırmayı sevmiyorum,
müzik evrensel bir sanat.
Caz müzik benim seslendirmekten
keyif aldığım bir tür, ama Türkçe
müzik, türküler benim vatanım.
Türkçe söylediğimde duygunun
karşı tarafa daha fazla geçtiğini
düşünüyorum, Türkçe olsa bile
caz esintilerini kullanmak, kendi
tarzımda seslendirmekten keyif
alıyorum.
- Bu albümdeki eserleri seçerken nasıl bir yol izlediniz?
- Eserleri seçerken, hayran olduğum,
toprağımızın çok kıymetli
müzisyenlerini, bu albümde bir
araya getirme heyecanı ile yola
düştüm. Bu müthiş eserleri hayata
geçirmek ve bir albümde toplayabilmek
benim için o kadar büyük
heyecan ve bir o kadar da cesaret
işiydi. Repertuvarın hepsini tek tek
denedik, demo kayıtlar yaptık, yorum
alışverişleri oldu. Uzun çalışmalar
sonucu eserleri oluşturduk.
Çok değerli bir ekiple çalışma fırsatını
yakaladım. Hep birlikte inanarak
yola çıktık, beraber yol aldık.
- Neşet Ertaş, Mazlum Çimen'den Ahmet Kaya'ya albümdeki bu değerleri isimler arasında sizin kişisel tarihinizde özel bir yeri olan var mı?
- Hepsi birbirinden
değerli, albümdeki tüm
eserler benim hayatıma iz
bırakmış eserler. Hepsinde
başka bir duygu yolculuğum
var. Neşet Ertaş bir
başyapıt, Ahmet Kaya bir
ekol, Fikret Kızılok şarkıları
için ise 'sözcüklerin
dansı' diyorum ben. Vedat
Sakman, Mazlum Çimen
çok kıymetli isimler. Kısacası
müzikleri ile kişisel
bağ kurup, onları tanımaya, yolculuklarını
anlamaya çalıştım.
- Böyle bir albüm hazırlamak bir sanatçı için de paha biçilmez bir yolculuk. Bu yolculuk size ne öğretti?
- Bu yolculukta ben, daha önce
yaşamadığım duygular içinde
dalgalandım, derinlerde yaşadım.
Cesaretliyimdir zaten, daha da
cesaretlendim, çalışırım, daha çok
çalıştım, daha çok risk almayı öğrendim.
Açıkçası bu değerli müzisyenlerin
peşinde büyüdüm galiba.
- Albümün ismi Misafir. Siz de aslında bu değerli eserlere sesiniz ve yorumunuzla misafir olmuşsunuz. 'İyi bir misafir' olabilmek için neye dikkat ettiniz?
- Öncelikle eserleri derinden
hissetmeyi, duygumla, tüm benliğimle
hepsine sarılmayı hedefledim.
Duygu yüklü bir albüm. Her
şarkı bir değer. Gerçekten 'iyi bir
misafir' olmak için tüm şarkılarda
bir hayat yaşadım, hepsinde bir
sahne koydum önüme ve o
sahneyi yaşadım. Albümü
aldığınızda özenle hazırlandığının
hissedilmesini
istedik. Uzun süreli
'misafir' olmasını
arzuladık.
- Çok değerli müzisyenlerle çalışmışsınız. Pandemi döneminde bu isimleri bir araya getirmek zor olmadı mı?
- Öncelikle
repertuar oluşturduk,
demolar
yapıldı, bazen
yüz yüze bazen
bilgisayar üzerinden
bir araya
geldik. Sonrasında
da dikkat
ederek, hepimiz
stüdyoya geldik,
kayıt yaptık. Fakat
en önemlisi
hepimiz bu albüme
inandık ve
iyi müzik yapmak
için bir aradaydık,
albümde
her enstrüman
canlı çalındı.
NEW YORK'TA SAHNEYE ÇIKTI
- Pandemiden önce New York MET'te sahne almıştınız. Misafir de evrensel bir albüm. Yurt dışı planlarınız var mı?
- Evet, benim dönüm noktam diyebilirim New York Metropolitan Müzesi'ndeki konserim için. Orada sevgili İlhan Erşahin'le sahnedeydik. Türkülerden oluşan bir repertuvar yaptık ve toprağımızda harmanladığımız o eşsiz eserleri seslendirdik. O sahnede Neşet Ertaş, Aşık Veysel, Yunus Emre gibi isimlerin eserlerini yorumlamak gurur vericiydi. Yoğun duygular yaşadığım bir konserdi ve çok güzel hislerle ayrıldım. Kararımı vermiştim, bir sonraki albüm eşsiz değerlerimize ulaşmak üzerine olacaktı. Tabii ki, yurt dışı konserleri yapabilmeyi çok isterim. Bu güzel eserlerimizi farklı ülkelerde seslendirmek, daha fazla insana ulaştırmak ne kadar heyecan verici olur.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SÖYLEDİ
- Siz sürekli kendini geliştiren bir sanatçısınız. Dear Frank'ten sonra neler yaptınız, biraz bahseder misiniz?
-
Dear Frank'le beraber ülkemizin birçok yerinde çok keyifli konserler yaptık. Bu süreçte tabii ki durmadım, kendimi geliştirmeyi çok seviyorum, kariyerime bir şeyler katabilmek adına sürekli çalıştım. 2019'da Amerika'da çalışmalar yaptım. New England Konservatuvarı, Berklee Müzik okulunda çok değerli müzisyenlerle çalışma fırsatını yakaladım. 2019 yılında küresel iklim değişikliği projesi Resolution 2020 için hazırlanan şarkıyı Türkçe düzenlemesi ile Omuz Omuza adıyla seslendirerek destek verdim.
SAKİNLEŞTİK, ARINDIK
İşletme okuyup ekonomi master'ı yapan Esra Zeynep Yücel önce bankacılık sektöründe sonra da aile şirketinde çalıştı. Evlenip iki çocuk yetiştirdikten sonra bir gün karşısına çıkan "Hayaliniz nedir?" sorusuyla birlikte hayalini gerçeğe dönüştürmeye karar verdi.
Önce vokal ve şan dersleri aldı. Ardından Stanford Jazz Academy'ye kabul edildi, orada eğitim gördü. Birçok caz kulübünde sahneye çıktı.
İlk albümü Amerika'da kaydettiği Dear Frank'ti. 2019 yılında piyasaya çıkan albüm sonrası konserler veren Yücel, ud, piyano ve gitar çalıyor.
Yücel, pandemi dönemini nasıl geçirdiğine ilişkin sorumuza da şu yanıtı verdi:
"Toplum olarak bilinmez ve garip bir dönemden geçtik. Ve süreç devam ediyor maalesef. Ama bir yandan da unuttuğumuz güzel değerleri hatırladık, ailemize, sevdiklerimize daha sıkı sarıldık, duygularımızı hatırladık. Zaman zaman hayatımızı, kendimizi sorguladık. Sakinleştik, koşturmayı, hırslarımızı bir kenara bıraktık. Bence biraz arındık ve temizlendik."