Esra Zeynep Yücel, 2019 yılının ekim ayında New York Metropolitan Müzesi'nde İlhan Erşahin'le bir konser verdi. Konser için Neşet Ertaş, Aşık Veysel gibi ustaların türkülerinden oluşan bir repertuvar hazırlamıştı. O gün yaşadığı yoğun duygular, hissettiği gurur sonrası bir karar verdi. Ülkemizin sevilen türküleri ve şarkılarından oluşan bir albüm hazırlayacaktı.Pandemiye rağmen bu kararını hayata geçirdi. Üstelik bunu Engin Arslan, Sunay Özgür, Cengiz Özkan, İlhan Erşahin, Hüseyin Ay, Cem Tuncer, Müslüm Karaduman, Enver Mete Aslan, Ediz Hafızoğlu, Hasan Gözetlik, Tarık Aslan, ocak ayında kaybettiğimiz İsmail Soyberk, Erdinç Şenyaylar ve İstanbul Strings gibi değerli isimleri bir araya getirerek başardı. Ve ortaya 10 parçadan oluşan Misafir albümü çıktı.- Konsept albüm yerine inandığım,sevdiğim tarz müziklerihayata geçirmeyi seviyorum, diyebiliriz.İki albümde de proje albümyapacağım diye bir düşüncemyoktu, hazırlıklar esnasında olaylarbu şekilde gelişti. Ben şarkılarınbirbiriyle bütünlük gösterdiği albümleriseviyorum, o bütünlüknasıl gelişiyorsa, hangi yöne doğrukıvrılıyorsa, kendimi o rüzgaradoğru kaptırıyorum aslında.- Müziği ayrıştırmayı sevmiyorum,müzik evrensel bir sanat.Caz müzik benim seslendirmektenkeyif aldığım bir tür, ama Türkçemüzik, türküler benim vatanım.Türkçe söylediğimde duygununkarşı tarafa daha fazla geçtiğinidüşünüyorum, Türkçe olsa bilecaz esintilerini kullanmak, kenditarzımda seslendirmekten keyifalıyorum.- Eserleri seçerken, hayran olduğum,toprağımızın çok kıymetlimüzisyenlerini, bu albümde biraraya getirme heyecanı ile yoladüştüm. Bu müthiş eserleri hayatageçirmek ve bir albümde toplayabilmekbenim için o kadar büyükheyecan ve bir o kadar da cesaretişiydi. Repertuvarın hepsini tek tekdenedik, demo kayıtlar yaptık, yorumalışverişleri oldu. Uzun çalışmalarsonucu eserleri oluşturduk.Çok değerli bir ekiple çalışma fırsatınıyakaladım. Hep birlikte inanarakyola çıktık, beraber yol aldık.- Hepsi birbirindendeğerli, albümdeki tümeserler benim hayatıma izbırakmış eserler. Hepsindebaşka bir duygu yolculuğumvar. Neşet Ertaş birbaşyapıt, Ahmet Kaya birekol, Fikret Kızılok şarkılarıiçin ise 'sözcüklerindansı' diyorum ben. VedatSakman, Mazlum Çimençok kıymetli isimler. Kısacasımüzikleri ile kişiselbağ kurup, onları tanımaya, yolculuklarınıanlamaya çalıştım.- Bu yolculukta ben, daha önceyaşamadığım duygular içindedalgalandım, derinlerde yaşadım.Cesaretliyimdir zaten, daha dacesaretlendim, çalışırım, daha çokçalıştım, daha çok risk almayı öğrendim.Açıkçası bu değerli müzisyenlerinpeşinde büyüdüm galiba.- Öncelikle eserleri derindenhissetmeyi, duygumla, tüm benliğimlehepsine sarılmayı hedefledim.Duygu yüklü bir albüm. Herşarkı bir değer. Gerçekten 'iyi birmisafir' olmak için tüm şarkılardabir hayat yaşadım, hepsinde birsahne koydum önüme ve osahneyi yaşadım. Albümüaldığınızda özenle hazırlandığınınhissedilmesiniistedik. Uzun süreli'misafir' olmasınıarzuladık.- Önceliklerepertuar oluşturduk,demolaryapıldı, bazenyüz yüze bazenbilgisayar üzerindenbir arayageldik. Sonrasındada dikkatederek, hepimizstüdyoya geldik,kayıt yaptık. Fakaten önemlisihepimiz bu albümeinandık veiyi müzik yapmakiçin bir aradaydık,albümdeher enstrümancanlı çalındı.- Evet, benim dönüm noktam diyebilirim New York Metropolitan Müzesi'ndeki konserim için. Orada sevgili İlhan Erşahin'le sahnedeydik. Türkülerden oluşan bir repertuvar yaptık ve toprağımızda harmanladığımız o eşsiz eserleri seslendirdik. O sahnede Neşet Ertaş, Aşık Veysel, Yunus Emre gibi isimlerin eserlerini yorumlamak gurur vericiydi. Yoğun duygular yaşadığım bir konserdi ve çok güzel hislerle ayrıldım. Kararımı vermiştim, bir sonraki albüm eşsiz değerlerimize ulaşmak üzerine olacaktı. Tabii ki, yurt dışı konserleri yapabilmeyi çok isterim. Bu güzel eserlerimizi farklı ülkelerde seslendirmek, daha fazla insana ulaştırmak ne kadar heyecan verici olur.Dear Frank'le beraber ülkemizin birçok yerinde çok keyifli konserler yaptık. Bu süreçte tabii ki durmadım, kendimi geliştirmeyi çok seviyorum, kariyerime bir şeyler katabilmek adına sürekli çalıştım. 2019'da Amerika'da çalışmalar yaptım. New England Konservatuvarı, Berklee Müzik okulunda çok değerli müzisyenlerle çalışma fırsatını yakaladım. 2019 yılında küresel iklim değişikliği projesi Resolution 2020 için hazırlanan şarkıyı Türkçe düzenlemesi ile Omuz Omuza adıyla seslendirerek destek verdim.İşletme okuyup ekonomi master'ı yapan Esra Zeynep Yücel önce bankacılık sektöründe sonra da aile şirketinde çalıştı. Evlenip iki çocuk yetiştirdikten sonra bir gün karşısına çıkan "Hayaliniz nedir?" sorusuyla birlikte hayalini gerçeğe dönüştürmeye karar verdi.Önce vokal ve şan dersleri aldı. Ardından Stanford Jazz Academy'ye kabul edildi, orada eğitim gördü. Birçok caz kulübünde sahneye çıktı.İlk albümü Amerika'da kaydettiği Dear Frank'ti. 2019 yılında piyasaya çıkan albüm sonrası konserler veren Yücel, ud, piyano ve gitar çalıyor.Yücel, pandemi dönemini nasıl geçirdiğine ilişkin sorumuza da şu yanıtı verdi:"Toplum olarak bilinmez ve garip bir dönemden geçtik. Ve süreç devam ediyor maalesef. Ama bir yandan da unuttuğumuz güzel değerleri hatırladık, ailemize, sevdiklerimize daha sıkı sarıldık, duygularımızı hatırladık. Zaman zaman hayatımızı, kendimizi sorguladık. Sakinleştik, koşturmayı, hırslarımızı bir kenara bıraktık. Bence biraz arındık ve temizlendik."