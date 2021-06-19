Giriş Tarihi: 19.6.2021

Kahraman babaların süper güçleri var: Güven ve iletişim PINAR YILDIZ YÜKSEL

Her çocuk için babası bir süper kahramandır. Peki, çocuklar neden babalarını bir kahraman olarak görürler? Babalar gününde biz de uzmanlarla çocukların ‘kahraman baba’ tanımlamasını masaya yatırdık. Babayla olan ilişki çocuğun beyin gelişiminden eş seçimine, özgüveninden hayatla mücadelesine kadar her şeyi etkiliyor. Kahraman babaların süper güçleri ise, güven vermek ve sağlıklı iletişim kurmak