Z kuşağı yakışıklı erkek kalıbını yıktı

Z jenerasyonuyla birlikte şekil değiştirmeyen alan ve kavram kalmadı... 1997-2012 yılları arasında doğmuş bu jenerasyon için birçok şeyde olduğu gibi yakışıklılık kavramı da bambaşka bir anlam taşıyor. Yıllardır birçok kadının 'yakışıklı' dendiği zaman aklına spor yapan, bronz tenli, sarışın, mavi gözlü ve uzun boylu erkekler gelirdi. Brad Pitt
, Leonardo Di Caprio
ve David Beckham
gibi isimler bu nedenle 50'li yaşlarında bile yakışıklı olarak kabul ediliyor. Ancak Z jenerasyonu için yakışıklılık tanımı bile çok farklı. İngiliz BBC televizyonu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir programda Z jenerasyonunun yakışıklılık kavramını masaya yatırdı. Son dönemde erkek dergilerinin kapaklarında yer alan erkeklerin Z jenerasyonu tarafından beğenildiğini belirten televizyon, "Birçok kadın 'Bu adam yakışıklı bile değil nasıl bir derginin kapağında?' diye soruyor. Ancak markalar ve dergiler çoktan Z jenerasyonuna yatırım yapmaya başladı bile. Ve bu jenerasyon kesinlikle aynı erkek prototipinden hoşlanmıyor" yorumunda bulundu.
Televizyona konuşan Edinburgh Üniversitesi'nden antropoloji profesörü Alexander Edmonds, "Yıllar boyunca Avrupalı, beyaz tenli, renkli gözlü erkekler yakışıklı olarak lanse edildi. Bütün bir sistem de bu durumu kafamıza yerleştirmek için çalıştı. Oysa bu prototipler ve bu tarz tek tip bakış yeni jenerasyon için hem çok sıkıcı hem de çok eski... Bu yüzden siyahi mankenler, Uzakdoğu'nun androjen görünümü, kilolu ve kısa boylu erkekler de dikkat çekici bulunuyor artık. Bu bakış açısı tabii ki moda dünyasını da müzik dünyasını da etkiliyor. Artık ideal bir yakışıklılık kavramı yok" diye konuşuluyor.
BTS grubunun üyelerinin bu kadar popüler olması, sosyal medyada komik, kilolu ve farklı fiziksel özelliklere sahip olan erkeklerin ön plana çıkması da tamamen bu yüzden. TikTok'ta büyük beğeni kazanan Ben James gibi kilolu bir mankenin de Z jenerasyonu tarafından beğenilmesinin en büyük nedeni sıkıcı, başkalarına benzer ve cilalı bir görüntüye sahip olmaması. Antropolojist Shafee Hassan da konuyla ilgili olarak, "Gri saçlı, olgun erkekler hep popüler oldu. Ve olacak. Uzun boylu, esmer, gür koyu renk saçlı ve sakallı erkekler hep beğenilecek. İçgüdüsel ve hormonal olarak kadınların beğendiği ve güvendiği belli prototipler her zaman popüler olacak. Ancak medyanın desteklediği, ari ırk görüntüsündeki erkekler dünya genelindeki popülerlik koltuğunu bırakalı çok oldu. Yeni jenerasyon onların hepsinin birbirine benzediğini, farklı bir özelliklerinin dikkatlerini çekmediğini söylüyor. İşte bu bakış açısı da genel algının yön değiştirmesine neden oluyor" yorumunda bulunuyor.