Atlas’ta iyi şeyler oluyor

Giriş Tarihi: 14.8.2021

Restore edilip yeniden açılan tarihi Atlas Sineması önemli gösterimlere ev sahipliği yapıyor. İntikam Meleği ve Arkadaşım Şeytan gibi iki önemli filmden sonra sinemada Başka Sinema Yaz Şenliği kapsamında modern klasikler gösterilecek