Atlas’ta iyi şeyler oluyor

Tarihi Atlas Sineması'da, eskisi gibi vizyon filmlerinin gösterilmeyeceği bunun yerine sinemanın özel gösterimler ve galalara ev sahipliği yapacağı, restore edilip yeniden açıldığı zaman duyurulmuştu. Pandemi sürecinde sinemalarda film gösterimlerine başlanmasıyla da Atlas Sineması'nın nasıl kullanılacağı netleşmeye başladı. İlk olarak, bu yıl 40. yılını kutlayan İstanbul Film Festivali kapsamındaki filmlere ev sahipliği yaptı sinema. Sonra Fransız Sinema Haftası etkinliğinde yer alan filmler gösterildi. Önceki gün ve dün de ise Türk Fantastik Filmler Kuşağı kapsamında Metin Erksan 'ın İntikam Meleği/Kadın Hamlet ile Atıf Yılmaz 'ın Arkadaşım Şeytan gösterildi. Bugün bu program kapsamında Can Evrenol 'ün Peri filmi seyirciyle buluşacak.Öncelikle, İntikam Meleği/Kadın Hamlet ve Arkadaşım Şeytan gibi sinema tarihimizin iki kült filmini tekrar gösterme fikri kime aitse takdiri hak ediyor. İki usta yönetmenin bu iddialı denemelerine hak ettiği kıymet verilmediği için bu filmlerin yeniden hatırlatılmasını önemsiyorum. İki filmi izleyenler bilir, üzerinden yıllar geçmesine rağmen ikisi de hâlâ tazeliğini koruyan yapımlardır. Ayrıca Kadın Hamlet'te Fatma Girik 'in performansı olağanüstüdür. Mazhar Alanson 'un ilk başrolü olan Arkadaşım Şeytan'ın hınzırlığı ise naçizane hâlâ cazibesini korur...Açıkçası sinema tarihimizin derinlerine inen, keşfe açık bu tür tematik gösterimlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü böylesi gösterimler eski filmleri gündeme getirdiği gibi sinema tarihimize ya da filmin yönetmenlerine olan ezber bakışları farklılaştırma fırsatı sunuyor.Atlas Sineması'nda gösterimler farklı bir programla ağustos ayında devam edecek. Türk Fantastik Filmler Kuşağı'ndan sonra sırada Başka Sinema Yaz Seçkisi var. Bu program kapsamındaysa Miyazaki'nin Ruhların Kaçışı, Win Wenders 'in Paris, Texas, Matt Ross'un Kaptan Fantastik , Sebastian Schipper'ın Victoria, Noah Baumbach'ın Frances Ha, Jim Jarmusch 'un Sadece Aşıklar Hayatta Kalır filmleri seyirciyle buluşacak.Miyazaki'nin Ruhların Kaçışı 15 sinema yazarının seçtiği Milenyumun En İyi 20 Filmi seçkisinde 19'uncu olmuştu. Zaten modern bir klasik olarak kabul ediliyor. Beyazperdede izleme şansı bulamayanlar için önemli bir fırsat. Keza aynı fırsat Win Wenders'in Paris, Texas için de geçerli. Wenders Usta'nın başyapıtlarından biri olarak sinema tarihine çoktan geçmiş bir yapımdan bahsediyoruz sonuçta.Kaptan Fantastik özellikle ebeveynlere tavsiye edilebilecek bir yapım. Babalık meselesine oldukça farklı bakan ve çocuk söz konusu olunca insanın nasıl da hayatın ritmine uymak durumunda kalmak zorunda olduğunu anlatan önemli filmlerden biri. Jim Jarmusch'un sığlığa, vasatlığa isyanının filmi olarak değerlendirilebilecek Sadece Aşıklar Hayatta Kalır hararetle tavsiye edebileceğim bir yapım.Demem o ki Atlas Sineması bu şekilde kullanılacaksa vizyon gösterimlerine alternatif bir sinema olabilir. Hedeflenen bu mu bilemiyorum ama görünen manzara umut vaat ediyor.