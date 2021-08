Hem bugünün hem geleceğin mesleği diş hekimliği

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geride kaldı. Binlerce üniversite adayı iyi bir kariyer için en az sınav kadar meşakkatli bir süreç olan tercih dönemine girdi. Öğrenciler kadar veliler de çocuklarının iyi bir üniversite ve bölümde okuyabilmesi için tercih döneminde bu telaşı yaşıyor. Bu süreçte en çok "Hangi bölümde okursam mesleğim hazır olur? ", "Hangi programlarda daha hızlı kariyer yapabilirim? ", "Mezun olduktan sonra nerelerde iş bulurum?" gibi sorular soruluyor. 20 Ağustos'a kadar devam edecek tercih döneminde adayların yanı sıra veliler de iyi bir kariyer garantisi veren bölümlerin arayışına başladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra işsiz kalmayacağınızı garantileyen, sektörde her geçen gün daha çok talep gören mesleklere yönelmenizde fayda var. Tıp, hukuk, siyasal bilimler her dönem joker alanlar olarak anılıyor. Ancak uzmanlar bilişim, sağlık, ulaşım ve gıda alanlarındaki bölümleri tercih edenlerin de işsiz kalmayacağını belirtiyor. Özellikle diş hekimliğine günümüzde olduğu gibi gelecekte de ihtiyaç duyulacak. Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı'nın da ( OECD ) gelecek yüzyılın meslekleri arasına aldığı diş hekimliğinden mezun olanlar kısa sürede iş buluyor.Diş hekimliğinden mezun olan adayların işsizlik gibi bir problemi olmadığını söyleyen uzmanlar bu mesleğin insan sağlığını ve yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik bir alan olduğu için çok önemli bir konumda olduğunu vurguluyor. Tercih uzmanları "Ağız ve diş sağlığının vücudun diğer organlarını ne şekilde etkilediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun yanı sıra diş hekimlerinin hem kamu kuruluşlarında hem de özel sektörlerde düzenli çalışma saatleri ve kariyerleri var. Yani hem kolay iş bulma imkânına sahip bir meslek hem de size düzenli bir yaşam olanağı veriyor. Yaptığınız işin karşılığı olarak da toplumdaki ortalama seviyeye göre gayet iyi maaşlar alıyorsunuz. Bu şartlarla birlikte de her zaman itibar görmüş bir meslek olarak karşımıza çıkıyor" dedi. YÖK ) diş hekimliğine duyulan ihtiyacın ve talebin artması nedeniyle üniversitelerdeki kontenjanları da artırdı. Türkiye genelinde diş hekimliği kontenjanları geçen yıla göre yüzde 11 oranında artırıldı. Geçen yıl 7 bin 913 olan diş hekimliği programlarının kontenjanları 8 bin 783'e yükseltildi. Öte yandan Türkiye'deki bazı vakıf üniversitelerinde de bu yıl diş hekimliği fakülteleri açıldı. 2021-2022 Akademik Yılı'nda diş hekimliği fakültesine ilk kez öğrenci alacak yükseköğretim kurumlarından biri de Nişantaşı Üniversitesi olacak.Nişantaşı Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tuncelli bu yıl açılan diş hekimliği fakültesiyle ilgili şu bilgileri verdi:Diş hekimliği fakültesinde eğitim, temel bilimler ve klinik bilimler bölümlerinde beş yılda tamamlanmaktadır. Eğitimimizde teorik derslerin yanı sıra laboratuvar, diş hekimliği ilgili pratik uygulamalar ve klinik çalışmalar olarak adlandırdığımız hasta tedavi uygulamaları yer almaktadır.Nitelikli ve çağın gereklerine uygun bir eğitim programı ile öğrencilerimizi yetiştirmek üzere hazırladığımız programda biyolojik ve temel bilimlerde yatay ve dikey entegrasyonun gerçekleşmesini sağlayacak modüler eğitimi önemsiyoruz. Klinik eğitiminde entegre hasta tedavi programları uygulayarak öğrencilerimizin bu alanda ileride karşılaşacakları medikal problemlere karşı donanımlı yetişmelerini sağlamayı hedefliyoruz.Ayrıca davranış bilimleri, toplum sağlığı ve koruyucu hekimlik konularının yer aldığı uluslararası nitelikte ve öğrenci merkezli bir eğitimi uygulamak için hazırlıklarımız hızla devam etmektedir.Teknolojik altyapımızla diş hekimliği fakültesi öğrencilerimizin fakülte kliniklerinde, dental radyoloji ünitesinde, dental ameliyathanelerde, simülasyon ve araştırma laboratuvarları ile lazer uygulama kliniklerinde temel ve ileri düzey beceri eğitimlerini tamamlayarak kazanımlarını mesleki uygulamalarına yansıtacaklarına inanıyoruz.NeoTech kampüsümüzde bilim, sanat, iletişim ve etkileşimlerle gerçekleştirilecek eğitim uluslararası nitelikte öğrencilerin yetiştirilmesine olanak sağlayacaktır ve yabancı dilde eğitim alma fırsatlarının sunulması, topluma hizmet çalışmalarını uluslararası düzeyde iletişim ve etkileşimle yapılabilmesini sağlaması açısından önem taşımaktadır.Diş hekimliği, eğitiminden uygulamasına yüksek teknik donanım gerektiren bir meslek olması nedeniyle Nişantaşı Üniversitesi'nin NeoTech kampüsünde ve seçkin eğitim kadrosuyla bu eğitimin farklı bir boyutta gerçekleşeceğine inanıyorum.