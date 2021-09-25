Anne özlemi okul fobisine dönmesin

Giriş Tarihi: 25.9.2021

Okula yeni başlayan çocuklar özlemlerini “Okuldayken seni çok özlüyorum anne” şeklinde ifade ediyorlar. Bu yeni duyguları tecrübe ettikleri anlamına geliyor ve normaldir. Ancak ağlama, mide bulantısı, dalgınlık gibi durumlar söz konusuysa okul fobisi gelişiyor olabilir