Ayşe Çınar “Aşk lazım aşk” diyor

Ayşe Çınar sözleri Gözde Ançel
'e, müziği Buray ve Gözde Ançel'e, düzenlemesi Erkin Hadimoğlu'na ait olan Aşk Lazım Aşk isimli yeni single'ı ile müzikseverlerle buluştu.
Cadı Kazanı ve Başın Sağ Olsun isimli single'ları ile dinleyenlerin beğenisini kazanan pop müziğin sevilen ismi Ayşe Çınar, Akdeniz ezgilerini Yunan müziğinin önemli enstrümanlarından buzuki ile pekiştirerek düzenlenen Aşk Lazım Aşk isimli hareketli şarkısıyla bu soğuk aylara yaz sıcaklığını getiriyor.
Ayşe Çınar, single'ının kapak ve imaj fotoğrafları için Seher Avşar'ın styling'i ile Tilki Yapım fotoğraf stüdyosunda Emre Yunusoğlu'nun objektifine poz verdi. Single'ın kapak tasarımı Aslıhan Mergen tarafından hazırlandı.
Ossi Müzik etiketiyle Hakan Eren'in yapımcılığında, Pelin Kakırman'ın proje koordinatörlüğünde yayınlanan Aşk Lazım Aşk şarkısında sanatçının vokal koçluğunu Arzu Alsan
yaptı. Ayşe Çınar'a single'ında Hakan Akoğlu ve Arzu Alsan vokalleriyle eşlik ettiler. Şarkının miksi Murat Bulut, mastering'i Çağlar Türkmen tarafından yapıldı. Şarkının renkli video klibi Gökhan Özdemir'in yönetmenliğinde çekildi.
1 HAFTADA 1 MİLYONLUK REKOR İZLENME
Rap dünyasını kasıp kavuran Falan Filan şarkısıyla bir haftada 1 milyonluk rekor izlenmeye kavuşan Almanya'nın ünlü rap'çisi Mudi ile Türkiye'nin yeni yıldızı Arda Han
yeni düetin müjdesini verdi. Rap dünyasında yıldızları hızla parlayan ikili, "Isınma turları bitti şimdi sıra maraton koşmada" diyor. 5 Kasım'da dijital platformlarda dinleyicilere sunulan Falan Filan şarkısıyla rap dünyasında rekora koşan Mudi ve Arda Han, sadece bir haftada 1 milyonluk izlenme yakaladı. Müzik piyasasını sallayan ve rap severleri heyecanlandıran düetin klibi de ikilinin hayranları tarafından ilgi bombardımanına tutuldu. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran klibin yönetmenliğini Kemal Yıldız yaptı.
Rekor kıran Falan Filan düetinin ardından ünlü ikiliden bir müjde daha geldi. Çok yakın zamanda sürpriz bir isimle anlaşıp üçlü lü bir düet yapacaklarını söyleyen Mudi ve Arda Han, yeni şarkıyla hayranlarında şok etkisi yaratacaklarını söylüyor. İlginç sürprizlere yer verecekleri yeni çalışmalarına, iddialı şekilde hazırlandıklarını söyleyen ikili, yeni bir rekorun da yolda olduğunu belirtiyor.