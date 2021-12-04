Şarkılarla çocukların kalbine giriyoruz

Gana'da ormanlık alanda bir köydeyiz. Dünyanın geri kalanının bihaber olduğu bu bölgede yaşayan kabile, bir Türk ziyaretçiyi ağırlıyor. Bir lojistik firmasında çalışan genç, çevresini saran köydeki çocuklara çantasından çıkardığı tabletten çizgi film izletiyor. Çocukların yüzlerindeki mutluluğu gören kişi, oracıkta kendine yeni bir kariyer planı yapıyor: Çocukları güldürmek...
Bunları anlatan Fauna Entertainmint'ın CEO'su Emre Aksoy
'u Turkuvaz Medya
'da ağırlıyoruz. Buluşma sebebimiz çocuklarla birlikte, anne babaların bile ağzından düşürmediği çizgi film karakterleri Kukuli
ve Briko
ile tanışmak. Artık çocukların minikaÇOCUK kanalından izlediği bu iki çizgi film için çocuk ve aile eğlence şirketi Fauna Entertainmant'ın ortağı Emre Aksoy ile sohbet ediyoruz. Bize Karadeniz bölgesinde yaramaz çocuklara denen Kukuli'nin hikayesi başta olmak üzere daha birçok şey anlatıyor.
- Her şey nasıl başladı, biraz anlatır mısınız?
- Kukuli'nin ilk çıkışı ortağım Ömer
Fener'in çocukluğunu hatırlaması ile
oluyor. Herkesin bildiği bir anne sözü
"Nereye koyduysan oradadır" ilk şarkımız
oldu. Bunun başarısı hem annelere
hem
çocuklara hitap etmesinden...
Anneler küçüklüğünü hatırlarken,
çocuklar da annelerinden
işitmeye alışık bir cümleyle eğlenmeye
başladı. Geri dönüşler
harika oldu. Başta çocuklara
bir şeyler öğretmeye çalışıyorduk.
İlk girdiğimizde elini
yıka, dişini fırçala ile başladık.
Sonra biz çocuklardan neler
öğrenebiliriz diye düşündük.
Çünkü çocuk eğlenmeyi, gülmeyi,
paylaşmayı biliyor.
- Şarkılarınız sadece çocukların değil anne babaların da dillerinden düşmüyor. İki nesle birden aynı çocuk şarkısını söyletmenin sırrı nedir?
- Bir tema belirleyip onun üzerine
birçok kelime bulup ilerliyoruz. Çok
uzun olmasına gerek yok. "Paylaşmak
güzeldir" ya da "Tebessüm et" gibi... Her
şarkımızda bir kelime akılda kalıyor,
onun çevresinde ilerliyoruz.
- Çocuklar Hıçkırık şarkınıza bayılıyor...
- Onun hikayesi ilginç, anlatayım.
Şarkılarımızı yazan, ortağım Ömer Fener
,
"Küçükken beni çok sık hıçkırık
tutardı ve nasıl geçireceğimi bilemezdim"
dedi. Buradan yola çıktık. Sonra
Ömer, "Ben bu şarkının düğünlerde de
çalmasını istiyorum" dedi. Bize gelen
yorumlarda "Biz bununla oyun havası
oynuyoruz" denince hedefimize ulaştığımız
için sevindik.
- minikaÇOCUK'ta çocuklarla buluşan çizgi filmlerinizde Yine Yeşillendi Fındık Dalları gibi ya da Barış Manço gibi yerli öğeleri de kullanıyorsunuz.
- Modernleşmenin Batı'ya yönelmekle
alakalı olmadığını düşünüyoruz.
Çok güzel bir kültüre sahibiz ve bunu
gelecek kuşaklara nasıl aktarırız gibi
derdimiz var. Ayrıca dünyadaki tüm
güzel değerleri çocuklarla buluşturmak
istiyoruz. Barış Manço şarkıları
da kuşakları aşan bir güce sahip. Biz
bunu da çizgi filmlerle yoluyla yeni
nesillerle tanıştırmaya çalışıyoruz. Her
projede biz kendi çocukluğumuzu hatırlıyoruz.
Hangi şarkıları söylerdik, hangilerini
severdik gibi.
BEZDEN KURTULDUK, TEŞEKKÜRLER
- "Elini yüzünü yıka, dişini fırçala, beze bay bay" diyerek çocuklarla iletişim kurarken ebeveynlerin de işlerini kolaylaştırıyorsunuz.
- Yeni jenerasyonda "Bunu yap" dendiğinde bir direnç oluştu. Biz da anne babalara destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü bazen diş fırçalama ya da beze veda etme konusunda çocuklar çaba göstermeyebiliyor. Biz de şarkılarla çocukların kalbine girmeye çalışıyoruz. Özellikle bizim gibi toplumlarda müzikle eğitim daha kolay olabiliyor. Anne babaların "Sayenizde bezi bıraktık" mesajlarıyla da mutlu oluyoruz.
'TÜRKİYE'DE NE İŞİN VAR?' DİYENLERİ ANLAYAMIYORUM
- Siz Fransa'da doğup orada eğitim almanıza rağmen, kariyerinizi ülkenizde inşa etmeye karar verdiniz. Neden?
- Evet, bunu çok soruyorlar. "Ne işin var Türkiye'de" diye. Gerçekten anlamıyorum bu insanları. Dünyanın 40'a yakın ülkesini gezdim. Her ülkede sorunlar oluyor. Bizim ülkemizde de var ama Fransa'da ABD'de olmayan bir potansiyel de mevcut burada. Animasyon sektörü konusunda ciddi bir gelecek var. Burası benim ülkem ve çok güzel. Ben burada çocukları mutlu etmeyi çok seviyorum.
- Söylediğiniz gibi Türkiye'de animasyon üretimi gün geçtikçe artıyor. Ülkemizde animasyon endüstrisi ve yeteneği ne durumda?
- Türkiye'de 2008 yılından itibaren şahlandı diyebiliriz. TV kanalları ve üniversiteler destek vermeye başladı. Yeni yeni sektör haline geldik. Biz bir animasyon stüdyosu değiliz. Bu yüzden direkt desteğimiz söz konusu değil ama sektörde olduğumuz için ilintili bir şekilde istihdam sağlamış oluyoruz. Bir yerli animasyon stüdyosu ile çalışıyoruz.
BRİKO İLE İLKE İMZA ATILDI
Türkiye'nin ilk uluslararası ortak yapım çizgi filmi olan Briko, çevre dostu karakterleriyle ön plana çıkıyor. minikaÇOCUK kanalında yayınlanan Briko sayesinde çocuklar el becerilerini geliştirirken çevre bilinci kazanıyor. Briko ve en yakın arkadaşı Hepi, 'Oyun oynamak her çocuğun hakkı' mottosuyla yola çıkıyor. Bu çizgi film ekran başında olan çocukları pasif izleyicilikten çıkarıyor.
RAKAMLARLA KUKULİ
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Çizgi film karakterleri denildiğinde hedef kitlenin yüzde 13'ü ılk olarak kukuli'yi hatırlıyor
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Türkiye işitme engelliler derneği ile yapılan iş birliğiyle çevrilen 10 kukuli şarkısı, 460 milyon kez izlendi
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Kukuli çizgİ filmi dünyanın 71 ülkesinde yayınlanıyor ve farklı kültürden çocuklara ulaşıyor