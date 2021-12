Şarkılarla çocukların kalbine giriyoruz

Gana'da ormanlık alanda bir köydeyiz. Dünyanın geri kalanının bihaber olduğu bu bölgede yaşayan kabile, bir Türk ziyaretçiyi ağırlıyor. Bir lojistik firmasında çalışan genç, çevresini saran köydeki çocuklara çantasından çıkardığı tabletten çizgi film izletiyor. Çocukların yüzlerindeki mutluluğu gören kişi, oracıkta kendine yeni bir kariyer planı yapıyor: Çocukları güldürmek...Bunları anlatan Fauna Entertainmint'ın CEO'su Emre Aksoy 'u Turkuvaz Medya 'da ağırlıyoruz. Buluşma sebebimiz çocuklarla birlikte, anne babaların bile ağzından düşürmediği çizgi film karakterleri Kukuli ve Briko ile tanışmak. Artık çocukların minikaÇOCUK kanalından izlediği bu iki çizgi film için çocuk ve aile eğlence şirketi Fauna Entertainmant'ın ortağı Emre Aksoy ile sohbet ediyoruz. Bize Karadeniz bölgesinde yaramaz çocuklara denen Kukuli'nin hikayesi başta olmak üzere daha birçok şey anlatıyor.- Kukuli'nin ilk çıkışı ortağım ÖmerFener'in çocukluğunu hatırlaması ileoluyor. Herkesin bildiği bir anne sözü"Nereye koyduysan oradadır" ilk şarkımızoldu. Bunun başarısı hem annelerehemçocuklara hitap etmesinden...Anneler küçüklüğünü hatırlarken,çocuklar da annelerindenişitmeye alışık bir cümleyle eğlenmeyebaşladı. Geri dönüşlerharika oldu. Başta çocuklarabir şeyler öğretmeye çalışıyorduk.İlk girdiğimizde eliniyıka, dişini fırçala ile başladık.Sonra biz çocuklardan neleröğrenebiliriz diye düşündük.Çünkü çocuk eğlenmeyi, gülmeyi,paylaşmayı biliyor.- Bir tema belirleyip onun üzerinebirçok kelime bulup ilerliyoruz. Çokuzun olmasına gerek yok. "Paylaşmakgüzeldir" ya da "Tebessüm et" gibi... Herşarkımızda bir kelime akılda kalıyor,onun çevresinde ilerliyoruz.- Onun hikayesi ilginç, anlatayım.Şarkılarımızı yazan, ortağım Ömer Fener "Küçükken beni çok sık hıçkırıktutardı ve nasıl geçireceğimi bilemezdim"dedi. Buradan yola çıktık. SonraÖmer, "Ben bu şarkının düğünlerde deçalmasını istiyorum" dedi. Bize gelenyorumlarda "Biz bununla oyun havasıoynuyoruz" denince hedefimize ulaştığımıziçin sevindik.- Modernleşmenin Batı'ya yönelmeklealakalı olmadığını düşünüyoruz.Çok güzel bir kültüre sahibiz ve bunugelecek kuşaklara nasıl aktarırız gibiderdimiz var. Ayrıca dünyadaki tümgüzel değerleri çocuklarla buluşturmakistiyoruz. Barış Manço şarkılarıda kuşakları aşan bir güce sahip. Bizbunu da çizgi filmlerle yoluyla yeninesillerle tanıştırmaya çalışıyoruz. Herprojede biz kendi çocukluğumuzu hatırlıyoruz.Hangi şarkıları söylerdik, hangileriniseverdik gibi.- Yeni jenerasyonda "Bunu yap" dendiğinde bir direnç oluştu. Biz da anne babalara destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü bazen diş fırçalama ya da beze veda etme konusunda çocuklar çaba göstermeyebiliyor. Biz de şarkılarla çocukların kalbine girmeye çalışıyoruz. Özellikle bizim gibi toplumlarda müzikle eğitim daha kolay olabiliyor. Anne babaların "Sayenizde bezi bıraktık" mesajlarıyla da mutlu oluyoruz.- Evet, bunu çok soruyorlar. "Ne işin var Türkiye'de" diye. Gerçekten anlamıyorum bu insanları. Dünyanın 40'a yakın ülkesini gezdim. Her ülkede sorunlar oluyor. Bizim ülkemizde de var ama Fransa'da ABD'de olmayan bir potansiyel de mevcut burada. Animasyon sektörü konusunda ciddi bir gelecek var. Burası benim ülkem ve çok güzel. Ben burada çocukları mutlu etmeyi çok seviyorum.- Türkiye'de 2008 yılından itibaren şahlandı diyebiliriz. TV kanalları ve üniversiteler destek vermeye başladı. Yeni yeni sektör haline geldik. Biz bir animasyon stüdyosu değiliz. Bu yüzden direkt desteğimiz söz konusu değil ama sektörde olduğumuz için ilintili bir şekilde istihdam sağlamış oluyoruz. Bir yerli animasyon stüdyosu ile çalışıyoruz.Türkiye'nin ilk uluslararası ortak yapım çizgi filmi olan Briko, çevre dostu karakterleriyle ön plana çıkıyor. minikaÇOCUK kanalında yayınlanan Briko sayesinde çocuklar el becerilerini geliştirirken çevre bilinci kazanıyor. Briko ve en yakın arkadaşı Hepi, 'Oyun oynamak her çocuğun hakkı' mottosuyla yola çıkıyor. Bu çizgi film ekran başında olan çocukları pasif izleyicilikten çıkarıyor.Çizgi film karakterleri denildiğinde hedef kitlenin yüzde 13'ü ılk olarak kukuli'yi hatırlıyorTürkiye işitme engelliler derneği ile yapılan iş birliğiyle çevrilen 10 kukuli şarkısı, 460 milyon kez izlendiKukuli çizgİ filmi dünyanın 71 ülkesinde yayınlanıyor ve farklı kültürden çocuklara ulaşıyor