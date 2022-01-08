Giriş Tarihi: 8.1.2022

Her insanın sanal versiyonu olacak İDİL DEMİREL

Tasarımcı Şansım Adalı dijital dünyaya uygun olarak Sui-D ve Trinity adlı iki avatar oluşturup onlar için dijital kıyafetler tasarladı. Bu kıyafetleri de dijital moda platformu DressX üzerinden modaseverlerle buluşturdu. SABAH Cumartesi’ye de modadaki bu dijital dönüşü anlattı