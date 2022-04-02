Evrencan Gündüz-Naz Özgülüş düeti

Evrencan Gündüz geçen yaz çıkardığı Anadolu Funk: Vol 1'den yayınladığı Bozacı ve Bir Öyle Bir Böyle'nin ardından bu kez Kesso' yu yani kendi tabiriyle Yeni Bir Şarkı adlı eserin çocuğunu dinleyenleri ile tanıştırıyor. Kesso şarkısının fikri, 2019'da bir Haziran sabahı, Evrencan'ın "Keşke Yeni Bir Şarkı'nın çocuğu bir şarkı olsa" demesiyle yeşermiş. "Neden kalpleri birleştiren, içinde sevgi, barış ve huzur olan bir şarkımız olmasın" diye Naz Özgülüş ile konuşurken birden Kesso'nun nakaratı belirmeye ve kalpleri ısıtan pozitif titreşimlerle dolu bu parça ortaya çıkmaya başlamış.Evrencan ve Naz "Dünyevi dillerde okunduğunda sanki bir anlamı yokmuş gibi gözüken, fakat söylemeye başladığında tüm kalpleri evrensel bir dile dönüştüren, çocukların saf ve pür enerjisini taşıyan ve çocuklardan alınan ilhamla ortaya çıkardığımız bu şarkı, sürekli ve birlikte söylendiğinde dünyayı daha da güzel bir yer haline getirecek. Şarkının sözleri, her canı sevmeye, saygı göstermeye, bir olmaya, büyüyerek çoğalmaya ve hep yeniden başlamaya davet ediyor. Bu şarkı dünyamızın içinde bulunduğu kaotik durumu en saf ve pür hislerle temizlemeye niyet ediyor. Tüm çocuklara, gençlere, içindeki çocuğu sevgiyle büyüten yaş almışlara yani tüm canlara bu şarkı armağan olsun" diyor. Evrencan Gündüz, Uzaylılar adlı beş şarkılık ilk EP'sini 2017 yılında, 2018'de Mevsim Çiçekleri EP'sini, 2019'da ise türkülerimize yeni bir soluk getirdiği Bu Toprakların Sesleri ve Sabah Şarkıları EP'lerini yayınladı. Kendi akustik solo programlarının yanı sıra, grubu Uzaylılar ile konser, beste ve albüm çalışmalarına devam ediyor.Dilhan Naz Özgülüş 1990 yılında Kadıköy'de doğmuş. Lise tiyatrosuyla başlayan oyunculuk serüveni, uzun yıllar Çocuk Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü kazanmasıyla devam etmiş.Tiyatro kariyerine Reha Özcan ile oynadığı İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz oyunuyla başlamış. Deli Gönül dizisinde hayat verdiği "Venüs" rolü ile dikkat çekmiş. Meltem Cumbul, Ayşe Lebriz gibi önemli oyuncu ve yönetmenlerin oyunlarında yer almış. Babası Türk sanat müziği sanatçısı, annesi müzik öğretmeni olan Naz Özgülüş aynı zamanda müzikle de yakinen ilgileniyor.