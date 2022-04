Ramazanda çocuk olmak bir başka!

11 atın sultanı ramazana bu yıl da kavuştuk. Şu an birçok evde ilk orucu tutmanın sevinci ve iftar sofralarının telaşı var. Bu sevinç ve telaş sadece yetişkinlere ait değil aslında. Çocuklar da bu duygulara ortak oluyor. Onlar da bizimle birlikte; sahur atmosferini yaşamak, kalabalık iftar sofralarında ezanın sesine kadar beklemek istiyorlar. İşte, biz ebeveynlere düşen çocuklarımızın bu heyecanını söndürmeden onlara, inanç ve kültürümüze ait bir atmosfer sunmak ve sordukları sorulara yaşlarına uygun cevaplar verebilmek... Ebeveyn olarak oruç tutmasak bile, ramazan hakkında gerekli bilgileri vermemiz çocuklarımıza sosyal ve toplumsal açıdan fayda sağlayacaktır.Peki, ramazan ayını nasıl hafızalara kazınan, maneviyatı yüksek bir o kadar da temel dini bilgileri eğlenerek çocuklarımıza verdiğimiz bir süreç olarak geçirebiliriz? İşte bugün sizlere, bu soruyu cevaplayacak çeşitli etkinlik önerileri vereceğim.Bu sene pandemi hafifledi, yasaklar kalktı. İki yıldır özlediğimiz iftar ve sahur sofralarında artık daha sık toplanacağız. Akrabalarımızla, arkadaşlarımızla hasret gidereceğiz. Tabii, bu özlem sadece biz yetişkinlere ait değil. Çocuklarımız da arkadaş ve kuzenleri ile birlikte ramazanın tadını çıkarmak isteyecektir. Bu konuda onlara kolaylık sağlayalım. Davet etmek istedikleri arkadaşları varsa, kendilerine ait hazırlıklar yapmalarına izin verelim. Çocuklara ayrı sofralar kurabilir, onlara ramazan hediyeleri hazırlayabiliriz.Çocukken en sevdiğim anlar sahurda yaşadıklarımızdı... Gecenin o vakti, hazırlanan sofralar, tüm mahallede evlerin ışıklarının yanıyor olması, davul ve çatal bıçak sesi bana hep efsunlu gelmiştir. Emin olun çocuklarınız da aynı duyguları yaşamak isteyecek ve hafızalarına mutlu anlar olarak kodlanacaktır. Onları sahura kaldıralım, hatta sahurda vakit geçirecekleri, fenerler yakarak kitap okuyacakları bir çadır da hazırlayabiliriz. Varsa kardeşlerin birlikte bu çadırda sahur yemeği yemelerine izin verelim. Emin olun sahura kalan arkadaşları ile bu çadırda geçirecekleri vakitleri hep tebessümle hatırlayacaklar.Çocuğumuzla birlikte, plastik bir kutu ya da bir şişeyi süsleyerek kumbara haline getirelim. Ramazan boyunca ev halkının ve çocuğumuzun harçlıklarından artırdığı parayı kumbaraya atmasını sağlayalım. Amacımız ramazan bayramı öncesi birlikte açacağımız kumbarada biriken parayı ihtiyaç sahibi bir aileye vermek... Böylelikle çocuklarımız, oruç tutmanın sadece aç kalmak değil, manevi açıdan da empati kurabilmek ve sahip olduklarını paylaşabilmek olduğunun farkına varacaklar.Evimizde seçtiğimiz bir yeri, ramazan köşesi yapalım. Burayı çocuklarımızla birlikte süsleyelim. Tıpkı camilerdeki mahyalar gibi renkli kâğıtlara "Hoş geldin ramazan" yazalım. Elişi kâğıtlarından ay ve yıldızlar, fenerler, cami ya da minareler yapabilir, balonlarla süsleyebiliriz. Bir imsakiye asıp, her geçen günü, iftar sonrası işaretleme görevini çocuğumuza verebiliriz.Gölge oyunları kültürümüze ait bir eğlence şekli. Özellikle Hacivat ve Karagöz gösterilerinin geçmişte bir ramazan ritüeli olduğunu biliriz. Peki, bu eğlenceli oyunumuzu neden çocuklarımıza öğretmiyoruz? Evde bulunan malzemelerle bir gölge oyunu sahnesi yapmamız mümkün. İnternette, çeşitli videolar bize bunun nasıl yapılacağını anlatıyor. Bu görev, babaların olsun ve çocuklarımızla birlikte her akşam, iftar sonrası çay saatinde bir Karagöz ile Hacivat gösterisi organize edelim. Çok zor olduğunu düşünmeyin ve üşenmeyin sakın, birkaç mani ezberleyerek eğlenceli ve maneviyatı yüksek akşamlar yaşayabilirsiniz.Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin ortak projesi olan Yarını Kodlayanlar'ı uzun süredir yakından takip ediyorum. Bugüne kadar 81 ilimizde kurdukları teknoloji sınıfları ile tam 242 bin çocuğa ulaştılar ve kodlama eğitimi verdiler. Şimdi bu projeyi bir üst kademeye taşıdılar ve 13 yaş üzeri çocuklara metaverse ortamında kodlama eğitimleri verilmeye başlandı. Bu eğitimler Sanal Gerçeklik (VR) gözlükleri ile yapılıyor.Ben de Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır'ın düzenlediği toplantıya katıldım ve VR gözlükleri kullanarak metaverse'te kodlama eğitimini deneyimledim. Süel: "Amacımız, çocuklarımızı teknolojideki en güncel kavram ve uygulamalarla tanıştırmak. Metaverse'de vereceğimiz eğitimler, çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlama hedefimizde önemli bir kilometretaşı olacak. Gelişen teknolojilerle birlikte metaverse'deki eğitim yolculuğumuzun zenginleşerek devam etmesini hedefliyoruz" diyor.Metaverse çokça duyduğumuz bir kavram. Henüz emekleme döneminde de olsa, ülkemizin en ücra köşesindeki okullarda çocuklarımızın bu yeni teknoloji ile tanışıyor olması heyecan verici. Zaten bu çalışmanın amacı da, teknolojiyi kullanarak eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak. Belki de metaverse ortamında eğitim, uzun vadede köylerden şehirlere göçü de azaltıp, her bireye doğup büyüdüğü topraklarda, dünyaya açılma fırsatı sağlar. Neden olmasın!Çağımızın en büyük sorunlarından biri, çevre kirliliği ve çöpler. Tüm dünyada bu sorunu çözebilmek, mavi gezegenimizi koruyabilmek için çeşitli projeler yapılıyor. Özellikle çocuklara çevre bilinci kazandırıp, geri dönüşüm kavramını hayatlarının bir parçası haline getirebilmeleri için eğitimler veriliyor. İşte bu noktada, çocuklar için yazılan eğitici, bir o kadar da eğlenceli kitaplar devreye giriyor. İşte o kitaplardan biri de geçtiğimiz hafta lansmanı yapılan Kuşlara Fısıldayan Kız Kora'ydı.Kitabın yapım aşaması da dikkat çekici. Türkiye'nin birçok ilinden iki ayda sekiz bin kilo atık toplandı ve ayrıştırılarak geri dönüştürülmesi için ilgili belediyelerin geri dönüşüm tesislerine teslim edildi. Koroplast, toplanan atıkları geri dönüştürerek çocuklara özel Kuşlara Fısıldayan Kız hikaye kitabını hayata geçirdi. Kitap şimdi binlerce çocuğa ücretsiz ulaşacak.