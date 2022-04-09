7/24 şehirde yaşam

Işıl Kasapoğlu'nun çevirip yönettiği, Ayşenil Şamlıoğlu ve Ünsal Coşar'ın rol aldığı oyun, savaşın ardından insanlığın içine düştüğü anlamsızlığı dışarıdaki şiddetten beslenen bir adamla bir kadının kör sağır çatışması üzerinden anlatıyor. İki Kişilik Hırgür, 15 Nisan'da Fişekhane'de, 16 Nisan'da Kozzy Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi'nde ve 18 Nisan'da Kocaeli Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.DEVLET Çoksesli Korosu, Norveçli Şef Ragnar Rasmussen yönetiminde İskandinav bestecilerin eserlerini 16 Nisan'da CSO Ada Ankara izleyicileri için seslendirecek. Aynı Güneşin Altında başlıklı konsere, Norveçli müzisyen ve besteci Henning Sommerro ise akordeonu ve vokal performansıyla renk katacak. Programda Sommerro'nun Norveç folklorunu yansıtan besteleri ve Türkiye için özel olarak bestelediği müziklerin yanı sıra, Mevlana'nın Bu Irmak şiirini notalara döktüğü This River eseri de yer alacak.SANATÇI Ebru Ceylan'ın Konuşan Resimler sergi serisinde yer alan Saint Age resim sergisi, 18 Nisan'a kadar Bomontiada'da sanatseverlerle buluşuyor. Ebru Ceylan'ın, 2015 yılında başladığı ve Türkiye'nin ilk betimlemeli sergisi olan, daha önce pek çok sanatçının sanat ve düşünce dünyasından yararlanılarak hazırlanan ve ünlü isimler tarafından seslendirilen tabloların yer aldığı Konuşan Resimler sergi serisinin, Saint Age sergisi "Ben kimim?" sorusunun günümüzde, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" sorusuna evrilmesini merkeze aldığı resimleriyle çağımıza ayna tutuyor.Sinemada Proust günleriINSTITUT français İstanbul sinema salonunda Nisan ayında birbirinden güzel Fransız filmleri sinema severler ile buluşacak. Her hafta Cumartesi ve Pazar günleri 2'şer seans düzenlenen Institut français İstanbul sinemasında tüm gösterimler Türkçe altyazılı olarak gerçekleşiyor. Nisan programında ayrıca, bu yıl ölümünün 100. Yılı dolayısı ile Marcel Proust'a ithafen düzenlenecek bir seri etkinliğin ilki de gerçekleşiyor. Christophe Honoré'nin 2021 yapımı Guermantes adlı filmi Proust Yılı kapsamında gösterime girecek. 16 - 30 Nisan Cumartesi saat 16.00 Petit Pays, 19.00'da Guermantes, 10 - 17 - 24 Nisan Pazar saat 16.00 Le Mystere Henri Pick, 19.00'da Annette filmi gösterilecek.