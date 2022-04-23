Peter Pan’la Varolmayan Ülkeye uçuyoruz

DERYA BİGALI/ Akbank Sanat Müdürü

BEYHAN MURPHY/Koreograf

TULUĞ TIRPAN/Müzik Direktörü

Tiyatro sevgim ilkokul birinci sınıfa dayanıyor. Okula gelen gezici tiyatrolarla tanıştığım bu dünya, kendi dünyamla öyle bütünleşti ki, İstanbul'daki birçok oyunu yakından takip edip, gidebilmek için sayısız fırsatlar oluşturmuştum çocuk enerjimle. Taksim'de ilk izlediğim çocuk oyununu asla unutamam. Şimdi bir anne olarak kızımı tanıştırdığım bu büyülü atmosferin keyfini birlikte çıkarıyoruz. Şanslıyım ki, o da benim gibi sanatı seviyor ve bundan kendince keyif alıyor. Sonrasında yaptığı yorumlar ise beynimde yeni pencereler açıyor desem abartmış olmam. Bunları size neden mi anlatıyorum? Çünkü kitabını severek okuyup, çizgi filmlerini sabırsızlıkla beklediğim Peter Pan, şimdi tiyatro sahnesinde. Üstelik bir müzikal olarak. Ben de bugün kızım Eylül'ün elinden tutup Zorlu PSM'de izlemeye gideceğim. Yedi yaşıma tekrar dönüp, Tinkerbell'in uçarak gelmesini bekleyeceğim. Bu güzel proje, tabii ki, Akbank Çocuk Tiyatrosu'na ait. Bu sene 50. yılını kutlayan Akbank Çocuk Tiyatrosu, belli ki kendisi ile büyüyen birçok nesli de mutlu etmek istemiş. Çünkü "Peter Pan ve Varolmayan Ülke" müzikalini sadece çocuklar değil yetişkinler de izleyecek. Bir nevi, yanımızda çocuklarımızla anılarımızı tazeleyeceğiz. Biz de Peter Pan ve Varolmayan Ülke müzikalinin provalarını izledik. Oyunun kadrosu ve yapımı ile konuştuk. Gelin Peter Pan'ın sihirli dünyasına birlikte girelim ve izleyici neler bekliyor öğrenelim.Wendy her akşam kardeşlerine masallar anlatıp yataklarına yatırır. Ancak bu gece, farklı bir gecedir. Masalların büyümeyen çocuğu Peter Pan, koruyucu perisi Tinkerbell ile çıkagelir. Kahramanlarımız, peri tozunun da yardımıyla Varolmayan Ülke adında bir adaya yolculuğa çıkar. Adada korsanlar ve denizkızlarıyla yaşadıkları maceralar, Kayıp Çocuklar'ın yaşamını değiştirecektir. Oyunun gösterim tarihleri, 23 ve 24 Nisan. 8, 15, 21 ve 22 Mayıs ve 4, 5, 12, 18 ve 19 Haziran.- Tiyatrosever bir kuşağın yetişmesinde büyük etkisi olan Akbank Çocuk Tiyatrosu, bu yıllar içinde Türkiye'nin birçok şehir ve kasabasında oynadı, pek çok sosyal sorumluluk projesi içinde yer aldı ve Türkiye'nin dört bir yanında iki milyonun üzerinde çocuğun hayatına farklı pencereler açtı. Belki de ilk kez tiyatroyla tanışmalarını sağladı. 1972 yılında, Erol Günaydın'ın bir çocuk tiyatrosu kurma teklifi sonrası, dönemin Akbank Genel Müdürü Hamit Belli'nin desteğiyle, Dormen Tiyatrosu'nun kapanması sonucu dağılan kadronun bir kısmının, Akbank Çocuk Tiyatrosu adı altında toplanmasıyla başlayan bu yolculuk, bugün 5. kuşak seyircileri ile buluşuyor. Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun sanat yönetmenleri Erol Günaydın, Alpay İzer, Çetin İpekkaya, Işıl Kasapoğlu, Hayrettin Arslanoğlu ve Mehmet Ergen başta olmak üzere Akbank Çocuk Tiyatrosu'nu milyonlarca çocuğa ulaştıran tüm oyuncularımızı, yaratıcı ve teknik ekibimizi saygıyla anıyoruz.- Dansçılarla beraber dans edebilen ve şarkı söyleyebilen oyuncular ve çocuklardan oluşan bir kumpanya ile çalıştığımız için tam bir müzikal havası esiyor. Koreografi sadece 'dans' bölümleriyle bitmiyor. Sonuçta bir hikâye anlatılıyor; bu hikâye bedensel ifadeye çok yer bırakan bir hikâye; Tinkerbell, Kaptan Kanca, gibi karakterler son derece fiziksel ifadeye açık. Uçan bir masal kahramanımız var! Korsanlar ve Kayıp Çocuklar bölümleriyle ister istemez çok coşkulu ve dinamik bir atmosfer oluştu; Deniz Kızları bölümü ise daha rüya gibi, büyüleyici bir atmosferi var.- Oğlumdan, öğrencilerimden ve kendi çocukluğumdan ilham aldım. Oyuncu seçmelerini yapmadan önce başrol karakterlerin şarkılarını ve önemli toplu söylenen şarkıları tasarlamıştık. Dolayısı ile daha seçme aşamasında şarkıları dinlemek çok faydalı oldu. Eserde 16 parça var ama kullanmadığımızda bir o kadar müzikal fikir var.