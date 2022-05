Tek derdimiz Anadolu

Türkiye'nin farklı şehirlerinde doğmuş, yetişmiş, eğitim görmüş üç kişi, el ele vererek gelecek kuşaklar için bir işe girişti. Vatansever üç girişimci, Anadolu'nun enerjisini, gençlere göstermek için kolları sıvadı. Anatolian Business Forum adını verdikleri oluşumla; Türkiye'nin 81 şehrindeki devlet üniversitelerinde paneller düzenleyip iş dünyasıyla öğrencilerini buluşturmaya başladılar. İşe, Türkiye'nin önemli bir ticaret merkezi Kayseri'den başlayan Kayahan Nacar, Anıl Taşdemir ve Eren Şerefoğlu ile hedeflerini konuştuk.İki yıl önce bizi yola çıkartan hedef, gençlerimizin keşfedilmesini sağlamak. Üçümüz de Anadolu'da doğmuş, bu toprağın insanını iyi tanıyan kişileriz. Üçümüz de yurtdışında bulunduk ama oralarda gördüğümüz tüm kültürlerin temelinde Anadolu var. Bu yüzden logomuzda Hitit amblemini tercih ettik.Bir tarafta yeniliklere hemen uyum sağlayan gençlik enerjisi var. Diğer tarafta ise iş imkanı ve kurulu bir düzen... Bugün Anadolu'da pek çok iş insanı, yeni iş gücü bulamamaktan şikayetçi. İşte biz iki tarafı üniversitelerde buluşturuyoruz. Topluma, yeni dünyaya adaptasyon sürecinde destek olmak istiyoruz. Dinleyiciler farklı konularda uzman kişilerin sohbetlerine kulak veriyor, bilgileniyor ve dönüşüyor.Anadolu serüvenimize, projenin başından beri hedeflediğimiz; sosyolojik ve ekonomik açıdan stratejik öneme sahip olan Kayseri'yle başladık. Bize en çok umut veren donelerin başında ilgili bireylerin gelişime, dönüşüme açık ve teşne olmalarıydı. Kendisini girişimci olarak nitelendiren bireyler bir adım daha atarak Anatolian Business Forum vesilesiyle staj ve iş imkanları yarattı. Bize en çok umut veren gençlerin gelişime açık olması, Fatih Avan gibi iş insanlarının da üniversite öğrencilerini meslek sahibi yaparak ekonomiye katı sağlamak için çaba harcaması oldu.Yurt dışında bulunmak zihin açıcıdır fakat ülkemizdeki imkansızlıklar yüzünden gidiliyorsa burada bir problem var. Anadolu'da bulunan imkanları değerlendirmeden, çaba göstermeden gitmek Andolu'ya haksızlıktır. Gençlerimiz için hazır bir zemin yaratmak teknokent, teknoköy gibi etken yapıların desteğiyle de daha mümkün kılınacağına inanıyoruz. En kolayı gitmek ama kalıp yeni bir yol bulmak, yoksa da açmak için mücadele etmek gerekir. Biz gençlere de, yeni teknolojileri onlarla keşfedecek iş dünyamıza da güveniyoruz.Toplumdaki her bireyi önemsiyoruz. Çeşitlilik harmoni oluşturur. Dil, din, ırk, yaş, cinsiyet ayrımı yapmadan kolektif şekilde adım atmak ana misyonumuz. Genç kızlarımızın toplumda ses sahibi olmasını önemsiyoruz. Forumlarımızda kadın iş insanlarına özel paneller düzenleyerek, genç girişimci genç kızlarımıza ilham oluyoruz.: Her şehrimizin büyük kentler kadar değer görmesi ve gerçek potansiyelerini gerçekleştirmesini istiyoruz. Büyük şirketler daha çok İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere odaklanıyor. Biz de diyoruz ki, Anadolu şehirlerindeki gençleri keşfedebilirsek o kentlerde yeni bir ekonomi oluşabilir. Ya da varolan ekonomi büyür. Bu da büyük şehirlere yığılmayı bir nebze de olsa durdurur.: Türkiye'nin 81 şehrindeki yolculuğumuzu tamamladıktan sonra dünya başkentlerine açılıp global arenada Anadolu'nun gücünü göstermek istiyoruz. Anatolian isminin dünyada farklı bir algısı olduğunun farkındayız. İnsanların aşina olduğu bu kelimeye yeni anlamlar atfederek forum vizyonumuzu dünyaya anlatmak istiyoruz.Programın Kayseri'deki ilk özel oturumunun özel bir konuğu vardı. 2017'de Google'ın burs verdiği ilk engelli Türk olan Muratcan Çiçek, gençlere yaptığı konuşmada, "Hayalleriniz ancak öğrendikleriniz kadardır. Eğer pes etmezseniz her şey daha iyi olacak. Bu arada forumun engelli bireyler için uygun inşa edilen Kayseri Erciyes Kültür Merkezi'nde yapıldığı için ayrıca teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Kayseri'deki Anatolian Business Forum'a gelen Foton Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ataç ilk forumdan eli boş dönmedi. Oturumlarda Erciyes Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Bahadır Özgün ile tanışan Ataç, gence iş teklifinde bulundu. Özgün, Çanakkale'de işe başladı. İki isme de hissettiklerini sorduk."Programda Enerjinin Değeri oturumunu yapan Fatih Ataç Bey ile sohbet ettik. Beni ortaklarından olduğu Foton Enerji ile görüşmek için Çanakkele'ye çağırdı. Bir hafta sonra çalışmaya başladım. Türk gençlerine inanan ve fırsat veren herkese teşekkürler.""Gençlerimizin enerjileri ve iş dünyasına sıcak yaklaşımları beni çok umutlandırdı. Üniversite eğitimleri her zaman reel sektörde yatırımcıların sorularına cevap veremiyor. Biz işverenler onlara sahip çıkmak zorundayız."Elazığlı, İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'ni bırakıp antropoloji ve tarihi bitirdi.Diyarbakır doğumlu, İstanbul Üniversitesi'nde coğrafya bölümünü yarıda bıraktı.Gaziantep'te dünyaya geldi, İstanbul'da Özyeğin Üniversitesi'nde psikoloji okudu.