Hobimin işime dönüşeceğini tahmin edemezdim

Buse Terim Bahçekapılı, henüz 30'larına yeni adım atmış, iki çocuk annesi başarılı bir iş kadını... Biz Bahçekapılı'yı önce Fatih Terim'in kızı olması nedeniyle tanıdık aslında. Ancak sosyal medya ve moda dünyasındaki başarısıyla sektöre kendi imzasını atmayı başardı. Şu an Instagram dünyasının yanı sıra BT Moda ismini verdiği başarılı bir platformun sahibi. Web sitesi buseterim.com.tr'yi bir dijital dergi platformu gibi kullanıyor tabir-i caizse.... Baby On The Go isimli bir bebek patik markası var. e-ticaret sitesi BT Shop, ilk fiziki mağazasını geçen yaz açtı. Festivaller düzenliyor... 10 parmağında 10 marifet olan isimlerden Bahçekapılı... Biz de onunla düzenlediği anne-bebek festivalinden sonra bir araya geldik. Hem sosyal medyayı, hem o günlerden bugüne Türkiye'de dijital içerik üreticilerinin genel durumunu konuştuk.- Blog yazmaya New York'ta üniversitede okurken hobi olarak başlamıştım. Fotoğraf çekmeyi ve modaya dair tüm yenilikleri yakından takip edip bu alanda keşfettiklerimi insanlarla paylaşmayı çok seviyordum. Tüm bunları bir arada toplayacağım, yakın çevremin okuyacağı bir blog yapma fikri de böyle oluştu. Hobimin bir gün işime dönüşebileceğini tahmin bile edemezdim.- Öncelikle çok teşekkür ederim bu düşünceniz için. Ben blog yazmaya başladığım dönemde henüz blog ve bloggerlık kavramı Türkiye'de çok bilinmiyordu. Hatta kendi yakın çevrem ve ailem bile bu işin ne olduğunu tam kavrayamamıştı. Dijital dünyanın bugün bu noktalara gelmesi ve dijitalde yapılan tüm işlerin tohumları o dönem blog yazarlığı ile başladı. Amerika'da eğitimini aldığım Moda Pazarlama ve Satın Alma Bölümü'nde öğrendiğim bilgileri o dönem blog aracılığıyla aktarıyordum. Şimdi farklı mecralar aracılığıyla yaptığım gibi...- O günden bugünleri öngörmek pek mümkün değildi. Blog yazmanın, orada yazılan bir bilginin, paylaşımın etkisini markalar da yaşayarak öğrendi, gördü. Bloggerlığın bir profesyonel iş alanına dönüşmesi, bir etki alanı yarattığının fark edilmesiyle başladı...- O dönemde dijital dünyanın yarattığı etki elbette bu kadar belirgin ve güçlü değildi. Kullanılan mecralar bir elin parmaklarını bile geçmezdi. İki dönemin temel farkı kuşkusuz hız ve etki alanının büyüklüğü diyebilirim.- Merak benim sihirli kelimem. Nasıl daha iyi ve farklı yapabilirim sorusunun yanıtlarını ararken buluyorum kendimi. Bundan çok keyif alıyorum. 10 yıldır bu dijital dünyanın bir parçasıyım ve işini gerçekten çok severek, çok özenle yapan biriyim. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Merak eskiden belki negatif bir çağrışım yapsa da bu çağda çok kıymetli bir özellik. Merak eden keşfetmeye, öğrenmeye meyil eder. O yüzden çocuklarıma da aşılamaya çalıştığım bir özellik bu.- Üniversite seçimimi yapacağım zaman vermiştim. Modayla ilgili bir eğitim almak istiyordum ama modanın daha çok pazarlama alanında bir bölümde okumak istiyordum. Önce Miami Üniversitesi'nde İşletme Bölümü'nü kazanmıştım. Daha sonra New York'a ve hayalini kurduğum bölümü bularak Fashion Institute Of Technology'ye (FIT) transfer oldum. Hayatımda verdiğim en doğru karardı. Katkısı büyük oldu. Şu anda popüler olan birçok yeniliği üniversite derslerimde öğrendim.- Her zaman olduğu gibi benim arkamda durdular ve ne yapmak istersem destekleyeceklerini söylediler. Meslek seçiminde ailenin desteğine yürekten inananlardanım. Hele benim gibi ne olduğunu o dönem anlayamadıkları bir iş alanında gözü kapalı desteklerini hissettirmeleri kendimi çok iyi hissettirmişti. Şimdi de gururla izlediklerini görmek beni daha çok mutlu ediyor. Herkes beni Fatih Terim'in kızı diye tanımlarken babam kendisini 'Ben Buse Terim'in babasıyım' diyerek tanıtıyor.- Çok teşekkür ediyorum. Çocukların doğduğu evin, ortamın, anne-baba ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Mutlu, birbirine sevgi ve saygıyla bağlı olan ebeveynlerin yetiştirdikleri çocukların sağlıklı ve mutlu birer ebeveyn olacağına inanıyorum. Eşimle bizim en büyük şansımız sahip olduğumuz mutlu aile ortamı diye düşünüyorum. Biz bizden önceki nesle göre daha bilinçli, farkındalığı daha yüksek ebeveynleriz elbette. Klişe gelebilir ama gerek özel hayatta gerekse iş hayatında çok basit terimler yolumuzu belirliyor: Aşk, sevgi, saygı, özen, çalışmak...- Çok şey kattı.. Okuduğum dönemde birçok farklı marka ve bölümde staj yapma imkanım da oldu. Burberry, Dolce&Gabbana, Ralph Lauren gibi markaların farklı bölümlerinde staj yaptım. Bu stajlar bana ileride hangi bölümde neler yapmak istediğimle ilgili daha net olmamı sağlarken, eğitimim sayesinde birçok farklı alanda kendimi geliştirme imkanım oldu.- Kaliteli içerik daha da önem kazanıyor. Özen gösterdiğiniz, iyi hazırladığınız içeriklerin her zaman alıcısı olacaktır. 