Bu şampiyonluk ‘Nejat Baba’nın hediyesi

Eylül ayının başında ajanslara bir haber düştü: "Ahmet Nakkaş, Avrupa Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu." Spor dünyasının tecrübeli isimleri için Nakkaş soy ismi tanıdıktır. Nejat Nakkaş; Türk sporuna uzun yıllar önemli hizmetler verdi. 60 yaşında masterlerda şampiyon olan oğlu Ahmet Nakkaş ise gençken elde ettiği başarıları sonrası iş hayatına atılır. Ama 52 yaşında babası Nejat Nakkaş ile daha çok vakit geçirmek için yeniden yüzmeye döner. Baba oğul havuzda beraber yedi yıl daha geçirir. Yetiştirdiği gençlerin taktığı lakapla 'Nejat Baba', son yıllarında oğluna yeni bir hediye vermiş olur: Masterlarda şampiyonluk... Geçen hafta Ahmet Nakkaş, Roma'da düzenlenen 25 yaş üstü sporcular katıldığı Avrupa Masterler Yüzme Şampiyonası'nda 60-64 yaş klasmanında yarıştı. Nakkaş, 200 metre karışıkta dünya rekoru kırarak Avrupa Şampiyonu, 50 serbestte Avrupa şampiyonu ve 100 metre serbestte de 57.60 saniyeyle dünya rekoru kırarak şampiyon olur. 60 yaşındaki Ahmet Nakkaş'tan babasını, kendi hikayesini dinledik. "Ben sporun içine doğdum. İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'nde yetiştim, büyüdüm. Yarışmalara bu kulüp adına katılıyorum. Babam da Türk sporunun önemli isim Nejat Nakkaş. 94 yaşında vefat etti ama 90 yaşına kadar sudan çıkmayan, hayatını yüzmeye adamış bir insan. Cumhuriyet tarihinin ilk açık su, yani maraton yüzücüsü. Çok sayıda çocuğun, gencin sporcu olmasına katkı sağladı. Bu yüzden de lakabı Nejat Baba idi." "Marmara Üniversitesi Uluslararası İşletme mezunuyum. Daha sonra ENKA bursuyla ABD'ye gidip 15 aylık eğitim aldım. Şu an kendi şirketimde çalışıyorum. 36 yaşına kadar aktif bir spor hayatım oldu. İş hayatının yoğunluğu sebebiyle 10 yıl spordan uzak kaldım. Aradan sonra babamla daha çok vakit geçirmek için masterlarda tekrar yüzmeye başladım. Baktım derecelerim fena değil, Montreal'deki Masterler Dünya Şampiyonası'na katıldım. İki şampiyonluk bir ikincilik kazanınca daha programlı çalışmaya başladım. Peş peşe gelen başarılı sonuçların ardından Roma'daki şampiyonluk ve dünya rekoru çok anlamlı oldu.""Uzakdoğu'dan geçen yıl yapılan organizasyonu saymazsak Roma'da düzenlenen Avrupa Masterler Yüzme Şampiyonası pandemiden sonraki ilk şampiyonaya yedi bin sporcu katıldı. Masterlar artık elit sporcular gibi önemli bir kategori olmaya başladı. Federasyonlar da artık masterlara daha çok önem ve öncelik veriyor. İnsan yaşadıkça, sporu yani bilinçli hareketi hayatının bir parçası yapmalı." "Bu yarışlarda ülkemi temsil etmek benim için ayrı bir gurur. Türkiye'nin 7'den 70'e bir spor ülkesi olduğunu göstermenin önemli olduğu kanaatindeyim. Kişisel başarımdan çok ülkem adına orada olmamızın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. 2017 yılında vefat eden babamın da en önem verdiği şey uluslararası arenalarda Türk sporunun temsili idi.""Sporda başarı için en önemli konulardan biri de, spora yön veren, yöneten insanların sporcu kimliklerinin olmasıdır. Bu sayede sorunları hemen anlayıp çözebildikleri gibi size de bir vizyon kazandırırlar. Mesela merhum Suat Erler; cimnastik, su topu ve yüzme branşlarında mücadele etti. İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'nü kurdu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde uzun yıllar görev yaptı. Benzer şekilde merhum Şarık Tara ve Sadi Gülçelik de Yüzme İhtisas'tan çıkıp ENKA'yı kurdular. ENKA'da bugün 17 tane spor branşı yapılıyor. Okulla sporu bir arada yürüten sistem kuruldu. Oradan dünya kadar sporcu yetişti, yetişiyor. Biz de şimdi kurduğumuz Spor Gönüllüleri Derneği'yle bu kulüplerin ruhunu, gelecek kuşaklara aktarma adına çaba sarfediyoruz.""Tüm dünyada obezite büyük bir sorun. Neden? Dijital çağ, özellikle gençleri hareketsiz bir hale getiriyor. Ne yazık ki Türkiye de en hareketsiz toplumlarda ön sıralarda. Özellikle ilkokul öğrencileri arasında obezite oranımız büyük bir sorun. Bunun tek bir ilacı var; hareket yani spor. Bu yüzden de master yarışmaları 25 yaştan başlıyor, 90 üstüne kadar gidiyor. Ama bence 25 yaş master için çok erken. Artık aktif sporcular 30, 35 yaşına devam ediyor. Bunun da gözden geçirilmesi lazım.""İnsan olarak bir ömrümüz var ve süresini biz tayin etmiyoruz. Bu süreçte maddi manevi ne birikimimiz varsa, toplumla paylaşmak durumundayız. Bu herkesin içinde bulunduğu topluma, ülkesine borcudur. Ama bu, böyle büyüdüyseniz olabilir. Eğer ben merkezli yetiştirildiyseniz, 'Önce ben' derseniz, toplum olarak ilerleyemeyiz, bölünürüz. Toplum olarak en büyük gücümüz birlik, beraberliğimizdir. Bunun yeniden güçlendirilmesi, eğitimle olur. Spor da bunun için önemli bir fırsat. Milli başarılarda birlik duygumuz öne çıkar. Çocuklar izledikleri başarılı sporcuların ardından giderler. İşte Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası yeni bitti. Merve Tuncel 400, 800 ve 1500 metrede dünya şampiyonu... Sadberk Yiğit Oktar da 200 metre karışıkta şampiyon oldu. Bunlar önemli, çünkü bireysel sporlardan başarı çok zordur. Bu çocuklarımız ileride daha büyük başarılara imza atacak."