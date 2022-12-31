7/24 şehirde yaşam

Ali Poyrazoğlu'nun yepyeni projesi Desiderata -İnsan Sesine Konan Kuş Projesi- klasik müziği, operayı ve tiyatroyu bir araya getiriyor. Desiderata, 7 Ocak 2023 Cumartesi akşamı AKM'deki Türk Telekom Opera Sahnesi'nde seyircilerle buluşacak. Poyrazoğlu, bu projede konuk orkestra şefi olarak, hem Zdravko Lazarov idaresindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı yönetiyor hem de mizah diliyle, klasik müziğin eşsiz eserlerinin eşliğinde sanatın yaşamlarımızda yarattığı farkın altını çiziyor. Gecede; İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları; mezzosoprano Nesrin Gönüldağ, bariton Murat Güney ve keman sanatçısı Oleksandr Samoylenko solist olarak yer alacak. Işık tasarımı Taner Aydın'a ait. Programda; Georges Bizet'nin "Carmen" Operası'ndan bölümlerin yanı sıra; Havanaise, Op.83 (Camille Saint-Saëns), Zigeunerweisen, Op.20 (Pablo De Sarasate), Goyescas: Intermezzo (Enrique Granados) adlı eserler yer alıyor.Etkileşimli şeflik yöntemiyle dikkatleri üzerine çeken Chromas'ın şefi Başak Doğan'ın iki yıl önce kurduğu ve müzik alanında geliştirici atölyeler düzenleyen Vokal Akademi'de yepyeni bir konser serisi başlıyor. Camekan Konserleri'nin ilki, 5 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek. The Randy Esen Trio'nun seyirciyle samimi bir konseptte sahne alacağı konserin ardından sanatçı ile sohbet edilebilecek.Gala Konseri kapsamında Ajda Pekkan, 21 Ocak'ta en sevilen şarkılarıyla Ankara Ato Congresium sahnesinde sevenleriyle buluşacak!Senaryo yok, kural yok ama... Sahnede flört var! "Bir geceliğine telefonlarınızı ve sıkıntılarını bir kenara bırakıp buna şahit olmak ister misiniz? Bu oyunu beraber göz göze, diz dize, biz bize oynamaya bekliyorum..." diyen Esra Dermancıoğlu, 7 Ocak BKM Mutfak Uniq'te eğlenceli belki biraz da hüzün dolu randevularınızı kahkaha dolu anılara çevirecek!