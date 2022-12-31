Aile yemekleri çocukları koruyor

Yarın yeni bir yıla uyanacağız. Bugün 2022'yi uğurlama günü. Hani "Yeni yıla nasıl girerseniz öyle geçer" derler ya, işte bu sebeple, bu akşam bizim ülkemizde de genelde coşkuyla yaşanır. Çünkü biz birlikte olmayı, aileyle, dostlarla vakit geçirmeyi seven ve buna önem veren bir milletiz. Aile sofrası geleneğimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ramazan ve Kurban bayramlarında yaptığımız aile kahvaltıları bu akşam yerini akşam yemeğine bırakıyor. Aile sofrasını özellikle vurguluyorum. Çünkü araştırmalar, kalabalık sofraların çocuğun gelişime katkısının çok önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple bu akşam anne-babalarımızı, kardeşlerimizi ve aile büyüklerimizi yemeğe davet etmenin tam zamanı. Aile terapisti Anne Fishel'in yönettiği Aile Yemeği Projesi, çocuk ve ergenlerin aslında aile ile yenilen yemeklere çok önem verdiğini gösteriyor. Ayrıca, bazı çatışmalar bu sofralarda ortaya çıksa da, sorunun varlığını görme ve çözüm bulma konusunda büyük önem taşıyor. Bu çalışmaya göre de, aile ile yemek yemenin çocuğun gelişimine 10 faydası bulunuyor. İşte o faydalar...Aile sofrası; sosyal, konuşma ve dil becerilerini geliştirmek için mükemmel bir ortam. Bu sofralardaki aile sohbeti çocukların ve ergenlerin kelime dağarcığını genişletirken, sosyal ortamlara uyum sağlama becerilerini besliyor. Görgü kuralları da burada öğreniliyor.Anne-baba ve kardeşleri ile yemek yiyen çocuklar, kendilerini güvende hissediyorlar. Başkalarına güvenmeleri ve anlamlı bağlar kurmaları kolaylaşıyor. Ruh sağlıkları zenginleşiyor.Aile sofraları, aile üyeleri arasındaki bağları da kuvvetlendiriyor. Farklı iş ve okul hayatları olan aile fertleri, burada ortak bir deneyim yaşıyorlar.Araştırmalar haftada beş ile yedi kez ailece yemek yiyen çocukların akademik başarılarının daha iyi olduğunu gösteriyor. Çünkü ebeveynler, bu sofralarda çocuklarının ödevlerini yaptıklarını kopntrol edebiliyorlar. İyi gözlemlenen okul hayatı da daha iyi performans sağlıyor.Ailece yemek yiyen çocuklar, yalnız yiyenlere göre daha iyi besleniyorlar. Kızarmış ve fast food ürünlerin yerine sebze ve çorbaların bol olduğu aile sofraları daha faydalı. Ayrıca yemek zamanları daha düzenli olduğu için aile sofralarının sindirim sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.Aile sofralarında genellikle ev yemekleri yeniliyor. Dışarda yenilen yemeklere göre bu daha ekonomik. Dışardan yemek söylenip paylaşılsa bile evde yemek hem tasarruflu hem de bir arada olunca çocuk için faydalı.Ebeveynlerin gözetiminde yemek yiyen çocuklar, yemekten önce ve sonra ellerini yıkayıp daha iyi çiğneme gibi alışkanlıkları ediniyorlar. Aile sofraları daha fazla hijyen manasına geliyor.Ailece yemek yemek daha iyi beslenmek manasına geliyor. Bu da obeziteyi önlüyor. Ayrıca yeme bozukluklarını da önlüyor. Ayrıca kilo problemi olan çocuklar, aile sofralarında diyetlerine uyuyor ve ebeveyn gözetiminde oluyorlar.Araştırmalar, ailece yemek yiyen ergenlerde daha az kaygı ve depresyon belirtisi görüldüğünü ortaya koydu. Aile sofraları, duygusal problemleri de önlüyor.Stanford Çocuk Sağlığı tarafından açıklanan bilgilere göre aile yemeği; sigara, alkol, madde bağımlılığı gibi durumları da önlüyor. Bağımlılıklara neden olan duygular ve duygu eksiklikleri, aile ortamında sağlanan güven duygusu ile önleniyor.Türkiye'nin ilk çizgi dizi animasyon süper kahramanı Akıncı, 21 Ocak'ta MinikaGO başlıyor. Kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı, İstanbul'da düzen ve adaleti sağlamak için görevlendirilir. Harun Can'ın eşsiz seslendirmesi ve Demir Demirkan'ın müzikleriyle hazırlanan Akıncı MinikaGO ekranlarında çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. İnsanlık var olduğundan beri devam eden, iyi ve kötünün mücadelesi, Akıncı ile yepyeni bir boyut kazanıyor. Gücünü ve cesaretini göğsündeki hilalden alan Akıncı, düzen ve adaleti sağlamak için mücadeleden asla vazgeçmiyor. Temeli binlerce yıl öncesine dayanan gizem dolu hikayesiyle Akıncı, sevenleri ile buluşmak için gün sayıyor.