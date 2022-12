Cimri eşle baş etme rehberi

Cimri kişi, biriyle paylaşımda bulunacağı zaman sanki kendisinden bir parça kopuyormuşçasına rahatsız olur. Paylaşım bu kişiler için adeta bir kayıp yaşamak gibidir. Cimrilik denilince ilk akla gelen maddi yönde kısıtlama olmuş olsa da duygusal, sosyal, psikopatik cimrilik çeşitleri vardır. Cimri olan kişiler aynı zamanda duygusal ve sosyal ilişkilerinde de sevgiyi göstermeye çekinirler. Sevgi paylaşımı onlar için kontrolü kaybetmektir. Kontrolü bırakmamak için sevgi gösterirken içlerinden geldiği gibi değil de, belirli hesaplarla sevgilerini gösterirler. Bu kişiler genellikle partnerlerinden belirli bir dozda sevgi aldıktan sonra, kendileri de sevgi vermeye başlarlar. Bu kişiler özellikle kendilerini aşırı bir şekilde ön planda tuttuklarından ötürü ilişkilerinde de keyif ve mutluluklarını partnerlerinin keyif ve mutluluklarından daha ön plana koyar. Ancak bununla birlikte partnerlerini değersiz hissettirirler. Cimrilik karakter özelliği gereği bir nevi bencil ve narsist kişilik özelliği göstermektedirler. Cimri kişiler bu özelliklerini sosyal ilişkilerinde ve evliliklerinde genellikle kabul etmeme- reddetme eğilimindedirler. Cimriliklerini tutumluluk olarak yorumlama eğiliminde olup çevrelerinde var olan kişilere de bu durumu bu şekilde kabul ettirmeye çalışır.Cimriliğin şiddet ve sıklığının derecesine göre kişinin tüm ilişkileri zarar görmeye başlar. Özellikle yaşanılan duygusal ilişkilerde kadın ve erkekler değer görmek ve partnerinin kendisi için fedakarlık yapmalarını isterler. Fakat cimri olan kişi ilişkilerinde çoğunlukla hediye almaktan kaçınır, yeterli bir şekilde sevgi gösteremez. Yani vermeye dair her konuda cimridirler. Cimri kişilerle evli veya birlikte olan kişiler de zamanla kendilerini değersiz hissedeceklerdir. Bu da cimri kişilerin genellikle ilişkilerinin yıpranıp sonlanmasına neden olacaktır.Cimri kişiler genellikle kendilerini güvensiz hissettiklerinden ötürü var olan paralarını harcama konusunda yeterli hissetmemektedir. Aslında ellerinde çoğunlukla parayı tuttuklarından ötürü bu kişiler yeterli maddi güce sahiptirler. Fakat yine de onlar için ihtiyaçları doğrultusunda para harcamak, yardıma muhtaç insanlara maddi yardımda bulunmak oldukça zordur. Bu kişiler aslında genellikle maddi durumları çok iyi kimselerdir. Fakat içlerinde hep her an batabilecek ve tüm paralarını kaybedebilecek olduklarına dair sürekli yoğun korku duymaktadırlar.Partnerinizin veya eşinizin cimri olduğunu şu gibi özelliklerle anlayabilirsiniz.- Bu kişiler genellikle dışarıda yemek yemekten kaçınırlar.- Alışveriş yapma gibi eylemlerden uzak durmaya çalışırlar.- Sizinle buluşmaları hep evde planlamaya çalışır ve dışarı hiç çıkmak istemezler.- Özel günler için genellikle yorumu "Ben özel günleri hiç sevmem" şeklindedir.- Önemli günlerde hediye almak gibi durumlardan kaçınır.- Birlikte yaptığınız herhangi bir etkinliği genellikle size ödetmeye çalışır.1. Öncelikle karşınızdaki kişinin neden cimri olduğuna dair hikayesini anlayın. Ya kişi ailesinde çok fakirlik görmüştür, ya çok aç kalmıştır, çok zor para kazanmıştır ya da ailesindeki modellerinden biri cimridir. Bundan dolayı eğer ki, bu kişiyle sağlıklı bir ilişki kurup değişim yaratmak istiyorsanız ilk basamak bu kişinin neden cimri olduğunu anlamaktan geçiyor.2. Diyelim ki kişinin cimriliğinin sebebi, geçmişinde maddi anlamda sıkıntılar çekmiş olmasıysa ona bazı hatırlatıcı mesajlarda bulunmak faydalı olacaktır. Cimri kişiler günlük yaşamda sürekli olarak maddi durumunun kötüleşebilirliği ile ilgili korku ve kaygı yaşamaktadır. Bundan ötürü kişiye olumlama mesajları ile korku ve kaygısını dönüştürebileceği yönünde destek sağlanabilir.3. "Çocukluğundan çok büyük maddi zorluklar çekmişsin, şimdi ise geleceğini garantileyecek kadar iyi kazanıyorsun" diyerek kişi psikolojik anlamda desteklenebilir. Maddi zorluk ve kıtlık çekmiş kişiler genellikle ailelerinden şu mesajları almıştır: "Paranı iyi tut, aman paranı iyi sakla, sakın çarçur etme, boş yere harcama" gibi öğretiler kişinin günlük yaşamında sürekli olarak maddi konularda güvensiz hissetmesine yol açacaktır. Kişi bu olumlama mesajı ile kendini güvende hissetmeye başlayacaktır.4. Eşinize/partnerinize geleceğe yönelik planlarınızdan bahsedin. Örneğin "İleride bir arabam olsun istiyorum, ileride bir iş kurup daha çok para kazanmak istiyorum" gibi cümlelerle karşı tarafa beklentinizi söylemelisiniz.5. Cimriliği yönetmede en önemli durum, karşıdakini tanıyıp kişinin modunun en uygun olduğu zamanda bir şeyler talep ediyor olmanız gerekiyor.6. Cimri partner istediğiniz bir şey yaptığında bu davranışı pekiştirmek için övgünün gücünü kullanın: "İyi ki varsın, ihtiyaçlarım olduğu zaman sana söyleyebilmek beni çok iyi hissettiriyor" gibi geri dönüşler verin.7. Cimri partnerden yardım talep ederken öncelikle duygusal ihtiyaçlarınızla ilgili yardım talep edin. "Seninle birlikte olmak bana duygusal anlamda çok iyi bir destek sağlıyor, seninle birlikte olmak bana iyi geliyor, sen benim ihtiyaçlarımı karşılayan kişisin ve bun beni çok mutlu ediyor" şeklinde geri dönüşler verin.8. Gücünüzün yetmediği durumlarla ilgili, cimri partnerinizi mutlaka haberdar edin. Örneğin şuraya çok fazla gitmek istiyordum ama param yetmediği için gidemedim. Karşı taraf bazı durumlara yetemediğiniz ve destek olması gerektiğine dair belirli bir sorumluluk hissetmeye başlayacaktır.9. Kişi; cimrilikle ilgili kızdığınızı değil, üzüldüğünüzü görmelidir. Bu durum merhamet duygusuna hitap etmelidir.Siz, size yapılmayan şeyler için öfkeli değil, üzgünsünüz.10. Cimri kişinin yanında bir yakınınızdan yardım talep edin. Örneğin babanızla konuşurken, "Kirayı bu ay yetiştiremedim.Bana destek olabilir misin?" tarzı bir konuşmasını özellikle bu kişinin yanında yapın ve ihtiyacınız olduğunu duyurun.Partneriniz özellikle ihtiyaç halinde olmanıza kayıtsız kalmayacaktır.11. Özellikle kişiye saygı duymanız ve takdir etmeniz çok önemli.Yetersiz ve değersiz hissettirdiğiniz bir kişiden olumlu anlamda gelişim bekleyemeyiz.12. Cimri kişiden bir şey talep ettiğinizde seçenek sunmak faydalı olacaktır. Örneğin "Bak bu iki şeyi alabiliriz. Sence hangisini alalım, hangisi bütçene uygun" şeklinde seçenek üretmek açısından kişinin olumlu anlamda davranmasına yol açacaktır.