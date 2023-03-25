7/24 şehirde yaşam

Sahnelendiği ilk günden beri kapalı gişe oynayan Saraydan Kız Kaçırma operası, 25-28 Mart ve 4-7 Nisan 2023 tarihlerinde, ilk kez Kadıköy'de Süreyya Opera Sahnesi'nda sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği, Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği opera, klasik haline sadık kalınarak, farklı bir reji anlayışı ile sahneleniyor. Rejisör Caner Akın'ın sahneye koyduğu eserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Zdravko Lazarov ve Murat Kodallı dönüşümlü yönetiyor. Temsillerde dönüşümlü olarak; Erdem Erdoğan ve Ufuk Toker "Belmonte"; Kenan Dağaşan, Tuncay Kurtoğlu, Umut Tingür "Osmin"; Ceren Aydın, Hale Soner Kekeç, Evren Işık Yasemin "Konstanze"; Bezmi Hazal Ekşi, Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Ecem A.Yazoğlu "Blonde"; Serkan Bodur, Berk Dalkılıç, Berk Özbek "Pedrillo"; Selim Borak, Alper Saldıran "Selim Paşa"; rolünde sahnede olacaklar.Grand Art kapsamında Arezo Khosroshahi ve Omid Beirag'ın eserlerinden oluşan sergi Kapudağ Gallery iş birliği 30 Nisan'a kadar Grand Hyatt İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor. Arezo Khosroshahi, etkileyici fırça darbeleri ile sanatseverleri görsel bir yolculuğa çıkarırken, tuval üzerine karışık teknikle soyut üretimler yapan sanatçı Omid Beirag ise Yaradılış /Creation ismini verdiği çalışmalarında varoluşun yokluktan doğduğu inancı ile hareket ediyor.DÜNYACA Ünlü Rapçi Luciano, tüm gelirleri TEGV'e aktarılacak şekilde depremzede çocuklar için sahnede, 29 Nisan'da Volkswagen Arena'da. 6 Şubat tarihinde Türkiye'de 10 ili etkileyen büyük deprem sonrası dayanışma için rap dünyasının büyük isimleri bir araya geliyor. Uluslararası düzeyde başarıları ve dünyaca ünlü isimlerle şarkıları olan UK Drill tarzında müzik yayınlayan yüksek erişimli Alman rap'çi Luciano katılımıyla konsere büyük destek verirken Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Çakal, Reckol ve Lil Zey de aynı konserde sahne alacak.Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, bu yıl 11-16 Haziran 2023 tarihleri arasında Frankfurt'ta 23. kez sinemaseverlerle buluşacak. 11-16 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 23. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali; Hessen Eyaleti Kültür ve Uyum Bakanlığı, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, Frankfurt Türkiye Başkonsolosu desteği ve Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenleniyor. Bu yıl Türkiye proje ortağı Türkiye Sinema ve Audiovisual Kültür Vakfı–TÜRSAK ile gerçekleştirilen festival kapsamında "Uzun Metraj Film Yarışması", "Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması" ve"Belgesel Film Yarışması"na ek olarak ilk kez "Senaryo Yarışması"nın hayata geçirildiğini açıklandı.AŞIKLIK geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, 29 Mart Çarşamba akşamı AKM'de gerçekleşecek özel bir konserle anılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın sanat yönetmenliğini üstlendiği konserde, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu ile Sivas ve Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları büyük ozan için aynı sahnede buluşacak. Vefatının 50. yılında UNESCO tarafından 2023 yılı anma ve kutlama yıldönümleri programlarına alınan büyük ozan, AKM Tiyatro Salonu'nda 20.30'da başlayacak özel konserde bir kez daha barışın, hoşgörünün, sevginin, yaşama sevincinin ve doğaya bağlılığın sesi olacak. Konser sırasında sahneye davet edilecek aşıklar da büyük ozanı türkülerle anacak.YAPI Kredi bomontiada "HAPPENIN' with you" konser serisi, 28 Mart Salı akşamı saat 20.30'da uluslararası klasik müzik dünyasının prestijli sahnelerinde de yer alan önemli piyano virtüözlerimizden Gökhan Aybulus ile ulusal ve uluslararası pek çok senfoni orkestrasında solist olarak konserler veren keman virtüözü Esen Kıvrak'ı ağırlıyor.SEMAVER Kumpanya, Moliere'in ünlü eseri Cimri oyununu, Tansu Biçer'in yorumu ve Serkan Keskin'in çok konuşulan "Harpagon" performansıyla 7 sezondur kapalı gişe sahneliyor. 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri 27 Mart'ta Zorlu PSM Turkcell Platinium Sahnesi'nde oynanacak.