Herkes mutluysa sorun bende mi!

Finlandiya, Birleşmiş Milletler sponsorluğunda düzenlenen Dünya Mutluluk Raporu tarafından üst üste beşinci yıldır dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Kabul, coğrafi olarak müthiş bir ülke. Laponya'da bir ren geyiğini bile okşayabilirsiniz. Saunaları ünlü, buzda yüzüyorlar... Falan filan... Dışardan bakınca her şey çok güzel ve mutlu görünüyor gerçekten. Peki Finler bu konuda ne düşünüyor?İngiliz Guardian gazetesi yazarı Kinsey Gidick, orada bir yıl geçirmiş biri olarak, "Dünyanın sandığı kadar mutlu olduklarından tam olarak emin değilim" diye yazmış köşesinde. Bir yıl Finlandiya'da yaşadığını ve oradaki tecrübelerine göre farklı bir mutluluk anlayışları olduğunu söylüyor.Ve devam etmiş; "Deneyimlerime göre Finler, gezegendeki en içine kapanık insanlar. Bariz neşe belirtileri göstermiyorlar. Bu sade melankoli havası mutluluk muydu? Yoksa biz diğer ülkeler mutluluğu başka türlü mü anlıyoruz?"Helsinki'nin batısındaki Kirkkonummi'deki bir yazılım şirketinde danışman olan Veera Lavikkala, "Finlandiya'da bir sözümüz vardır: 'Mutluysan, bunu saklamalısın'" diyor. 37 yaşındaki iki çocuk annesi, Finlandiya'da kişinin talihiyle övünmenin kabalık olarak kabul edildiğini söylüyor.'Gündelik Sisu: Daha Mutlu, Daha Dirençli Bir Yaşam için Finlandiya Cesaretinden Yararlanmak' kitabının yazarı Katja Pantzar ise, "Finler bastırılmış bir mutluluğa sahiptir" diyor. Pantzar, Fin yaşam tarzıyla ilgili iki kitap yazdı. Ve Fin ruhuna dair özel bir içgörüsü var. "Tamamen tatmin olmuş olabilirler ama gülümsemek gibi aynı vücut diline sahip değiller. Finlerin poker suratlarının sizi aldatmasına izin vermeyin. Dünya Mutluluk Raporu'na inanacak olursak, Finliler, kamu yararını ön planda tutan bir toplumu takdir etme üzerine kurulu derin bir memnuniyetlerini maskeliyorlar" diyor.Mutluluk size göre maddi zenginlikle (lüks araba, daha büyük ev, en iyi iş) ölçüüyorsa eğer, Finliler tatmini başka yerde buluyor.Imatra'daki bir ortaokulda müdür ve iki çocuk annesi olan Johanna Ovaska, "Hayatımızda bir şeyler başarmak istiyoruz" diyor. Ama 'Kardashians'lar gibi değil," diyor.46 yaşındaki fotoğrafçı Essi Ala-Kokko bunu şöyle ifade ediyor: "Çok az şeyle yetiniyoruz. Son derece başarılı kariyerlere sahip olmak zorunda değiliz. Bir ton paramız olmasına gerek yok. Orman yürüyüşleri ve arkadaşlarla takılmak gibi hayattaki basit şeyleri seviyoruz." Bazı Finler de, her yıl açıklanan bu mutluluk sıralamasında ülkelerinin devamlı birinci çıkmasının baskısını hissediyor. Mutsuz olduklarında kendilerini sorguluyor, "Ülke bu kadar mutluysa, ben niye mutsuzum, bir sorunum mu var?" diyor.