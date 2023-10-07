Huzur için söylenen yalanlar sonun başlangıcı olur

İlişkiler de evlilik de, elbette belirli bir süre sonra belirli yıpranmalara uğrar ve dönüşümler geçirir. İlişkide dönüşüm gösteren bu duygular, tutku ve aşkın azalmasıyla birlikte araya 'beyaz yalanlar' dediğimiz kavramı da ilişkinin içine dahil etmeye başlar. Beyaz yalanlar aslında ilişkinin zarar görmemesi amacıyla söylenmeye çalışsa da genellikle ilişkiye kalıcı hasarlar verme riskini her zaman taşırlar. Bu hafta erkeklerin ve kadınların söylediği yalanlara bakalım. Elbette her iki cinsin de söylediği benzer yalanlar var, bunları da gözardı etmeyeceğiz.
ERKEKLERİN EN SIK SÖYLEDİĞİ YALANLAR
Gerçekten şarjım bitti, yoksa neden seni aramayayım.
Senin sevdiğin her şeyi, ben daha çok severim.
Bak cidden ben de bu akşam seninle dışarı çıkmayı çok isterdim ama bugün işyeri çok yoğundu. Yorgun ve halsizim!
Aramışsın, yazmışsın ama inan telefonu hiç elime alamadım.
Gözüm senden başka bir kadını asla görmez, ben kimseye bakmıyorum.
Annemi çok nadiren arıyorum yanına çok fazla gitmiyorum.
Akşam yemeğinde olmayacağım işyerinde toplantımız olacak.
Seninle birlikte bu iş gezisine gidebilmeyi çok isterdim ama maalesef şirket kabul etmiyor.
Seni her halinle seviyorum. Kilo alsan da kilo versen de.
Telefonda sosyal medyada takılmıyorum haberleri takip ediyorum.
Seni tamamen içimden geldiği gibi hiçbir koşul olmadan seviyorum.
Uzun yıllardır birlikteyiz elbette heyecanımız eskisi gibi değil ama bu aşkımızın olgunlaştığının göstergesi.
Ben zaten sana çok fazla güveniyorum ama erkeklere güvenmiyorum.
İşler çok yoğun olduğundan ötürü sana zaman ayıramıyorum yoksa hep aklımdasın.
Bırak ev dağınık kalsın, bu kadar yorulma ben mutfağı toplarım. (Asla kadının isteği şekilde toplanmaz)
Ölene kadar hep yanında olacağım ne olursa olsun.
Sen yeter ki iste, senin için her şeyi yaparım.
Seni herhangi bir koşul olmadan seviyorum.
Bir şey almana, yapmana hiç gerek yok senin hatırlaman yeter.
Seni sürekli sevdiğimi söylememe gerek mi var kaç yıldır birlikteyiz seni ne kadar çok sevdiğimi artık bilmiyor musun?
KADIN VE ERKEKLERİN SÖYLEDİĞİ YALANLAR
Aklımda senden başka hiç kimse yok:
Daha sık erkeklerin başvurduğu
beyaz yalanalardan biri. Bu
yalanı söylenmekteki amaç da partnerin
kendisinden bu konuda şüphe
duymasını engellemek ve kendine bu
konuda inandırmaya çalışmaktır.
Benden daha da iyilerini hak ediyorsun:
Bu söz söyleniş anlamı
itibari ile kişiye kendini çok değerli
hissettirse de aslında alt mesajında
benden daha iyisini asla bulamazsın
mesajını vermektedir. Bu kelime ayrılığa
çok yakın zamanlarda da sıkça
kullanılır. Ayrılmak isteyen kişi bunu
bir bahane olarak öne sürüp o kişiden
daha kolay ayrılabilir.
Seni gördüğüm ilk andaki gibi seviyorum, asla değişmedi:
Aslında
bu sözün söylenirkenki tek amacı
karşıdakine sevgiyi ikna etmeye çalışmak
ve bu konudaki şüpheleri kısa
sürede yok edebilecek bir müdahale
şekli bulmaya çalışmaktandır. Partnerin
yok olduğuna inandığı sevginin
kaybolmadığına dair ortaya güçlü bir
kanıt sunmaya çalışmaktır.
Sana karşı asla yalan söylemedim hep dürüst oldum:
Bunu
söylerken kişi aslında karşıdakinin
vicdanına dokunmaya çalışıp kendisine
yalan söylenmesini engellemeye
çalışmaktır.
Sen benim ilk ve son aşık olduğumsun:
İlişkide bir sorun olacağı
hissedildiği anlarda bu kelimeye daha
çok başvurulmaktadır. Bu yalanı
söylerkenki amaç mevcut huzurun
devamını sağlamak ve huzursuzluğun
çıkmasını engellemeye çalışmaktır.
Sen benim her zaman ilk önceliğimsin:
Bu mevcut
ilişkinin sorunsuz devam
etmesi isteği ile kadınlar
ver erkekler tarafından en
fazla kullanılan yalanlardan
biridir. Ancak bu sözün söylenmesinin
zaten bir önemi
yoktur bu sözü duyan kişi zaten
söyleyenin önceliği olup
olmadığının farkındadır. Bu
kelime kullanılıyorsa ortada
zaten problem vardır. Kişi bunu
söyleyerek sorunu çözmeyi
ve aradaki güven bağını onarmaya
çabalamaktadır.
Ben söyledikten sonra yapmanın hiçbir faydası yok:
Bu yalanı daha çok kadınlar
kullanılır. Bunu söyleyen kişi
karşıdakinin aklını okuyup ona
göre davranmasını bekler. Ama
bu durum mümkün değildir.
Benim param tabi ki senin de paran:
Her ne kadar iyi niyetle
söylenmeye çalışsa da aslına
bunu söyleyen kişi cümlenin alt
mesajında karşıdakine de para kazanma
konusunda teşvik etmeye
çalışmaktadır.
Biz ne olursa olsun ayrılamayız, bizi hiç kimse ayıramaz:
Denilse de ayrılıklarda en çok
üçüncü kişilerin erkeğin veya
kadının ailesi, arkadaşları gibi faktörlerin
etkisinin yüksek olduğu
görülmüştür.
Ben seni her halinle beğeniyorum. Ev halinle de çok güzelsin:
Denilse de aslında kişi bunu yaparak
partnerinin sosyalleşmesini ve çekici
olmasını engellemeye çalışmaktadır.
KADINLARIN EN SIK SÖYLEDİĞİ YALANLAR
Çok yorgun ve bitkin hissediyorum. Birçok iş yaptım yemek yapmaya vaktim kalmadı. (Bunun arkasından da genellikle dışarıdan söyleyelim veya dışarıdan yiyelim mi söylemi gelir.)
Bu aralar ailemle hiç konuşamadım, görüşemedim. (Oysa kesinlikle o gün bile 2-3 kez konuşulmuştur)
Bugün çok yoruldum çok başım ağrıyor ve halsizim. (Cinsen birlikteliği ötelemek adına en çok kullanılanlardandır.)
Yaptığım alışverişin hepsini bana annem aldı. Kendimden harcamadım ki.
Bu gece mükemmeldin. (Cinselliğe dair yalanlardan)
Aaaa aradığını ve yazdığını görmedim ki.
Arkadaşım aradı çok kötü bir durumdaymış onu yalnız bırakamam onunla buluşmam gerek.
Anneni çok seviyorum.
Yüzümde hiç estetik müdahale yok asla da yaptırmam ben doğallıktan yanayım.
HUZURSUZLUK ÇIKMASIN DİYE DİYE...
Görüldüğü gibi kadınlar da erkekler de ilişkilerinde sıkça yalana başvurabiliyorlar. Fakat konuşulması gereken en önemli konu ilişkide artık yalana başvurulmaya başlandıysa burada ciddi bir iletişim ve güven sorunun başladığı dikkate alınmalıdır. İlişkilerde yaşanan sorunlar yeter ki o an huzursuzluk çıkmasın şeklinde türlü yollara başvurulup sorunlar ötelendikçe ilişki aslında kaçınılmaz sona doğru yaklaşmaktadır.
İlişkilerde yalana başvurulmaya başlandığı an dikkate alınmalıdır. Aynı zarar gören bir eşyayı yeniden temin etmek ve boyamak gibi ilişkilere de yalan dahil edip ilişkiyi yıpratmaya başlamadan ilişki yeni bir bakıma alınmalıdır. Evliliğin veya ilişkinin kaybedilen duygularını anlamalı ve onları yeni heyecan ve duygularla güncellemelisiniz.