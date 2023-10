Huzur için söylenen yalanlar sonun başlangıcı olur

İlişkiler de evlilik de, elbette belirli bir süre sonra belirli yıpranmalara uğrar ve dönüşümler geçirir. İlişkide dönüşüm gösteren bu duygular, tutku ve aşkın azalmasıyla birlikte araya 'beyaz yalanlar' dediğimiz kavramı da ilişkinin içine dahil etmeye başlar. Beyaz yalanlar aslında ilişkinin zarar görmemesi amacıyla söylenmeye çalışsa da genellikle ilişkiye kalıcı hasarlar verme riskini her zaman taşırlar. Bu hafta erkeklerin ve kadınların söylediği yalanlara bakalım. Elbette her iki cinsin de söylediği benzer yalanlar var, bunları da gözardı etmeyeceğiz.Gerçekten şarjım bitti, yoksa neden seni aramayayım.Senin sevdiğin her şeyi, ben daha çok severim.Bak cidden ben de bu akşam seninle dışarı çıkmayı çok isterdim ama bugün işyeri çok yoğundu. Yorgun ve halsizim!Aramışsın, yazmışsın ama inan telefonu hiç elime alamadım.Gözüm senden başka bir kadını asla görmez, ben kimseye bakmıyorum.Annemi çok nadiren arıyorum yanına çok fazla gitmiyorum.Akşam yemeğinde olmayacağım işyerinde toplantımız olacak.Seninle birlikte bu iş gezisine gidebilmeyi çok isterdim ama maalesef şirket kabul etmiyor.Seni her halinle seviyorum. Kilo alsan da kilo versen de.Telefonda sosyal medyada takılmıyorum haberleri takip ediyorum.Seni tamamen içimden geldiği gibi hiçbir koşul olmadan seviyorum.Uzun yıllardır birlikteyiz elbette heyecanımız eskisi gibi değil ama bu aşkımızın olgunlaştığının göstergesi.Ben zaten sana çok fazla güveniyorum ama erkeklere güvenmiyorum.İşler çok yoğun olduğundan ötürü sana zaman ayıramıyorum yoksa hep aklımdasın.Bırak ev dağınık kalsın, bu kadar yorulma ben mutfağı toplarım. (Asla kadının isteği şekilde toplanmaz)Ölene kadar hep yanında olacağım ne olursa olsun.Sen yeter ki iste, senin için her şeyi yaparım.Seni herhangi bir koşul olmadan seviyorum.Bir şey almana, yapmana hiç gerek yok senin hatırlaman yeter.Seni sürekli sevdiğimi söylememe gerek mi var kaç yıldır birlikteyiz seni ne kadar çok sevdiğimi artık bilmiyor musun?Daha sık erkeklerin başvurduğubeyaz yalanalardan biri. Buyalanı söylenmekteki amaç da partnerinkendisinden bu konuda şüpheduymasını engellemek ve kendine bukonuda inandırmaya çalışmaktır.Bu söz söyleniş anlamıitibari ile kişiye kendini çok değerlihissettirse de aslında alt mesajındabenden daha iyisini asla bulamazsınmesajını vermektedir. Bu kelime ayrılığaçok yakın zamanlarda da sıkçakullanılır. Ayrılmak isteyen kişi bunubir bahane olarak öne sürüp o kişidendaha kolay ayrılabilir.Aslındabu sözün söylenirkenki tek amacıkarşıdakine sevgiyi ikna etmeye çalışmakve bu konudaki şüpheleri kısasürede yok edebilecek bir müdahaleşekli bulmaya çalışmaktandır. Partnerinyok olduğuna inandığı sevgininkaybolmadığına dair ortaya güçlü birkanıt sunmaya çalışmaktır.Bunusöylerken kişi aslında karşıdakininvicdanına dokunmaya çalışıp kendisineyalan söylenmesini engellemeyeçalışmaktır.İlişkide bir sorun olacağıhissedildiği anlarda bu kelimeye dahaçok başvurulmaktadır. Bu yalanısöylerkenki amaç mevcut huzurundevamını sağlamak ve huzursuzluğunçıkmasını engellemeye çalışmaktır.Bu mevcutilişkinin sorunsuz devametmesi isteği ile kadınlarver erkekler tarafından enfazla kullanılan yalanlardanbiridir. Ancak bu sözün söylenmesininzaten bir önemiyoktur bu sözü duyan kişi zatensöyleyenin önceliği olupolmadığının farkındadır. Bukelime kullanılıyorsa ortadazaten problem vardır. Kişi bunusöyleyerek sorunu çözmeyive aradaki güven bağını onarmayaçabalamaktadır.Bu yalanı daha çok kadınlarkullanılır. Bunu söyleyen kişikarşıdakinin aklını okuyup onagöre davranmasını bekler. Amabu durum mümkün değildir.Her ne kadar iyi niyetlesöylenmeye çalışsa da aslınabunu söyleyen kişi cümlenin altmesajında karşıdakine de para kazanmakonusunda teşvik etmeyeçalışmaktadır.Denilse de ayrılıklarda en çoküçüncü kişilerin erkeğin veyakadının ailesi, arkadaşları gibi faktörlerinetkisinin yüksek olduğugörülmüştür.Denilse de aslında kişi bunu yaparakpartnerinin sosyalleşmesini ve çekiciolmasını engellemeye çalışmaktadır.Çok yorgun ve bitkin hissediyorum. Birçok iş yaptım yemek yapmaya vaktim kalmadı. (Bunun arkasından da genellikle dışarıdan söyleyelim veya dışarıdan yiyelim mi söylemi gelir.)Bu aralar ailemle hiç konuşamadım, görüşemedim. (Oysa kesinlikle o gün bile 2-3 kez konuşulmuştur)Bugün çok yoruldum çok başım ağrıyor ve halsizim. (Cinsen birlikteliği ötelemek adına en çok kullanılanlardandır.)Yaptığım alışverişin hepsini bana annem aldı. Kendimden harcamadım ki.Bu gece mükemmeldin. (Cinselliğe dair yalanlardan)Aaaa aradığını ve yazdığını görmedim ki.Arkadaşım aradı çok kötü bir durumdaymış onu yalnız bırakamam onunla buluşmam gerek.Anneni çok seviyorum.Yüzümde hiç estetik müdahale yok asla da yaptırmam ben doğallıktan yanayım.Görüldüğü gibi kadınlar da erkekler de ilişkilerinde sıkça yalana başvurabiliyorlar. Fakat konuşulması gereken en önemli konu ilişkide artık yalana başvurulmaya başlandıysa burada ciddi bir iletişim ve güven sorunun başladığı dikkate alınmalıdır. İlişkilerde yaşanan sorunlar yeter ki o an huzursuzluk çıkmasın şeklinde türlü yollara başvurulup sorunlar ötelendikçe ilişki aslında kaçınılmaz sona doğru yaklaşmaktadır.İlişkilerde yalana başvurulmaya başlandığı an dikkate alınmalıdır. Aynı zarar gören bir eşyayı yeniden temin etmek ve boyamak gibi ilişkilere de yalan dahil edip ilişkiyi yıpratmaya başlamadan ilişki yeni bir bakıma alınmalıdır. Evliliğin veya ilişkinin kaybedilen duygularını anlamalı ve onları yeni heyecan ve duygularla güncellemelisiniz.