Çizme ve botların mevsimi geldi

Bana sorsanız "Kış sezonunda giymeyi en çok sevdiğim kıyafet ya da aksesuvar nedir?" diye size hiç tereddüt etmeden "Botlar ve çizmeler" derim... Bence bu soğuk havaların en güzel yanı botlara ve çizmelere kavuşuyor oluşumuz... Kabul etmek gerekir ki eğer doğru bir model seçerseniz tüm kombininiz çizme ve botlar sayesinde olduğundan daha cool, havalı ve güzel görünecektir... Ayrıca doğru çoraplarla da giydiğiniz vakit çizme ve botlarla bacaklarınız kesinlikle olduğundan daha fit ve güzel görünecektir bu bir kesin bilgidir... Dümdüz salaş bir kazak elbise bir anda diz üstü süet topuklu bir çizmeyle inanılmaz havalı bir görüntüye kavuşur. Ya da pilili kısacık mini eteğiniz, siyah kısa çorap ve düz, topuksuz botla bir anda daha gündelik hayata uygun ve şık bir tarza kavuşur... Yani sonuç olarak söyleyeceğim o ki doğru çorapla ve doğru tarzla botlar ve çizmeler bir anda her kadının yeri geldiğinde daha seksi, yeri geldiğinde daha elegan ya da cool görünmesini sağlar... E hadi o zaman hazır yeri ve zamanı gelmişken hep beraber bakalım bu sezonun yükselen çizme ve bot modellerine...Bazen hem topuklu bir botun şıklığına, duruşuna sahip bir model ararsınız ama bir yandan da konforunuzdan ve rahatınızdan ödün vermek istemezsiniz ya işte bu modeller tam olarak bunun için yaratılmışlar diyebiliriz. Jean'in ya da pantolonunuzun altına giydiğinizde o ağır postallarden çok daha şık ve havalı duran bu modeller bir yandan da en az o postallar kadar rahat oldukları için tüm gün ayaklarınız rahat edecektir bu kesin. 2022 yılında hayatımıza giren ve moda literatüründe 'kitten heels' diye adlandırılan bu mini mini topuklar botlarla bu sezon kesinlikle en güçlü trendler arasına girmiş durumda. Şehirde, çalışan ve toplu taşıma araçlarını kullanan kadınların bu hem rahat hem de şık modelden uzun süre vazgeçmeyeceği de kesin bence... Christopher Kane, Jil Sander ve Philosophy di Lorenzo Serafini gibi dev modaevleri de özellikle sessiz lüks trendiyle de uyumlu iddialı ancak iddiasız görünen bu modellere kendi koleksiyonlarında oldukça geniş yer vermiş durumda..Birkaç sezondur hayatımızda olmayan bu diz üstü çizmeler bu sezon inanılmaz bir geri dönüş yaşıyor. Resmen tüm defilelerde bu sezon farklı ve bambaşka tarzlara sahip diz üstü çizmeler gördük. Modellerin bir kısmı aşırı seksi ve provokatif olsa da birçoğu günlük hayatta hatta iş ortamında bile rahatlıkla giyilebilecek bir tarza sahip... AMI Paris, Vivienne Westwood, Philipp Plein ve Etro kesinlikle bu sezonun en havalı, arzu nesnesi diz üstü çizmelerini tasarlayan markalar... "Peki nasıl giyeceğiz bu çizmeleri?" diyenleriniz olacaktır. Yazının başında da dediğim gibi süet, diz üstü ve siyah bir diz üstü çizmeyi hemen hemen her şeyle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Diz altı eteğinizle de mini şortlarınızla da taytla da jean pantolonla da bu model çok ama çok iyi duracaktır. Eğer tek bir model satın alma şansınız varsa o zaman kesinlikle böyle bir tane alın diyebilirim. Bej, karamel, açık kahve ve koyu kahve olanlarsa kesinlikle gündelik hayat için mükemmel bir uyuma sahip bunu söylemek lazım. Bir anda jean ve gömleğinizle hem spor hem de elegan bir havaya bürünebilirsiniz. Ama iyi bir rugan deriden, ince ve yüksek topuklu ve sivri burunlu bir model satın alırsanız kesinlikle gece davetlerinde gecenin yıldızı olursunuz.Kim demiş bir çizme ya da bot sadece siyah ya da kahverengi tonlarında olacak diye? Moda dünyası böyle bir bakış açısını kesinlikle kabul etmiyor orası kesin. 70'lerde jean'lerle sık sık giyilen diz altı eteklerle ve uzun elbiselerle kombinlenen dore ve lame etekler bu sezon hemen hemen her yerde karşımıza çıkıyor. Arket gibi daha cool diyebileceğimiz markalar da Jimmy Choo gibi oldukça seksi ve feminen bir tavır sergileyen markalar da bu trendin dolu dizgin peşinden gidiyor. Trend tabii ki metalik renkli derilerle de sınırlı kalmıyor, taşlar da bu trendinin içinde yer alıyor.Bana sorsanız "Asla ne giymezsin İdil?" diye size kesinlikle "Kare burunlar" derim... Ancak benim estetik olarak güzel bulmadığım bu modeller kabul edelim ki 2023 yılının en yükselen trendleri arasında yer alıyor. Kare burunlar hem çizmelerde hem de botlarda çokça karşımıza çıkıyor. Bana maskülen ve benim de pek sevmediğim moda dönemlerini anlatan bu modeller pekçok moda duayeni tarafından da oldukça çok seviliyor hatta moda dünyasının insanları tarafından en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor... Uzun uzun anlatıyorum dediğim gibi maskülen bir havaya sahip olduğu için bu modeller bence herkese de çok fazla yakışmıyor, her kombine de uymaları çok da kolay değil... Ancak 80'ler, 90'lar kombinleriyle de oldukça sıklıkla kullanılıyor.Özellikle pandemiyle birlikte hepimiz biraz salaş, biraz militer, biraz maskülen bir havaya sahip olan platformlu botları giymeye alıştık. Bunu hepimizin kabul etmesi lazım. Etekle, elbiseyle, eşofmanlarla, pantolonlarla ve jean'lerle rahatlıkla bu modelleri giyiyoruz. Ama 2023 yılı tam olarak bu trendin yükseldiği yıl oldu diyebiliriz... Hala siyah platform topuklu bir botunuz ve çizmeniz yoksa bu sezon kesinlikle böyle bir modeli dolabınıza eklemenizin zamanı.Bir çizmeyi ya da botu daha kadınsı ve daha seksi bir hale getirmenin en kolay ve en havalı formülü kesinlikle yılan derisi kullanmak... Tabii ki siyah, gerçek yılan derisi bir çizmenin sahip olduğu havanın ve güzelliğin ne kadar yüksek olduğunu anlatmaya gerek yok. Ancak böyle bir modelin fiyatının ne kadar yüksek olduğunu da sanırım hepimiz biliyoruz. Yılan derisi desenli deriler ve tabii ki suni deriler bu nedenle bu sezonla çokça karşımıza çıkıyor. Bu desenli deriler de özellikle de çizmelerde bu sezon oldukça çokça kullanılıyor. Yılan derisini orijinal pigmentleri ve renkleri dışında sarı, kırmızı ya da mor gibi daha iddialı renklerle de bu desenler kullanılıyor. Yılan baskısı özellikle TRejina Pyo ve Bally markalarının koleksiyonlarında geniş yer tutuyor. Bu tarz bir modeli kullanırken özellikle dikkat etmeniz gereken şey kıyafetinizde farklı desen ve renklerle çok da fazla oynamamanız gerekliliği... Sonuçta tek başına yılan derisi deseni aşırı iddialı ve feminen bir havaya sahip bunu unutmamanız gerekiyor.Kim demiş kış gelince beyazlar, kremler, kırık beyazlar, ekrular dolabımızda yer bulamaz diye... Bu sezon hem de sadece dış giyimde de değil resmen bot ve çizmelerde bu tonlar çok ama çok popüler... Bu renklerin bu kadar havalı olmasını sağlayan şeyse kesinlikle insanın kendisiniz ayakları yere basmayan ve kışın çamurlu yollarını bilmeyen kraliyet üyeleri gibi hissetmesini sağlıyor oluşu. Bu renkteki çizmenizi ve botunuzu jean'lerinizle ve siyah kıyafetlerinizle de son derece rahat bir şekilde kombinleyebilirsiniz.