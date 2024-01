Hibrit ve akıllı giyinme dönemi

Yeni bir yıla girdik... Hatta yılın ilk ayını bile yarıladık sayılabilir. Yani tam olarak bu yılın trendlerini masaya yatırma zamanındayız diyebiliriz. "İdil sen yazdın ama popüler olacak trendleri" diyebilirsiniz. Çok doğru parça parça popüler olacak, dolabımızda olmasını isteyeceğimiz, trend olacak parçaları yazdım. Ancak bu hafta konumuz biraz daha derin. Her sezon ya da her yıl diyelim, moda dünyası yönünü değiştiriyor. Bazı kavramlara daha çok yaklaşmaya çalışıyor. Bazı kavramlardan uzaklaşıyor yani kısaca söyleyecek olursak yeniden rotasını belirliyor. 2024 yılı daha önce de yazdığımız gibi mülteci sorunu, savaş, kıtlık ve ekonomik krizlerin oldukça yoğun yaşanacağı bir yıl. Yani tüm dünya için yorucu bir yıl... Özellikle de 2019 sonrası hayatlarımızı etkileyen pandemiyi de düşünecek olursak tüm dünya olarak belki bir yıl kadar sakin, rahat ve huzurlu bir dönem yaşadıktan sonra yeniden zorlu bir maratona başlamış gibiyiz... İşin ürkütücü yanı bu durum dünyanın her yerini, her sektörü ve dolayısıyla moda endüstrisini de etkilemiş durumda...İçinde bulunduğumuz süreç moda dünyasını nasıl etkiledi diye bakacak olursak toplamda elimizdekinin kıymetini bilmemiz, etik değerlere konsantre olmamız ve akıllıca alışveriş yapmamız gereken bir dönem diyebiliriz... Mesela kıyafetlerin artık cinsiyetinin olmamasının nedeni ekonomidir... Aynı beyaz tişörtü ya da siyah sweatshirt'ü kadın ve erkek için yeniden raflara koymak, etiketlemek yerine moda dünyası oversize konseptiyle aslına bakarsanız kendi içinde daha ekonomik ve tutumlu bir tavrı benimsemek durumunda mesela... Business Insider haber sitesi de bu hafta tam olarak bu konuyu işin uzmanlarıyla konuşmuş ve yaşanan tüm süreçlerin ışığında moda dünyasının nasıl daha ekonomik, çok amaçlı kıyafetlerin kullanıldığı, her aldığınız parçayı farklı okazyonlar için rahatlıkla giyebileceğiniz hibrit bir tavrı benimsediğini sayfalarına taşımış... Haydi gelin yakın süreçte bizim, moda perspektifinde nasıl bir sürecin içinden geçeceğimize yakından bakalım.Oversize kavramı aslına bakarsanız kadın ve erkek vücut şekillerini takip etmek zorunda kalan moda dünyası için çok kurtarıcı bir kavram oldu. Bu kavram sayesinde farklı kalıplar çıkarılmasına, her bir cinsiyet ve vücut için sayısız kalıp ve etiket üretimine gerek kalmadı. Şu anda hepimiz erkek arkadaşımızın, eşimizin, babamızın hatta dedemizin ceketiyle sokağa çıksak kimseye garip gelmeyecek bir sürecin içindeyiz. Kıyafetlerin cinsiyeti kalmadı. Bol bir tişörtü kadın reyonundan ya da erkek reyonundan almanızın bir farkı yok. Hatta sweatshirt'ü ya da eşofman altını hatta belki de pantolonu... Vücudunuzda iyi duruyorsa her şeyi her yerden alabileceğiniz bir dönemin içindeyiz... Erkek reyonundan aldığınız küçük beden bir kazağı, rahatlıkla çizmelerinizle bir elbise gibi rahatlıkla giyebileceğiniz bir sürecin içindeyiz. Klasik renklerin hepsi her cins için üretiliyorken tam olarak kıyafeti hangi cinse ait reyondan aldığımızın bir öneminin olmadığı bir dönem... Dedik ya konu tamamen ekonomik. Böyle bir süreçte, özellikle pandemiyi de yaşamış markalar koleksiyonlarını en küçükten en büyük bedene kadar tamamen cinsiyetsiz bir şekilde yaparak kendilerini ekonomik anlamda korumaya çalışıyor. Bol, lastikli bir pantolonun gerçekten de şu an hangi markanın, hangi reyonundan aldığıyla hiç kimse ilgilenmiyor.Athleisure olarak adlandırılan spor giyim artık şehir hayatının her yerinde... Bu da spordan çıkıp rahatlıkla günlük hayata adapte olabilmeniz anlamına geliyor. Beyaz bir eşofman altını, şık bir sweatshirt ile birlikte giyip üzerine bir ceket alıp iddialı bir restoranda yemek yiyebileceğiniz bir dönemden geçiyoruz. Yani spor yapabilir, yürüyüşe çıkabilir, üstünüzü değiştirmek zorunda kalmadan bir alışveriş merkezine gidip alışveriş yapıp oradan da yemek yemeğe geçebilirsiniz... Günlük şık kıyafetlerle spor giyim parçalarının bir arada kullanıldığı tüm bu kombinlerle hiçbir şekilde hata yapma ya da yerine uygun giyinmemiş olma riskiniz de bulunmuyor.Monokrom aynı renk ailesine ait tonların bir arada kullanılması anlamına geliyor. Yani siyahları, grileri, fümeleri ton ton kullandığınız bir kombin düşünebilirsiniz. Ya da kahverengi tonlarını... Bu sizin hem daha fit, daha sofistike görünmenizi sağlayan bir kombin yapmanızı sağıyor. Bu sayede desenler, şekiller, işlemeler arasında kaybolmuyorsunuz. Yani dolabınıza aldığınız her bir parça birbiriyle rahat kombinlenebilir oluyor. Şimdi duruma tekrar başka bir gözle bakalım. Yan ekonomik olarak çılgın ve farklı trendler arasında boğulmanıza gerek kalmadan az parçayla çok kombin yapabildiğiniz ve stilinizi koruyabildiğiniz bir dolap oluşturmanız mümkün oluyor. Yani daha da kısaca özetlemeniz gerekirse bu sezon popüler olan gri tonlarında kıyafetler alabilir, bunları bir arada kullanabilir, görüntü kirliliği yapmadan çok az bir alışveriş yaparak kendi bütçenizi koruyabilirsiniz. Sonuç olarak dünyanın en büyük servetine de sahip olsanız her şeyi almanız, kullanmanız ve bir yerde saklayabilmeniz mümkün olmadığına göre akıllı ve ekonomik bir alışveriş tarzıyla şık olabilmenizi sağlayan bir trend bu yıla damga vuruyor.Şu an nereden, kaç liraya ne aldığınızın aslına bakarsanız çok da önemi yok. Çünkü önemli olan üzerinde dev logolar bulunmaması. Her ne kadar Prada, Miu Miu, Dior gibi markalar logolu kazak, etek, tişörtleriyle kendilerini ortaya atıyor olsa da tüm dünyada trend çoktan logosuzluk. Demode bir kavram yerine herkes daha taze, daha demokratik ve çok daha hoş görünen logosuz bir giyim tarzını çoktan benimsemiş durumda. Dünyanın birçok yerinde Loro Piana, Bottega Veneta ve Hermes gibi logolar olmadan kendilerini kumaş, işçilik ve zamansızlıkla belli eden markaların peşine düşmüş durumda... Bu sayede de hem dolabınızda göze batan ve stilinizden daha çok harcadığınız paraya dikkat çeken kombinlerden uzak kalmış oluyorsunuz.Gece dışarı çıkarken giyeceğiniz ayakkabılarınızla ofise gidip zorlu bir toplantıya katılabildiğiniz bir dönemden bahsediyoruz. Parlak, metalik, taşlı ve çok iddialı bir taçla konsere ya da tiyatroya gittiğiniz bir dönem... En iddialı çantayla alışverişe gittiğiniz yani satın aldığınız bir parçanın anlamsızca fırsat ve okazyon beklemek zorunda kalmadığı her bir parçanın çok amaçlı olarak kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. Çocuğunuzu okuldan almak için en iddialı çantanızla gidebilir, pazar alışverişine çıkarken en iddialı küpenizi takabilirsiniz. En havalı ayakkabınızla okuldaki kütüphaneye gidip ders çalışmanızda da hiçbir sorun yok.Gorbcore yani fonksiyonel dış mekan giysileri bu yılın en büyük trendi. Bu kıyafetlere yürüyüşe çıkabilir, haftasonunuzu rahat bir şekilde kırda geçirebilir ve artık ofise de gidebilirsiniz. Moda dünyası size aslına bakarsanız bir anda aldığınız özel bir tür kıyafeti şehirde de kullanabilmek şansı tanıyor. Yani yatırım yaptığınız özel bir kıyafet tütü bu sayede dolap belemek yerine, günlük hayatınıza dahil olabiliyor. Yani spor taytınızın üzerine avcı botunu, onun üzerine de balıkçı yeleğinizi giyerek haftasonu alışverişe çıkabildiğiniz bir yaşam şeklini mümkün kılıyor moda dünyası. Anoraklar, şapkalı naylon ceketler dolabınızdaki en şık elbiselerle rahatlıkla giyilebiliyor. Tüm bunlar da para yatırdığınız her şeyi daha fonksiyonel, daha çok amaçlı ve daha rahatlıkla kullanmanıza olanak veriyor.