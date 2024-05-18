52. İstanbul Müzik Festivali başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 52'nci İstanbul Müzik Festivali, 21 Mayıs'ta İlyun Bürkev'in performansı ile açılacak. 15 yaşındaki Bürkev, şef Cem Mansur yönetiminde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Grieg'in tutkulu ve oyuncu Piyano Konçertosu'nu icra edecek.Verdi'nin Otello operası için bestelediği Danslar ile Çaykovski'nin Romeo ve Juliet Fantezi Uvertürü'nün de yer aldığı program, gençliğin enerjisi ve müziğin büyüsüyle dopdolu bir açılışla bir kez daha yazı müjdeleyecek. Açılış gecesinde, Türk klasik müzik dünyasının duayenlerinden Cem Mansur'a, yöneteceği konser öncesinde İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü takdim edilecek. Kökler temasıyla bu toprakların zenginliğine ve çok çeşitliliğine odaklanan festival 12 Haziran'a kadar 17 farklı mekânda, 25 konserde, 60'ın üzerinde ismi sanatseverlerle buluşturacak.Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık için Samsun'a ilk adımı attığı günden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar geçen sürecin anlatıldığı Yüzyıllık Destan: Ateş adlı oyun 19 Mayıs'ta Samsun'da sahnelenecek. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu oyun, Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.KKTC'de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nun Kıbrıs'taki gösterimlerinde kapalı gişe oynayan ve yoğun ilgi gören oyunu Shakespeare'in Hayaleti 21 Mayıs'ta Mersin Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Ufuk Aydoğan'ın yazdığı, Yönetmenliği'ni Batuhan Oruç'un yaptığı oyunda Ömer Dündar, Ufuk Aydoğan, Sehernaz Yardımcı, Fatima Saatova oynuyor.Lübnan asıllı Fransız trompetçi İbrahim Maalouf, 25 Mayıs'ta konser verecek. Trompetçi Nassim Maalouf ile piyanist Nada Maalouf'un oğlu, dünyaca ünlü yazar Amin Maalouf'un yeğeni olan İbrahim Maalouf, elsefi, tarihi ve müzikal açılardan folklor ve modernliği bir araya yeni projesi T.O.M.A'nın turnesi kapsamında Epifoni organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.Usta oyuncu Ali Poyrazoğlu'nun sevilen oyunu Şıngır Şıngır Beyoğlu 23 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonu'nda izleyicilerle buluşacak. Oyun, Poyrazoğlu'nun doğaçlama yeteneklerini sergilediği ve dram, trajedi ve yaşanmışlıkların aynı sahnede muhteşem bir akışla anlatılıyor. Hem ağlatıp hem güldüren oyunda, sahne tozunun iz bıraktığı benzersiz bir atmosfer oluşturuluyor.Resimle düşünen ve tutkuyla resim yapan 28 sanatçının son beş senedeki çalışmalarını içeren Bugünü Resmetmek farklı kuşakları ve eğilimleri bir araya getiriyor. Birbirinden farklı resim dilleri olan bu sanatçıların ve eserlerinin bir araya geldiği, küratörlüğünü Didem Yazıcı ve Burcu Çimen'in yaptığı sergi 11 Ağustos'a kadar Yapı Kredi Kültür Sanat Galeri' de görülebilir.Bugüne kadar birçok sergi topluluğunda heykel eserleriyle yer alan Sanatçı Esra Yazıcı Tözge, ilk kişisel sergisi Ben Hiç Kimseyim ile hiç kimse olmaya, hiç olmayı seçmeye bir davet de bulunuyor. Sanatçının eserleri 8 Haziran'a dek Goba Art&Design'a kadar ziyaret edilebilecek.