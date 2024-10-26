Başarılı bir hayat için insan önce kendini bilmeli

'Başarılı bir insan olmak...' Önce dönüp bu tanımı kendinize yapmanızı istiyorum. Sizin hakkınızda "Güçlü ve başarılı bir insanım" demek için hayatınıza ne eklemek ya da ne çıkarmak gerekli? Buna verdiğiniz cevap ya da cevaplar size öğretilen güçlü ve başarılı tanımınızı, ailenizin ve çevrenizin sizden beklentilerini ve hangi doğrulara göre büyüdüğünüzü de görmenizi sağlayacak. Yaşamda gerçek başarıyı tanımlamak gerekirse kişinin kendi güçlü-zayıf yanlarını, sınırlarını bilmesiyle mümkündür.Başarılı bir yaşamın şifresi de kişinin kendisinin nerede nasıl davrandığında başarılı olacağını, nerelerde hata yapabileceğini, nelerde çok iyi olduğunu, hangi şartlarda başarılı, hangi şartlarda başarısız olacağını bilerek koyduğu 'gerçekçi' hedeflere basamak basamak ilerlemesi ile mümkün olmaktadır. İnsanın kendisiyle ilgili yaptığı en büyük düşünce yanlışı, başarıyı bir yol olarak değil de varış noktası olarak değerlendirmesidir. Aslında insanı başarılı kılan şey zaten yola verilen önemdir. Verilen emek yolu oluşturur. İnsan, doğasının gereği olarak kendi sahip olduğu özellikleri az ve küçük görürken sahip olamadıkları ise gözüne çok büyük gelmeye başlar.Fakat durum hayran olduğumuz, özendiğimiz kişilere karşı çok farklıdır. Onlar gözümüzde neredeyse kusursuz varlıklardır. Hayran olduğumuz kişilerin sahip olduğu olumlu tarafları gözümüzde kocaman bir hale getirirken, bunun yanında kendi sahip olamadığımız şeylere daha fazla odaklanmaya başlarız.Yani işin özünde bakış açınızı başkasının yaşamına tamamıyla çevirmek kişinin kendini güçsüz ve başarısız hissetmesine neden olur. Bundan dolayı önemli olan bakış açınızı kendinize doğru çevirebilmekte.Elbette bizden çok daha başarılı, güzel, zengin insanlar olacak. Burada önemli olansa onları takdir edip kendinizle kıyaslamayı bir an önce bırakmanız. İlginiz hep kendinizle ilgili olsun. Kendi başarılı olabileceğiniz tarafları, sizi koruyacak sınırlarınızı, zaaflarınızı tanıyın. Güçlü ve başarılı bir yaşama sahip olabilmek içinse kendinize gerçekçi hedefler koyun ve o yolda emin adımlarla ilerleyin. İşte artık güçlü ve başarılı olmamak için hiçbir nedeniniz yok.Başarılı olmanın bir diğer stratejisi ise güvenilir olabilmektir. Güvenilir olmanın en önemli şifreleri de kişinin öncelikle hayattaki rolünü bulması, hedef ve amaçlarını oluşturmasıdır. Güvenilirlikte bir diğer anahtar ise tutarlılıktır. Sözlerinizin ve davranışlarınızın birbiriyle uyum içinde hareket ediyor olması önemlidir. Tutarlı olmak başarı ve güç sağladığı gibi insan ilişkilerinde de pozitif ilişkilere neden olur. Unutmayın insanlar gün sonunda söylediğiniz sözlere değil ortaya koyduğunuz işlerle ve davranışlarla hatırlayacaklar.Hayatta herkesin kendini gösterebileceği bir alanı vardır. O yüzden temelinde kişinin kendisini iyi tanıması çok önemlidir. Başarılı ve güçlü olmak için öncelikle neyi sevdiğinizi bulmalısınız. Bunu yaparken kendinizi mutlu ve iyi hissettiğiniz bir şeye sahip olmalısınız. Kendinizi tanımlarken kendinize uygun olarak seçtiğiniz bir mesleğe de sahip olmalısınız. Bu mesleği bulmak için ilgi alanınızı, becerilerinizi ve kişilik yapınızı anlamanız yeterlidir.Seçtiğiniz yol her zaman en doğru yol da olmayabilir. Fakat bu sizi umutsuzluğa sürüklemesin. Unutmayın başarıya giden sonsuz yol vardır. Hayatta başımıza gelebilecek aksilikleri kontrol edebilmemiz mümkün değildir. Fakat bu olağanlık, doğallığa müdahale etmeye çalışmadan işlerin bazen de doğal bir şekilde ilerlemesine izin verin. Belki de hayatın sizin başınıza getirdiği durumlarda sizden daha iyi bildiği ve size göstermek istediği bazı şeyler vardır.Bunları anladıktan sonrasında ise bulduğunuz bu mesleğe dair hedef ve amaçlar oluşturabilmek önemli. Seçtiğiniz meslekte varmak istediğiniz yer neresi ve buraya giden adımlar neler? Eksik olduğunuz taraflarınız neler, bunları değiştirmek ve geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Çevrenizdeki insanlar bu hedefinizi destekleyen, geliştiren doğru insanlar mı? Gerçekten istediğiniz şey bu mu ve bu yolda kendinize tam anlamıyla güveniyor musunuz? Bu sorulara verdiğiniz yanıtlar sonrasında artık adım adım hedefinize doğru ilerleyebilirsiniz.Esnek olun Zihninizde insanlar, durumlar ve olaylar hakkında sabit, katı, değişmeyen fikirlere sahip olmayın. Hayatınızda işler beklediğiniz gibi gitmediğinde de bazen en doğru olan şey akışa bırakmaktır. Belki de bu durumun sizin istediğiniz şekilde ilerlememesi gerekiyordur. Geleceğiniz noktada belki de sizi çok daha iyisinin beklediği bir durak vardır.Bir şeyler bazen sonlanmalı, bırakın sonlanması gerekiyorsa sonlansın. O durumun sonlanmamasını kontrol etmeye çalışmayın. Hayatın bazen sürprizlerine kendimizi kaptırmamız gerek. Hayat sizi daha iyi bir şeyle karşılaştıracakken neden daha kötüsüne tamah edesiniz? Hayatı aynı akan bir nehrin akışına kapılmak gibi tam olarak içinde yaşamayı öğrenirseniz tam da ihtiyacınız olan o doğru noktaya varacaksınız. Varacağınız bu nokta hayallerinizin, isteklerinizin, benliğinizin değişimden veya kaybolmasından korkacağınız değil, değişime kendinizi açık tutup başarıyı yakalayacağınız bir nokta...Çalışmak ve üreten biri olmak kişinin kendisini çok güçlü hissetmesine neden olur. İnsanın hayatta anlamını kaybetmesi, iyi hissedememesi, bir türlü doğru yolda olduğunu hissetmemesini sağlayan şey de boş oturup bir türlü kendi potansiyelini kullanamamasıdır. İnsanın kendisini tüketmemesi, yaşam enerjisiyle kalması ve hayata devam edebilmesi için bir şeyler üretmeye, hayata katkısı olmaya devam etmelidir. Herkesin belirli bir şey için potansiyeli vardır. Potansiyelini kullanmamayan kişi mutsuz olmaya adeta mahkumdur. Hayattaki olumsuz yaşam olayları bu kişilerde hırs ve çaba değil yalnızca çaresizlik yaratır.Yazının en sonuna geldiğimizde ise işte şimdi güçlü ve başarılı olmanın anahtarını çözdük. Hayatta başarılı ve güçlü olmanın en büyük sırrı kişinin kendisine olan güvenini asla elden bırakmamasıdır. Bırakın kendi öz benliğiniz ortaya çıksın. Eğer siz kendinizi bulur ve ilerleyeceğiniz o yolda sabır ve tutarlılık gösterirseniz zaten başarı ve güç sizi bulacaktır. Kendinizle ilişkiniz ne kadar sağlam olursa zorluklar sizi o kadar az yıpratır.