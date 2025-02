Moda dünyasında tenis, yoga out koşu in

Kendimi bildim bileli spor modadan, moda da spordan beslenmiştir. Popüler olan sporlara ait giyim tarzı ve kombinler moda vesilesiyle hayatlarımıza girdi. Bu durum pandemi de bambaşka bir boyuta taşındı. Hepimiz eşofman takımlarıyla ve spor ayakkabılarıyla aylarımızı hatta yıllarımızı geçirdik. 2021 yılı itibariyle normalleşme ile birlikte farklı spor dallarına dair kombinler dolaplarımıza girdi. Tenis modasının geçtiğimiz yıla nasıl damga vurduğunu bir düşünsenize... Tenis gibi yoga dünyasına dair kıyafetler de uzun bir süre çok ama çok popüler olmuştu hatırlarsanız. Tenis oynayan biri gibi giyinmek, yoga yapan biri gibi giyinmek çok popülerdi. Motosiklet yarışçısı gibi giyinmek, ta binen biri gibi giyinmek de yine son birkaç yıl içinde popüler oldu. Bolu'da yaşanan facia sonrası uzun bir süre görmek istemeyeceğim kayak kıyafetleri de, outdoor kıyafetleri de yine çok ama çok popülerdi. Hatta F1 yarışçılarının kıyafetlerinden ilham alan kıyafetlerin bile popüler oluşuna hep beraber şahit olduk. Tüm bu farklı spor dallarının ardından şimdi de koşu sporuyla ilgilenenler gibi giyinmek çok ama çok popüler.Tabii ki koşu gibi dünyanın dört bir yanında çok popüler olan bir spora ait giyim parçalarının popüler olması çok da beklenilmeyen bir olay değildi. Özellikle son yıllarda sağlıklı bir yaşam sürme konusunda artan bilinç ve istek insanları daha çok spor yapmaya yönlendirdi. Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ve sağlımızı korumak adına evde daha çok kaldığımız süre zarfında da sporun değişik dallarına olan ilgi daha önce de dediğimiz gibi arttı. Ve bu durumla birlikte yaşam tarzımızı yansıtan kıyafetlerimiz de spor giyim tarzı modasına ayak uydurmaya başladı. Eminim şu an içinizden "Koşu ile ilgili trend mi? Bu da nereden çıktı?" diye sorduğunuza da eminim. Şöyle düşünün en basitinden koşu sırasında giyilen spor ayakkabı modellerinin popüler olması ve dünyanın önde gelen modaevlerinin bu modellerden ilham alarak ayakkabı tasarlaması bile ciddi bir trendin habercisi."Koşu yaparken giydiklerimizle, yoga yapılırken giyilenler birbirinden çok mu farklı ki?" diye soranlar da olacaktır eminim aranızda. Yoganın pudra tonlarındaki ince, oldukça seksi, transparan ya da dikiş detaylı taytlarıyla ciddi ciddi sabahın 06.00'sında koşmak için sokağa çıkan birinin giydiği taytlar gerçekten de çok farklıdır diye en basitinden bir cevap verebilirim. Business of Fashion bu konuyla ilgili olarak, "Koşu, koşmak uzun zamandır olmadığı kadar popüler. Koşuyu sadece basit bir spordan daha ötede bir noktada gören çok geniş bir kitle oluştu. Bu kitle belirli bir sosyo-ekonomik statüye de sahip. Dünyanın her yerinde koşu kulüpleri, grupları bulunuyor. Bu durumda modanın da bu spora yönelmesinden daha doğal bir şey yok" yorumunda bulundu.Glossy dergisi de merkezine koşuyu almış olan markaların son birkaç yıl içinde ne derece büyüdüğünün altını çizip, "Koşu sporu birçok markanın büyümesini sağladı. Daha önce beklenmedik bir büyüme yaşayan yoga markalarının yerini koşu markaları almış durumda" yorumunda bulundu. Dergi özellikle son altı ay içinde koşu merkezli markaların yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme yaşadığına dikkat çekip, "Koşu son dönemin en popüler sporu. İnsanın belirli bir performans içinde yer almasını sağlıyor. Özgürsün. Beslenmene dikkat etmelisin ve kendine iyi davranman gerekiyor. Yüksek kaliteli ürün kullanman lazım. Ve amacın teknik olarak mükemmel olan bu ürünlerle her sabah düzenli olarak kendini daha iyi hissetmek için spor yapmak. Yani tasarım, teknoloji ve sürdürülebilirlik bu sporun merkezinde. Modanın böylesine ilham verici bir alandan beslenmemesi beklenemezdi zaten" diye yazdı.Durum öyle bir boyuta geldi ki Financial Times bile, "Maratonlar yeni moda haftaları olmuş durumda" başlıklı bir makaleyi kısa süre önce yayınladı. "Siyah, füme, lacivert ve grilerle birlikte olabildiğine göz alan fosforlu renkler birbirine karışmış durumda. Ayakkabıların modelleri büyüleyici. Tişört ve taytların kumaşları yüksek teknoloji ürünü, iddialı ve güzel. Bu tarz kombinleri giymek bir anda sizi sevimli bir yogacının ötesine geçiriyor" yorumunda bulundu. Sonuç olarak eğer sportif biriyseniz ve yaşam tarzınız sporla iç içeyse sürekli hareket halindesiniz demektir. Düzenli spor yapıyorsanız, spor giyim tarzı modası dolabınızın bir numaralı parçalarıdır. Sporun hayat kalitesini arttırması yanında bir yaşam tarzı haline geldiğini biliyoruz. Bu yüzden giyimde ve hayatın her alanında sportif bir görünüme sahip olmak istemek artık çok daha olağan. Günümüzdeki artan spor markaları ve internet siteleri sayesinde ise istediğinizi aramak ve ona kavuşmak artık çok daha az enerji gerektiriyor.Spor ayakkabılarda da siyah ve beyaz gibi düz renklerden vazgeçmeyenler olduğu gibi karakterini yansıtan pembesinden yeşiline tüm değişik renk ve desenlerden vazgeçemeyenler de var. Önemli olan sizin rahatınız ve zevkinizi yansıtacak spor ayakkabınızı bulmanız. Eğer koşu yapıyorsanız koşu ayakkabıları tam size göre! Basic ve daha renkli-desenli giyim tarzlarından bahsetmişken onları tamamlayan aksesuarlardan bahsetmemek olmaz. Spor ayakkabılarınızı tamamlayan figürlü, yazılı ve eğlenceli çoraplar tarzınızı yansıtacak. Yürürken, koşarken, zıplarken size eşlik eden spor ayakkabınızın seçimini yapmak gerçekten çok önemli. Öncelikle bedenin bütün ağırlığını taşıyan ayakların sağlığı sonrasındaysa spor giyim tarzına uygun ayakkabılar için önünüzde iki seçenek var. Tüm kombininizi yaptıktan sonra ayakkabınızı seçebilir ya da çok sevdiğini bir ayakkabıyı önce alabilir ve diğer parçaları ona göre kombinleyebilirsiniz.Spor giyim tarzı modasında rahatlığı en çok etkileyen parçalardan biri alt parçalardır. Yaptığınız herhangi bir spor alanında ya da günlük hayatınızda tercih ettiğiniz spor giyimde elbette ki rahat olmayı isteyeceksiniz. Şanslısınız ki artık birçok spor markasının üretimiyle birlikte birçok seçeneğe sahipsiniz! Basket şortları artık sadece erkeklerin ve basketbol oynayanların tercih ettiği bir parça değil.Çift taraflı ve değişik renklerde oluşlarıyla kadınlar da basket şortları giymeyi seviyor. En çok tercih edilen diğer parça ise eşofman altları oluyor. Spor giyim tarzı modasının yaygınlaşmasıyla birlikte daha göz alıcı renklerde, modellerde ve çeşitlerde üretilen eşofman altlarıyla dikkatleri üzerinize çekmeniz çok kolay! Düz, çizgili veya neon renklerdeki eşofman altları her mevsim tercih edilebilir oluşu ve rahat hareket alanı sağlamalarıyla oldukça avantajlı.Özellikle son yıllarda yoga ve pilates gibi alanlara artan ilgiyle taytlar daha çok tercih edilmeye başlandı. Basket şortlarının artık sadece erkekler tarafından giyilmemesi gibi akla ilk gelen şekilde taytlar da sadece kadınlar tarafından giyilmiyor.Bol giymeyi sevdiği kadar üstüne yapışan parçayla daha rahat hareket eden erkeklerin de tercihi tayttan yana olabiliyor. Siyah gibi düz renkleri tercih edebileceğiniz gibi üst parçayla uyumlu bir kombin yapmanız da pek mümkün.Gerek ter gerekse kaliteli bir duruş açısından seçilen tişörtlerin kumaşı kaliteli olmalıdır. Piyasadaki bazı tişörtlere kıyasla kaliteli bir tişörte ödeyeceğiniz fiyat biraz daha pahalı olsa da kesinlikle buna değecektir. Kaliteli kumaşlı tişörtler hem terinizi emer, sizi ıslak koltuk altı görüntüsünden kurtarır hem de spor giyim tarzına sahip kişilerin kombinini tamamlar. Sıcak havalarda kısa kollu tişörtler kurtarıcı olurken kışın uzun kollu tişörtler ve üstüne giyeceğiniz bol parçalarla tarzınıza tarz katabilirsiniz. Basic olarak adlandırılan düz tişörtler artık desenli ve yazılı tişörtler kadar moda. Beyaz bir tişörtle şıklığı yakalayamayacağınızı kim söyleyebilir? Basketbol şortunuz veya zevkinizi yansıtan bir eşofman altıyla hem rahat hem dikkat çekici bir kombin hazırlayabilirsiniz.Dışarıda spor yapan biri iseniz telefonunuzu ve paranızı saklamakta zorluk çekebilirsiniz. Tam da bunun için bel ve sırt çantaları sizi bekliyor! Montları ve yelekleri aksesuardan saymasak da kombininizin tamamlayıcıları oldukları kabul edilebilir bir gerçektir. Örneğin tayt, beyaz tişört ve dikkat çeken spor ayakkabınızın üstüne giyeceğiniz yeleğiniz dış görünümünüzün tamamlayıcısı olacaktır. Özellikle kış aylarında tarzınıza tarz katacak bereler ve yaz aylarının vazgeçilmesi şapkalar ile de spor giyim tarzı modasına ayak uydurabilirsiniz.Bununla birlikte şapka, kolye gibi aksesuarlar spor giyim tarzı modasına ayak uydurmanızı sağlayan parçalardan. Birlikte kullanılan parçalarla daha özenli bir kombin haline gelen basic tişörtleri tercih etmiyorsanız renkleri, desenleri ve yazılarıyla kendi başına dikkat çeken tişörtleri tercih edebilirsiniz! Kesim ve modelleriyle kadın/erkek şeklinde ayrılan tişörtler olduğu gibi unisex olanlar da mevcuttur. Üzerinize yapışık ya da bol tişört tercihi yapmak tamamen sizin zevkinize kalmış! Eğer motivasyon sözlerinden ilham alan biriyseniz spor markaların ürettikleri ilham veren sözlerin yazılı olduğu tişörtleri de çok seveceksiniz.