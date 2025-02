Geçiş dönemi kombinlerinize bu parçaları ekleyin

Bu yıl oldukça sert başladı. 2025 yılı için söyleyebileceğimiz en kesin şey zorlu bir başlangıçla hayatlarımıza girmiş olduğu. Ocak ve şubat bizleri yordu ve yıprattı. Ancak önümüzde soğuk havaları hissedeceğimiz mart ayı ve sonrasında kalbimizde kelebekleri harekete geçirecek olan nisan var... Yani tam olarak kış sezonundan ilkbahara geçiş döneminde yer alıyoruz. Bir yandan ilkbahar-yaz sezonuna dair bazı detayları görebileceğimiz koleksiyonlar mağazalarda yerlerini almaya başladı. Bir yandan da kış sezonu ve indirimli ürünler mağazalarda bulunuyor. Bizler için oldukça kafamızı karıştıracak bir dönem. Böyle dönemlerde alışveriş danışmanlığı yaptığım süreçtede hep dediğim gibi yapılması gereken en doğru şey en klasiğe, en sade ve basic olana yönelmek. Bu hafta sizler için hala indirim reyonlarında ya da sonbahar-kış sezonu ürünleri arasında bulunan ancak ilkbahar-yaz sezonunda da rahatlıkla giyebileceğiniz ürünleri yazdık. Zamansız olan bu trendler ve ürünler sayesinde önümüzdeki günlerde ilkbahar kombinlerinizi de hazırlarken çok rahatlık yaşayacağınız kesin.



RUGAN AYAKKABILAR

Süetler, deriler tabii ki her zaman gözde. Ama moda dünyasında bazen eski popülaritesini yitiren rugan ayakkabılar bu sezon çok ama çok popüler. Özellikle siyah ve çizve çürüğü olanları sezonun tüm trendleriyle uyumlu. Rugan ayakkabıların neredeyse her modeli gözde. Sivri burunlu olanları da, babetler de, incecik topukluları da, Mary Jane'ler de, küçücük topuklu olanlar da... Yani aklınıza gelebilecek her model rugan ayakkabı bu sezonunun gözdesi diyebiliriz.

DİKDÖRTGEN ÇANTALAR

Moda dilinde söylememiz gerekirse eastwest çantalar yani dikdörtgen şeklinde çantalar bu sezon çok ama çok popüler. Alaia, Loewe, Miu Miu, Jacquemus gibi markalar çoktan bu tarz çantaları piyasaya sürmüş durumda. Mango, H&M, Zara gibi markalar da trende uygun bir şekilde bu tarz ayakkabıları modaseverlerin beğenisine sundu bile. Peki bu çantalar pratik mi? Tasarımları güzel mi? Bana kişisel olarak soracak olursanız her ikisine de cevabım "Hayır" olur. Ancak moda dünyası böyle vintage ruhlu bir modeli geri getirmeye karar verdiyse o zaman diyecek çok da bir şey yok.

ZIMBALAR HER YERDE

İşte benim kişisel olarak çok sevdiğim bir trend. Zımbalar her yerde. Ceketlerde, ayakkabılarda, çantalarda... Aklınıza gelebilecek her aksesuvarda bu sezon zımba detayını görmeniz mümkün. Zımbalar, özellikle rock chic tarzdaki kombinlerin her zaman için önemli bir detayı. Ancak kıştan bahara doğru geçeceğimiz şu günlerde zımbalar farklı tarzlardaki her kombinle beraber görmeniz mümkün. Zımba ve taş detaylı jean ceketler, fiyonk ve zımba süslemeli ayakkabılar yani zımba o asi ve sıradışı görüntüsünü daha kadınsı bambaşka detaylarla farklı bir noktaya getirmiş durumda diyebiliriz.

KREM VE BEYAZ JEAN'LER

Bu sezonun bir başka gözdesi de aslında ilkbahar ve yaz aylarında giymeye alışık olduğumuz krem ve bej rengi jean pantolonlar. Miu Miu, Prada, Loewe gibi markalar çoktan bu renklerde ve kalıplarıyla kısa sürede popüler olan modelleri piyasaya sürmüş durumda. Onların koleksiyonlarında yer alan modellerin benzerleri de tahmin edeceğiniz üzere özellikle gençler arasında çok ama çok popüler. Bu renklerdeki jean'ler kahverengilerle ve geçtiğimiz sezondan bu yana yükselişte bulunan süre trendiyle de çok uyumlu.

PUDRA PEMBE

Bu kış sezonunun belki de en iddialı ve çarpıcı trendi pudra ya da bir başka deyişle balerin pembesi trendi... Bu renk öyle bir renk ki biz kadınları doğrudan çocukluk yıllarımıza geri götürüyor. Yani bizleri doğruyu söylemek gerekirse daha naif, daha güvenli ve mutlu hissettiriyor. Birçok modaevi ve tabii ki özellikle de Chanel, bu rengi yıllardır koleksiyonlarında kullanıyor. Çünkü bu rengin yansıttığı kadınsı ve naif aura gerçekten sessiz lüks akımıyla yakalanmaya çalışılan imajı doğrudan yakalamanızı sağlıyor. Doğal olarak bu renk bu kadar popülerken Zara, Mango ve H&M gibi hızlı moda akımına ve trendlere hizmet eden markalar da koleksiyonlarında bu renge bu sezon bolca yer vermiş durumda. Ve tabii ki rengin en güzel yanı neredeyse bej ve camel ile birebir kullanım alanına sahip olması. Yani siyah pantolonlarınızla da kahverengi takımlarla da oldukça başarılı bir uyum sağlanıyor bu renkle.

DAR PANTOLONLAR

Kabul edelim pandemi sırasında bol eşofmanları giymeye alıştık, ardından da bol kesimli pantolonlara geçiş yaptık bir yandan da evde ekmek yaparak geçirdiğimiz süreçte aldığımız kiloları sakladığı için o trend hepimizin de işine geldi. Ancak şu anda doğal olarak moda dünyası bambaşka trendlerin peşine düşmüş durumda. Kendrick Lamar'ın giydiği İspanyol paça pantolonların bir anda viral olması gibi dapdar kalıplara sahip olan farklı çizgilerdeki pantolonlar bu süreçte çok ama çok popüler. Tabii bu pantolonları hakkıyla giyebilmek için fiziğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Popo, basen, göbek ve bacaklar konusunda daha fazla spor ile kendi dengenizi korumanız gereken bir süreçte olduğunuzu söyleyebiliriz.

PİLOT CEKET

Bomber ceketler yani Türkçe pilot ceketleri moda dünyasında belirli aralıklarla popüler oluyor biliyorsunuz. Bir dönemdir pilot ceketler yine popüler dönemlerini yaşıyor. Ancak bu kış sezonunda olması gerektiği gibi deri bomber'lar yeniden popüler. 1960'larda olduğu gibi yani o dönemki pilotların giydiği gibi deri ve iddialı tarz modeller çok revaçta olacak. Bunların dümdüz olanları da çeşitli desen ve logolarla süslenmiş olanları da çok popüler bunu da söylemek lazım. Tabii ki bu modellerin jean'lerle tamamlanması gerekiyor. Ya da incecik dar kalıplı pantolanlarla bunu da söylemek gerekli.

KOMBİNLERİN KURTARICISI

Kıştan bahara doğru adım attığımız şu günlerde yapabileceğimiz en güzel şey daha yumuşak renklerdeki ceketlerle kombinlerimizi renklendirmek. Yani bunun için yapmanız gereken şey mağazalara gidip sezonun hoş renklerinden ceketleri dolaplarınıza eklemek. Fular ve atkılarla da son derece hoş bir şekilde kombinleyebileceğiz bu ceketler kış sezonunda olduğu gibi yaz sıcakları kendisini gösterene kadar bahar kombinlerinizde de vagzeçilmeniz olacak bu garanti. Ve doğal olarak bu ceketlerin en güzel yanı beyaz tişörtlerle kolaylıkla bir arada kullanılabiliyor oluşları.