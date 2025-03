Bu sezon abartın abartabildiğiniz kadar

Kim demiş siyaset, uluslararası arenada yaşananlar, farklı coğrafyalardaki ekonomik kırılmalar modayı etkilemez diye... Modayı kesin olarak etkileyen şey; ekonomi ve siyasettir. Tarih boyunca da bu böyle olmuştur... Halkların rahat, savaşsız, ekonomik refah içinde, huzur içinde yaşadıkları coğrafyalarda insanlar daha rahat, logosuz, nötral renklerde giyinir mesela. Aşırı aksesuvarlara kadınlar da erkekler de ihtiyaç duymaz...

Kimse para ve parayla gelen gücü göstermek için markalara, mücevherlere, saatlere yatırım yapmak zorunda hissetmez. Sonuç olarak herkes eğitim, sağlık, güvenlik gibi temel hizmetleri alabiliyorlarsa birbirine 'gövde gösterisi' yapmak durumunda da hissetmez. Bir de tabii bunun tam tersi durumlar vardır.

SESSİZ LÜKS GERİDE KALDI

Yani "Bakın benim ne kadar param var, ne kadar güçlüyüm" diye göstermek zorunda hissedilen coğrafyalar vardır... Rusya, Ortadoğu gibi mesela... Uzakdoğu ve Çin'i de ekleyebiliriz... Eski SSCB'den ayrılan farklı ülkeleri de... Ve son olarak ABD'yi de... ABD'de yayınlanan Harper's Bazaar dergisi Trump'ın seçilmesiyle ve siyasi söylemiyle birlikte son dönemde tüm dünya moda arenasında etkili olan sessiz lüks kavramının çok eskilerde kaldığının altını çizip, "Şu an güç ve para ve bunları göstermenin moda olduğu bir döneme girmiş durumdayız. Abartabildiğiniz kadar abartacağınız bir ilkbaharyaz sezonu sizi bekliyor kısaca...

Dergi ayrıca, bir yandan gösterişin, 'para ve güç sahibi olmanın' özellikle altının çizilmeye çalışıldığı bu dönemde kadınların kendilerini daha az güvende hissettiğini belirtip, "Böyle bir denklemde ya kadınlar erkeklerin yani paraya ve güce sahip olan kesimin dikkatini çekmek için aşırı dekolteli ve provokatif giyinmeye başlar ya da daha maskülen bir çizgiyi benimser. Kadınlar da aile veya eş dolayısıyla sahip oldukları maddiyatı kullandıkları aksesuvarlarla daha da ortaya dökmek zorunda hissederler" yorumunda bulundu. Bu güçle gelen giyinme trendi sessiz lüks kavramının geri planda kalmasına ve insanların 'rüküş' denebilecek kadar aşırı süslü bir şekilde etrafta dolaşmasına neden olacak ne yazık ki... Bir ülkede başlayan trend tüm coğrafyaları kısa süre içinde etkisi altına almaya başlayacak kısa süre içinde. Ve sonuç olarak ilkbahar-yaz sezonunda bolca gözlerimizi yoran kombinlerle karşı karşıya kalacağız.



AŞIRI AKSESUVARLAR

Takabildiğiniz kadar aksesuvarı takacağınız bir sezon diyebilirim. Yani bir çeşit çam ağacı gibi kendinizi süsleyebilirsiniz. Saçınızdaki tokadan, kemerinize, fularınızdan gözlüğünüze kadar her yerde bolca logo olacak haliyle... Saatler, bilezikler, yüzükler, kolyeler üst üste kullanılacak. Dünyanın dört bir yanından lüks mücevher markalarının koleksiyonlarına ait bilezikler neden yan yana olduklarını anlamamanın hüznü içinde bileklerde arz-ı endam edecek. Bu da yetmeyecek geçen yıla damga vuran çanta süsleri yani çanta charm'ları ile aldığınız her bir çantanın daha da dikkat çekici olmasını sağlayacaksınız. Yani dedik ya bir çam ağacı gibi kendinizi süslemeniz yetmeyecek, her yerinizi ve hatta çantanızı bile süsleyeceksiniz. Charm'ları saç tokalarına, spor ayakkabılara, kolyelere ve anahtarlıklara takacaksınız... Unutmayın, bu sezon daha fazlası, daha iyidir.



MASKÜLEN BİR DURUŞ

Bu ilkbahar-yaz dediğimiz gibi kadınlar kendilerini daha güçlü göstermek için daha maskülen bir duruş benimseyecek. İş kıya- kıyafetleri daha minimalist, rahat ve erkek stiline fetleri daha yakın bir hale gelecek. Lüks giyim markaları ofis kombinlerinde rahat kesim ceketler ve pantolonlar kullanırken, son dö- dönem popülarite kazanan daha genç markalar nem temiz hatlar, belin vurgulandığı ceketlerde dikkat çekiyor. Bu stili benimserken, trendi takip eden şık bir bel çantası ve zarif bir çift eldiven ile ofis şıklığını yakalayabilirsiniz. Ortaya çıkan görüntü oldukça iddialı bir stil bundan emin olabilirsiniz.



RETRONUN EN İDDİALI HALİ

Maksimalist tarzlar dediğimiz gibi bu sezonun olmazsa olmazı. Bir de bu tarzı, retro desenlerle karıştırmak çok ama çok popüler. Eski yıllara ait desenlerle yapılan bu stil, cesur bir yaklaşım gerektiriyor. Ancak daha minimal bir tarzı benimseyenler için, grafik desenli bir üst veya etek de bu trende uyum sağlayacaktır. Ayrıca, İtalyan markalarının denimle yaptığı yaratıcı kombinasyonlar da bu stilin en iyi örneklerini oluşturuyor. Farklı desenleri bir arada kullanarak, modanın özgür ve yaratıcı dünyasına adım atabilirsiniz. Desen zaten daha dikkat çekici olmanızı, herkesin gözünün sizde olmasını da garantileyecektir.



FISTIK YEŞİLİ IŞILTISI

Bana sorsanız haki yeşilin, yani askeri yeşilin bir ruhu vardır. Zümrüt yeşilinin de öyle... Ama bu sezon onlara göre kombinlemesi de daha zor bir başka yeşil tonu çok popüler. 2010'ların başında popüler olan mint yeşili, şimdi daha yeşilimsi bir tonla geri dönüyor. Fransız markaları bu rengi elbiselerde kullanırken, ABD merkezli markalar alt giyim parçalarında fıstık yeşilini tercih etti. Bu renk, göz alıcı bir şekilde geri dönerken hâlâ biraz gizemli ve gözden kaçan bir tonda. Bu rengi gardırobunuza dahil ederek, nostaljik bir dokunuşla modern bir şıklık yaratabilirsiniz.



DENİZCİ HAVASI

Denizci yani lüks ile bütünleşen motor yatch ve yelkenli ile ilgili her şey bu sezon çok ama çok popüler. Bu trend doğal olarak moda dünyası-dünyasına da sıçramış durumda. na Bu trend, denizcilik refe- referanslarının yanı sıra, şık ve so- ranslarının soğukkanlı bir görünüme bürünüyor. ğukkanlı Breton çizgileri, denizci paçaları, flap yakalar, tekne ayakkabıları, deniz kabukları ve altın düğmeler gibi detaylar ön planda. Bu trendi tek bir parça ile ya da tüm bir kıyafetle benim-benimseyebilirsiniz. seyebilirsiniz. Denizci tarzını ve şık bir yaz havasını taşıyan bu kombinasyonlar, şıklığı ve ra- rahatlığı bir arada sunuyor.



ŞIK VE SPORTİFŞIK

Spor ile ilgili kıyafetler çok popüler. Ama tabii gözünüzün önüne basketbol ya da futbol falan gelmesin. #Normcore trendinin gündelik giysileri, özellikle gri sweatshirt'ler ve siyah taytları moda dünyasında popüler hale getirmesinin üzerinden bir on yıl geçti. Şimdi ise lüks markalar, bu basit parçalara ilham kaynağı olmaya devam ediyor. İtalyan markaları modellerini bale çıkışındaki gibi giydirirken, ABD merkezli markalar ise spor salonu tarzını, şık bir şekilde sunuyor. Bu parçalar, spor kıyafetleri gibi sıradan olsa da doğru renk, doku ve katmanlama ile zarif ve şık bir hale geliyor. Spor giyimi lüks bir dokunuşla stilize etmek için, doğru parçaları seçmek yeterli.