7/24 şehirde yaşam

Sait Faik hikâyelerinin peşinde

Türk edebiyatının köşe taşlarından biri olan Sait Faik Abasıyanık sanatçılara ilham olmaya devam ediyor. Tiyatro oyuncusu ve çocuk kitapları yazarı, Özgür Özgülgün, kaleme aldığı ve oynadığı Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik isimli tiyatro oyununda, büyük usta Sait Faik'in öykülerindeki kahramanların peşine düşüyor. Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın mihenk taşı, çağdaş öykücülüğümüzün en özgün yazarı Sait Faik Abasıyanık'ın ada insanlarını, doğayı ve İstanbul'u anlattığı öyküler, tiyatronun büyüsüyle birleşiyor. Senan Kara'nın yönetmenliğinde, 15 Nisan'da AKM'de prömiyer yapacak olan oyun, 16 ve 17 Nisan'da da izleyiciyle buluşacak.



Broadway müzikali özleyenler için

Broadway'in en uzun soluklu müzikali Chicago, 15-20 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izleyiciyle buluşuyor. 1920'lerin ışıltılı dünyasında geçen altı Tony Ödülü, iki Olivier Ödülü ve bir Grammy kazanan bu efsanevi yapım, suç, tutku ve şöhret dolu hikayesiyle sahnede olacak. Orijinal Broadway prodüksiyonu olan Chicago 8 özel performansla müzikal özleyenler için birebir. ,



50. sanat yılını sahnede kutluyor

Güçlü sesi ve hiç bitmeyen enerjisi ile yıllara meydan okuyan sanatçı Nükhet Duru, 50. sanat yılını Ankara'da CSO Ada Sahnesi'nde kutluyor. Duru, ünlü kanun virtüözü Ahmet Baran'ın sihirli parmakları eşliğinde unutulmaz şarkılarıyla kariyerinin dönüm noktalarını seyircilerle paylaşacak. Her biri kendi alanında özel yeteneklere sahip saz sanatçıları ile birlikte sahne alacak ikili Nükhet Duru & Ahmet Baran Orkestrası '50. Sanat Yılı Anısına' başlıklı konserle bu akşam Ziraat Bankası Ana Salon'da izleyici karşısına çıkacak.



Ünlü vokal grubu İstanbul'da

60 yılı aşkın süredir vokal müziğin sınırlarını zorlayarak 5 Grammy ödülüne ve hatırı sayılır hayran kitlesine sahip dünyanın en önemli vokal topluluklarından The Swingles, bu akşam Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda konser veriyor. Grey's Anatomy ve The Two Popes gibi popüler yapımların müziklerine de imza atan grup yeni albümleri Theatreland'den parçaları ve Rock'tan caza, klasik müzikten avangarta unutulmaz klasikleri seslendirecek



Bu sergide yaşanmışlık var

Sanat hayatında özgürce, sınır koymadan tuvallerini renklendiren Mustafa İsmet Aydın; küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk'ün üstlendiği Özgürce isimli ilk kişisel sergisi ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçının her bir fırça darbesinde kalıplara bağlı kalmadan yaşanmışlıklarını anlattığı sergi, 24 Nisan'a kadar The Best Art Galeri'de ziyaret edilebilir.



Amerikan müziğine yolculuk

'Dünyanın en büyük yaylı dörtlüsü'olarak tanımlanan Chaarts Chamber Artists, Amerika'nın müzikal zenginliğini bir araya getiren American Beauty konserini 17 Nisan Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu'nda müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Dünyaca ünlü müzisyenlerle yaptığı iş birlikleriyle 15 yıldır sanatseverlerin beğenisini kazanan topluluk bu konserde Vanessa Maria Looss, Axel Herrig ve David Castro-Balbi'ye eşlik ediyor. Amerika kıtası bestecilerinin eserlerinin yer aldığı repertuvarda George Gershwin'in caz ile klasik müziği ustaca harmanladığı Paris'te Bir Amerikalı ve Astor Piazzolla'nın Buenos Aires'in Dört Mevsimi yer alırken, 20. yüzyılın ikonik Broadway şarkıları da dinleyicileri New York'un renkli ve dinamik dönemine götürecek.