7/24 şehirde yaşam

Başkent'te caz gecesİ

39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Başkent'in kültür sanat tarihinde iz bırakmaya devam ediyor. Sabah Gazetesi'nin sponsorluğunda Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen festivalde bu akşam İtalyan caz sahnesinin önde gelen isimlerinden saksafoncu Piero Odorici, CSO Ada Ankara Sahnesi'nde caz tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Sanatçı, 1950'lerin sonlarından günümüze kadar etkisini sürdüren çağdaş caz stilinin oluşumundaki en önemli caz piyanistlerinden ve bestecilerinden olan Cedar Walton eserlerini seslendirecek.

24 Nisan'da Can Okan yönetimindeki Orkestra Akademik Başkent konserinde ise iki Grammy ödüllü gitarist Yamandu Costa solist olacrak yer alacak. 7 telli gitarıyla dikkat çeken sanatçı kendi eseri Concerto Fronteira gitar konçertosunu Türkiye'de ilk kez seslendirecek. Festival, 26 Nisan Cumartesi akşamı Çekyalı grup Skampa Quartet konseriyle devam edecek. Ankara'nın tarihi salonu Devlet Resim ve Heykel Müzesi Konser Salonu'nda müzikseverler ile buluşacak olan topluluk Çek halk türkülerinin yanı sıra Karahisar Kalesi'ni de seslendirecek.



Pink Floyd geliyor

The Division Bell, The Wall ve The Dark Side of the Moon gibi albümleriyle müzik tarihine damga vuran ünlü rock grubu Pink Floyd, 25 Nisan'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle bir araya gelecek. Pulse turnesinin 30. yılına özel hazırlanan konserde, grubun ikonik albümlerinden parçalar dinleyicilerle buluşacak. En sevilen şarkılarını seslendirecek olan grup, 1967 tarihli Astronomy Domine ve hayranların yoğun ilgisiyle listeye giren Not Now John şarkılarını da hayranları için yorumlayacak.



Ferdi Tayfur anısına Hatıran Yeter konseri

Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz, Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Ferdi Tayfur, vefatının ardından sevenlerinin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Onun sanatına ve mirasına duyulan saygı, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından düzenlenecek Hatıran Yeter isimli anlamlı bir konserle taçlandırılıyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 20 Nisan akşamı düzenlenecek özel konserde sanatçının, Hatıran Yeter başta olmak üzere müzik kariyerine damga vuran eserleri seslendirilecek. Ahmet Selçuk İlkan ve Enver Merallı'nın sahne alacağı bu gecede, usta sanatçının hafızalara kazınan şarkıları yeniden hayat bulacak.



Rahmi Aksungur Kibele'de

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Türk plastik sanatlarının önde gelen isimlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Heykel sanatçısı akademisyen Prof. Rahmi Aksungur'un retrospektif sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Sergide, Rahmi Aksungur'un sanat yaşamının çeşitli dönemlerinde ürettiği eserlerin yanı sıra, Türkiye'nin önemli kurumlarından ve çeşitli koleksiyonerlerinden ödünç alınan 70'ten fazla heykel, eskiz defterlerinden örnekler ve heykel çizimleri yer alıyor. Sergiyle eşzamanlı olarak hazırlanan ve Doç. Dr. Fırat Arapoğlu tarafından kaleme alınan kapsamlı katalog, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Rahmi Aksungur'un Retrospektif sergisi, 14 Temmuz'a kadar açık olacak.



Sevgili Pinokyo sergisi

İtalyan yazar Collodi'nin 1883'te kaleme aldığı, dünyaca tanınan eseri Pinokyo bu kez sergi oldu. Gepetto ustanın maharetli ellerinden çıkan kuklanın hikâyesini anlatan masaldan hareketle hayata geçirilen Sevgili Pinokyo sergisi, İtalyan Tasarım Müzesi ve İtalyan Kültür Merkezi işbirliğinde Rami Kütüphanesi'nde açıldı. Pinokyo'nun 140. yılına özel hazırlanan bir koleksiyon sunuyor. Küratörlüğünü Giulio Iacchetti'nin üstlendiği sergide Pinokyo temalı 21 tasarım objesi ve 62 özgün grafik tasarım projesi yer alıyor. Sergiyi 30 Mayıs'a kadar Rami Kütüphanesi F1 Sergi Salonu'nda ücretsiz gezebilirsiniz.



Ne olacak bu tavukların hali?

Eski şaşalı günlerini bırakmış Büyük Roma İmparatorluğu'nun son imparatoru Büyük Romulus'un tek derdi var: Tavuklarının yumurtlayıp yumurtlamadığı... Friedrich Dürrenmatt'ın yazdığı, Irmak Bahçeci'nin Türkçeye çevirip dramutrjisini yaptığı, Çok Büyük Romulus'un yönetmen koltuğunda Emrah Eren oturuyor. Tiyatro Hayali'nin sahneye koyduğu bu eğlenceli komedi 24 Nisan'da Akatlar'da, 26'sında Kartal'da, 27'sinde Kadıköy'de...



Kerbela yeniden sahnede

Tiyatro sahnesinin belleğinde iz bırakan bir başyapıt, yıllar sonra yeniden perde açıyor. Ali Berktay'ın titiz tarihsel araştırmalarla ördüğü ve sahneye uyarladığı Kerbela, seyirciden gelen yoğun istek üzerine Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından tekrar tiyatroseverlerle buluşuyor. İlk kez 2009 – 2010 tiyatro sezonunda seyirci karşısına çıkan ve büyük beğeni kazanan oyun yeniden Ayşe Emel Mesci rejisiyle sahneleniyor. Dün akşam Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde perde açan oyu bugün de iki temsille aynı yerde sahnelenecek.