7/24 şehirde yaşam

Ödüllü galeri İstanbul'da sergi açtı

Uluslararası sanat danışmanı, küratör ve galerist İrem Deniz, Londra'da kurduğu Miart Gallery ile adını Avrupa sanat çevrelerine ezberlettikten sonra şimdi de İstanbul'da yeni bir sanat durağı yaratıyor. Geçtiğimiz yıl World Art Awards ve American Art Awards tarafından "Birleşik Krallık'ın En İyi Galerisi" ve "Dünyanın En İyi 20 Galerisi ve Müzesi" ödüllerine layık görülen galeri, İstanbul'daki ilk sergisinde çağdaş heykel sanatının önde gelen isimlerinden Lorenzo Quinn'in eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Türk koleksiyoncular ve sanat dünyasında büyük ilgi gören sergide Lorenzo'nun 80 eseri yer alıyor. Aynı zamanda dünyaca ünlü aktör Anthony Quinn'in oğlu olan sanatçının ilk solo sergisinede yer alan eserler, haziran sonuna kadar Four Seasons Residences Etiler ve Four Seasons Hotel Bosphorus'ta görülebilir. Sanatçının en ikonik işleri arasında Venedik'teki ünlü Destek (Support) heykeli, Katar'daki Açık Eller (Give and Take) heykeli ve Roma'daki Aşk Köprüsü (Love Bridge) eseri bulunuyor. Miart Gallery London'ın sahibi ve kurucusu İrem Deniz, İstanbul'a yatırım yapmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getiriyor: 'İstanbullu bir Türk kadını olarak buraya yatırım yapmak her zaman hayalimdi. Bu hayalimi Lorenzo Quinn gibi bir isimle hayata geçirebildiğim için çok mutluyum. İstanbul zaten kendisi bir sanat eseri. Dünyada belli başlı sanat şehirleri arasında yer alacağına, daha önemli yerlere geleceğine inanıyorum. Buna katkı sunabilirsem ne mutlu bana.'



Şehirden elektronik müzik yükselecek

Her sene merakla beklenen ve Avrupa'nın en prestijli müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen Sónar İstanbul 9. edisyonuyla 9-10 Mayıs'ta Zorlu PSM'de elektronik müzik severlerle buluşuyor. Elektronik müzik dünyasının öncülerinden big beat türünü global sahneye taşıyan Grammy ödüllü İngiliz ikili The Chemical Brothers Dj set, minimal techno'nun öncüsü olarak kabul edilen ve teknolojik yenilikleriyle tanınan Kanadalı efsanevi DJ ve prodüktör Richie Hawtin DEX EFX X0, iki Grammy adaylığı bulunan müzisyen Jamie XX, başta olmak üzere yerli ve yabancı elektronik müziğin önde gelen isimleri sahnede olacak.



Bihterlerin dünyası

Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu bu kez tiyatro oyunun ilham oldu. Elçin Gürler'in yazdığı, Taner Tuncay'ın yönettiği, ikiz olan oyuncular Merih Dilber ve Melissa Dilber, sahnede iki ayrı Bihter olarak rol aldığı Bihter: Sonsuz Hikaye adlı oyun 5 Mayıs'ta Baba Sahne'de perde açacak. Oyunda, 1900'lerin suskun ve bastırılmış Bihter'iyle, 2025'in dirençli ve özgürlük arayan Bihter'i zamanı ve mekânı aşarak sahnede buluşuyor.



Baharın coşkusunu yansıtacaklar

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Bahar Konseri ile Zeugma Ensemble, yarın akşam CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor. Şef Ulaş Kurugüllü yönetimindeki, baharın coşkusunu ve tazeliğini yansıtan bu gecede, Özgür İnce, Kamil Kaplan, Tahir Aydoğdu ve Sercan Halili sahne alacak.



Halının Altındakiler

Bağımsız sanatçıları ortak üretime davet eden offgrid art project, küratörlüğünü Nilay Yerebasmaz'ın gerçekleştirdiği Halının Altındakiler başlıklı sergisinde dokuma işleriyle öne çıkan Defne Parman ve seramik sanatçısı Esra Gezer'i bir araya getiriyor. Travmalar, yas ve unutma süreçleri üzerine düşündüren eserleri 20 Mayıs'a kadar görmek mümkün.



Sezonun son iki konseri

ENKA Sanat'ın, şehrin en iyi akustiğe sahip salonlarından ENKA Oditoryumu'nda sürdürdüğü etkinlikler, Mayıs'ta iki özel konserle sona eriyor. Ülkemizin en önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet 6 Mayıs'ta "Yansımalar" konseri ile ülkemizin en özel seslerinden Zuhal Olcay ise 8 Mayıs'ta çok özel bir konserle müzikseverlerle buluşacak.



Ünlü'den yeni eserler

Burcu Ünlü, Işık ve Karanlık adlı ikinci kişisel sergisiyle, 7-19 Mayıs tarihleri arasında Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverlerle buluşuyor. Yeşim Emanetoğlu küratörlüğündeki sergi kapsamında sanatçı her birimizin bir diğerinin aynası olduğu bu dünyada, resimleriyle ışığını yansıtmayı ve çoğaltmayı amaçlıyor.