Kokpitte umut, direnç ve cesaret var

'İstikbal Göklerdedir' ilkesiyle görevlerini sürdüren kadın pilotlar, gençlere ilham veren pilotluk serüvenini paylaştı. Bilge Derin, Cansu Kıyan ve Gizem Yılmaz ile en iyi bildikleri yerde, kokpitte konuştuk. Kaptan pilot Bilge Derin, meme kanserine yakalandığı 2018'de uçuştan uzak kaldığı dönemi anlatırken tedavisinin ardından THY ekibi tarafından kendisine hediye edilen pembe pilot şapkasını gururla sakladığını anlatıyor. Eşi de pilot olan Cansu Kıyan ise, "Bu mesleğin erkeği-kadını olmaz diye düşünüyorum, Kadınlar isterse her işi yapar. Kendilerine inanıp güvensinler" diyor. Çiçeği burnunda genç pilot Gizem Yılmaz ise, "Kadınlara güvenin. Onlar her şeyi başarabilir" mesajını verdi.

BAŞKA KADINLARA İLHAM VERMEK BÜYÜK MUTLULUK

Kaptan pilot Bilge Derin, meme kanserine yakalandığı 2018'de uçuştan uzak kaldığı dönemi anlatırken tedavisinin ardından THY ekibi tarafından kendisine hediye edilen pembe pilot şapkasını gururla sakladığını anlatıyor. Bilge Derin, "Yolcular bizi gördüklerinde çok mutlu oluyor, heyecan duyuyorlar. Çok tebrik alıyorum. Başka kadınlara ilham olmak gurur verici" diyor. Eşi de pilot olan Cansu Kıyan ise, "Yolcularımız beni gördüğünde şaşırıyorlar. Bu mesleğin erkeği kadını olmaz diye düşünüyorum, Kadınlar isterse her işi yapar. Kendilerine inanıp güvensinler" ifadelerini kullandı. Çiçeği burnunda genç pilot Gizem Yılmaz ise, "Kadınlara güvenin. Onlar her şeyi başarabilir" mesajını verdi.



UÇMA SEVDASI, KANSERİ YENDİ

39 yaşındaki kaptan pilot Bilge Derin küçükken gittiği bir hava gösterisinde pilot olmaya karar verdiğini söyledi. Derin, "Mimar bir baba ile eczacı bir annenin çocuğuyum, iki kardeşim var. Erkek kardeşim de pilot. 18 yaşımdan beri havacılıkla ilgileniyorum. Anadolu Üniversitesi Hava Trafik Kontrol bölümü mezunuyum. Beş yıl hava trafik kontrolü yaptıktan sonra Türk Hava Yolları'nın (THY) açtığı sınavı kazanarak THY bünyesine katıldım. Eğitimle beraber 12 yıldır uçuyorum. İki yıldır da kaptan pilot olarak görev yapıyorum. Bir hava gösterisinde karar verdim pilot olmaya, 9 yaşında benim için en havalı meslek pilot olmaktı. 39 yaşındayım, hâlâ fikrim değişmedi. Pilot olmanın birçok yolu var. Öncelikle bir üniversite eğitimi almalılar, üniversite sonrasında da tercih edebilirler. Türk Hava Yolları gibi büyük şirketlerin açtıkları sınavlara girip gerekli yeterlilikleri göstererek pilot olabilirler. İlk uçuş deneyimimde indiğimde gömleğim sırılsıklamdı, ayaklarım yere basmıyordu heyecandan. Çok güzel bir duygu, yıllardır hayalini kurduğunuz bir şeyi gerçekleştirmiş olmanın verdiği mutluluk paha biçilmez" diyor. 2018 yılında kansere yakalandığını belirten Derin, "Yaklaşık bir yıl uçamadım, çok özledim... Şirketim beni bu konuda, her zaman destekledi. Aradılar, moral verdiler, tedavi sürecimde çok yardımcı oldular. Tedavimi tamamlayıp geri döndüm. Bana bir tane pembe pilot şapkası hediye ettiler. Pembe biliyorsunuz meme kanserinin sembolü, onu gururla evimde saklıyorum."

YOLCULAR BİZİ GÖRDÜKLERİNDE MUTLU OLUYOR

"Uçuşa gitmeden bir gün öncesinden başlıyoruz hazırlık yapmaya. Gideceğimiz ülkenin hava sahasına, prosedürlerine bakıyoruz. Hava durumunu inceliyoruz. Kimi zaman hazırlıklarımız daha uzun kimi zaman daha kısa sürüyor. Bazen bir gün bazen günlerce gideceğimiz yerde kalıyoruz. Ona göre valizlerimizi hazırlıyoruz. Gardırobumun yarısından çoğu üniformalarımla dolu. Uçuştan birkaç saat öncesinden gelip ekip arkadaşlarımızla toplantı yapıyoruz. Sonra hep beraber uçağa geçiyoruz, uçakta hazırlıklarımız oluyor. Herkesin bir görev dağılımı var. Daha sonra yolcularımızın gelmesini bekliyoruz. Yolcular bizi gördüklerinde çok mutlu oluyor, heyecanlanıyorlar. Bizi görünce onlar da hevesleniyor, pilot olmakla ilgili sorular soruyorlar. Çok tebrik alıyorum, başka kadınlara ilham veriyoruz."

BİRBİRİMİZE GÜÇ VERİYORUZ

İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Uygulamalı İletişim bölümü mezunu olan pilot Cansu Kıyan eşinin de pilot olması dolayısıyla birbirlerine karşılıklı anlayış gösterdiklerini ve destek olduklarını söylüyor. 11 yıldır şirket bünyesinde çalışan Kıyan, "Daha önce de havacılık sektöründe çalışıyordum. Çocukluktan beri istediğim bir meslekti, devamında da şirket bünyesindeki eğitimi tamamlayarak bulunduğum konuma geldim. İlk uçuş çok heyecanlı ve keyifli oluyor. Herkesin kendi lisansı var, belirli alanlardaki uçakları kullanabiliyorlar ben Airbus filosundayım. Yaklaşık bir yıldır Airbus filosunda first officer (ikinci pilot) uçuyorum" ifadelerini kullandı. Mesleğin erkeği kadını olmadığını belirten Kıyan, "Mesleki olarak çok zorlandığım bir nokta yok. Zaten benim eşim de pilot, saat açısından da alışık olduğum bir düzende devam ediyorum. Eşimle aynı mesleği yapıyor olmak birbirimizi daha iyi anlamamız ve destek olmamız açısından fayda sağlıyor. Kadınların bir şey yapmak istedikten sonra her şekilde yapabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

KADINLARIN HER ŞEYİ BAŞARABİLECEĞİNE İNANIYORUM

31 yaşındaki pilot Gizem Yılmaz, gıda yüksek mühendisliği mezunu... 2018 yılında THY bünyesinde çalışmaya başlamış: "İşe girdikten iki yıl sonra pilotaj eğitimi almaya karar verdim. Üç yıl gibi bir sürede de bütün eğitimi bitirip geçen sene ağustos ayında 37 filosunda kaptan olarak göreve başladım. Şehir dışında aldım eğitimler, bir yandan iş temposuyla yorulduğum ve zorlandığım anlar oldu ama pes etmeden mücadeleye devam ettim. Ailem bu eğitim sürecinde bana çok destek oldu. Onların moral ve motivasyonu sayesinde attığım her adımda onların desteğini arkamda hissettim. Kadınların her şeyi başarabileceğine dair inancım var, onlara güveniyorum."