Bu sezon hepimiz Espresso kızıyız

Siyah aslına bakarsanız her zaman için çalışanların rengi olmuştur. Siyah pantolon-ceket takımlar cenazeler dışında o nedenle pek de tercih edilmez moda dünyasında. 'Old money' denilen varlıklı ve uzun zamandır parayı elinde tutan kesim ise siyah yerine lacivert tonlarını ya da krem tonlarını giymeyi tercih eder. Yani bizim klasik bir kombinde belki de en çok kullanmayı tercih ettiğimiz renk zaten moda dünyası için pek de tercih edilesi bir renk değildi diyerek başlayayım bu haftaki yazıma. Belki de 'old money' tarzı giyimin popüler olmasıyla birlikte tam da bu nedenle kahve tonları son iki yıldır çok ama çok popüler. Bir süre gözümüz alışmadı ama karamel tonları ya da moka tonlarını hepimiz bu ilkbahar-yaz sezonunda muhakkak deneyimledik. Bronzlaşmış tenlerimize ne kadar uyumlu olduğunu görüp de ciddi ciddi de sevdik. Ve sonuç olarak sonbahar-kış sezonu kahverenginin kesin bir zaferle tüm renklerin önüne geçtiği yıl olmuş durumda. Kahverenginin süetlerle, kadifelerle, ipeklerle yakaladığı uyumu bu sonbahar-kış sezonunda hepimiz bol bol deneyimliyor olacağız.

İKİ SEZONDUR KAHVE TONLARI YÜKSELİŞTE

Who What Wear sitesi geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir makalede "Kahverengi zaten son iki yıldır oldukça popüler. Rengin neredeyse her tonu belirli aralıklarla daha da popüler oldu. Ve bu sezon çikolota kahvesinin iktidarı da sarsılıyor. Onun yerine espresso rengi, yani kahverenginin daha da koyu neredeyse siyaha yakın olan rengi ön plana çıkıyor" diye yazdı. İnternet sitesi rengi nasıl kullanmamız gerektiğiyle ilgili olarak da, "Tepeden tırnağa giyilebilecek bir renk. Espresso kahvesi ceket-pantolon takımınızın içine yine aynı tonlarda bir gömlek giyebilirsiniz mesela. Ve sonrasında da bu kombini aynı tonlarda ayakkabı ve çantayla tamamlayabilirsiniz" yorumunda bulundu.

HER RENKLE UYUMLU

Bu sezonu en iyi yorumlamış olan tüm Fransız ve İtalyan lüks markalarının koleksiyonlarında da yine bu renge dair kombinler ön plana çıkıyor. Rengin en güzel yanı jean, parlak kırmızı, çivit mavi, siyah ve diğer kahve tonlarıyla da çok uyumlu olması. Luxury London isimli moda haber sitesi de, "2025 yılının rengi olarak sıcak çikolata tonlarındaki 'mocha mousse' seçilmişti. Ancak espresso kahvesi bu renkten açık ara daha büyük bir popülariteye ulaştı. Moda dünyası da kombinlemesi ve giyilmesi kolay olan bu rengi çoktan benimsemiş durumda. Bu rengi pullar ve payetlerle bir araya getirmek kolay. Kazaklarla ve saten ya da ipek gömleklerle de çok uyumlu. Mücevher taktığınızda iddialı ve sofistike görünebilirsiniz. Günlük spor bir kıyafetle de bu rengi tercih edebilirsiniz. Yine de bu rengi ten renginize yakıştıramıyorsanız yapacağınız şey aksesuvarlarınızda kullanmak. Yani bu tonlarda bir çanta, ayakkabı ya da çizme ile hoş görünmemeniz imkansız" yorumunda bulundu. Gold tonlarıyla, bordolarla ve jean'lerle bir arada bu kadar iyi duran bu renk, bir yandan sıcak ve güvende hissetmemizi sağlıyor. Bir yandan da yaz mevsiminin güzelliğini, sıcaklığını ve huzurunu bizlere yaşatıyor.



HAILEY BIEBER BİZLERE SEVDİRDİ

Dünyanın en popüler alışveriş sitelerinden Net-a-Porter'nin pazarlama müdürü Libby Page kahverenginin birçoğumuzun beklemediği bir şekilde popüler olması hakkında, "Hailey Bieber birkaç sezondur kahverengiler giyiyor. Kırmızı halı davetlerinde, günlük hayatında kahverengi çoktan siyahın yerini aldı. Ve bu doğal, sıcak ve biraz da heyecansız renkle nasıl da canlı ve seksi görünebileceğini hepimize gösterdi. Kahverenginin en güzel yanı giyilebiliyor oluşu. Yani kahverengi bir çizme aldığınız zaman bu çizmeyi uzun yıllar giyeceğiniz kesin. Ya da kahverengi bir paltonuz varsa bu rengi Barbie pembesinden daha uzun süre dolabınızda tutacağınız kesin... Dolaplarımızın artık giyebileceğimiz ve uzun yıllar kullanabileceğimiz parçalara ihtiyaçları vardı. Bu doğal tonla aslına bakarsanız moda tasarımcıları ve modaevleri tam olarak bizlere bunu sağladı. Kahverenginin kalitesi, sıcaklığı, evcimen ve güvenilir havası da doğruyu söylemek gerekirse hepimize iyi geldi" yorumunda bulundu.



ÖNCE POPÜLER KIZLAR BENİMSEDİ

Kahverenginin en koyu tonu pandemi sonrasında yükselişe geçti. "İdil dünyanın en sıkıcı, en sevimsiz rengi kahverengi nasıl popüler olabilir? İş toplantısına, mülakata, gece davetlerine asla giyilmez denen bu renk nasıl oldu da bir anda popüler oldu?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Çok ama çok haklısınız kahverengi tonları ne gece gezmelerinin ne de ofis hayatının sevilen renkleri arasında değildir aslına bakarsanız. Her cilde ve saç rengine uymaz. Kullanan kişiye kabul edelim biraz monoton, sıkıcı, eski bir hava verir hatta. Bu yüzden özellikle iş mülakatına asla giyilmemesi tavsiye ediliyor. Ama bizi şaşırtmayı seven moda dünyası doğadan ilham alan bu klasik rengi bir anda hayatlarımıza sokma kararı aldı... Kahverenginin her tonu ancak acı çikolata kahvesi olarak adlandırılan ve siyaha çok yakın olan bu ton çok ama çok popüler. Kabul edelim ki Hailey Bieber, Gigi Hadid, Kendall ve Kylie Jenner kardeşlerin giydiği her şey gibi bu renk de özellikle 20 yaş altındaki kesim tarafından çoktan en popüler renk olarak kabul edildi bile... Ruganlarla, pullarla ve derilerle kullanıldığı zaman bir nebze de olsa daha iddialı ve dikkat çekici bir havaya bürünen bu renk hepimizin de hayatına girmiş oldu.



SESSİZ LÜKSLE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Küresel lüks alışveriş platformu Matches Fashion'ın kadın giyim bölümü başkanı Liane Wiggins de, "Sessiz lüksle birlikte nötral tonlar özellikle de doğadan ilham alan renkler popüler oldu. Bu renklerin popüler olduğu bir süreçte doğal olarak kahverenginin de popüler olmasını bekliyorduk. Zarif, elegan ve doğal bir renk kahverengi. Bu renkten aldığınız bir parça uzun yıllar dolabınızda yer alacak. Ve krem tonlarla, karamellerle, camel tonlarıyla da bu rengi rahatlıkla kullanabiliyor oluşunuz da bu rengin popülaritesinin artmasında etkili oldu.

Tüm bu doğal tonlar tüm dolabınza daha lüks ve iddialı bir hava verecek" diye konuştu. Browns platformunda satın alma grubunun başında bulunan Heather Gramston da bu rengin son dönemde iddialı yükselişiyle ilgili olarak, "Her şey lüksün hayatımıza daha sıkı bir şekilde girmesiyle oldu aslına bakarsanız. Siyah deride ve kumaşta defoyu örten bir renk. Oysa kahverengide bu söz konusu değil. Yani kahverengi bir şey giyiyorsanız onun kesinlikle iyi bir deriden ve kumaştan olması gerekir. Kalitesiz dokuyu net bir şekilde ortaya koyan bu renk, gerçek lüks tutkunlarının bu nedenle yıllardan beri en sevdiği renkler arasındadır" diyor.

