Motor sporlarının yeni adresi Kapadokya

Kapadokya, büyüleyici coğrafyasıyla artık motor sporlarının da merkezi olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl ulusal yarış takvimine giren Kapadokya Rallisi'nin ardından uluslararası organizasyonlar için hazırlanan Kapadokya'da bu dönüşümde önemli rol oynayan isimlerden biri de Afşin Baydar...

Motor sporları dünyasının yakından tanıdığı, bildiği bir isim o... Bir süredir Kapadokya'da motor sporlarının en önemli bir merkez olması için çalışıyor. Baydar, gençleri spora kazandıracak pistlerden uluslararası organizasyonlara kadar uzanan büyük bir vizyon ortaya koyuyor. Kendisiyle Kapadokya'da motor sporlarının geleceğini konuştuk.

- Kapadokya'da Ralli Pilotu Eğitim Merkezi açma fikri nasıl doğdu, etkinliğin temel amacı neydi?

- Geçen sene başkent Turing Spor kulübü tarafından mahalli olarak organize edilen Kapadokya Rallisi elde ettiği başarıyla 2025 sezonunda ulusal takvime dahil edildi ve yarış yapıldı. Kapadokya dünyanın harika bir bölgesi. Müthiş bir açık hava müzesi.

Dolayısıyla böyle bir bölgede otomobil sporlarını geliştirmek tanıtmak hem sporcular açısından hem oraya gelen yerli ve yabancı turistler açısından hem de ülkemiz açısından oldukça önemli.



- Bu projeyle Kapadokya'nın motorsporları vizyonuna nasıl bir katkı sağlanması hedefleniyor?

- Biz otomobil sporlarının genel anlamda sadece büyükşehirlerde değil Anadolu'nun en güzel bölgelerinde de yapılmasını ve buralarda bu sporu yapmak isteyenleri teşvik etmek amacıyla bu bölgeyi destekliyoruz. Tabii ki Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu katkılarıyla bizim önümüzü açıyorlar. Ancak bu tip organizasyonlar çok büyük bütçeli ve insan kaynağına ihtiyacı olan organizasyonlardır.

Burada yerel yöneticilerin çok büyük destekleri var. Bunların hepsi bir araya gelince otomobil sporunu tanıtmak, sporcu yetiştirmek ve yarışlarımızı Anadolu'nun içlerine taşımak gibi projeler hayata geçirebiliyor. Otomobil sporları tüm kategorileri dünya üzerinde milyarlarca insanın takip ettiği ve tüm ülkelerde yapılan yarışmalardır. Dolayısıyla Kapadokya bölgesinde yapacağımız organizasyonları Bakanlığımız ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun da katkılarıyla Avrupa ve Dünya klasmanında yarışlar yapılacak bir şekle ve oluşuma getirmek istiyoruz böylece bölgenin turizmine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.



- Bölgede gençleri spora yönlendirmek için özel olarak planlanan adımlar nelerdir?

- Kapadokya Drift ve Karting Pisti'nin 29 Ekim'de açılmasıyla birlikte gençleri motor sporlarıyla tanıştırmak ve onlara bu yolda fırsatlar sunmak kolaylaşacak. Gençler için giriş seviyesinden başlayıp yarış öncesi hazırlık seviyesine kadar uzanan bir eğitim modeli oluşturduk. Ayrıca Nevşehir'de açacağımız pist, gençlerin güvenli bir ortamda antrenman yapmasına imkân tanıyacak. Yerel okullar ve üniversitelerle işbirlikleri kurarak gençleri pistlere davet etmeyi, eğitim imkanları sunmayı ve geleceğin sporcularını Kapadokya'dan çıkarmayı hedefliyoruz.

ÖN YARGILARI KIRACAĞIZ

- Ralli taksi deneyimi motorsporları tutkunlarına neler vadediyor?

- Motor sporlarının en önemli branşlarından rallinin bir özel etabında deneyimli bir pilotun aracı nasıl kullandığı gösteriliyor. Bir ralli etabında ne kadar hızlı ama o kadar da güvenli nasıl gidildiğini ve bu sporun ne kadar disiplinli bir spor olduğunu insanlara tanıtmak ve araç içinde sağ koltukta onlara bu heyecanlı sporun adrenalinini yaşatmak için yapacağımız bir program. Burada insanların yarışlar ile ilgili ön yargılarını ve kulaktan duyma bir takım bilgilerini düzelteceğiz.

- Kapadokya'yı motorsporları turizmiyle buluşturma vizyonunuz nedir?

- Gerek karting ve drift pistimiz, gerekse yapacağımız tanıtım ve eğitimlerle bir kültür oluşturmak mümkün.

Zaman içerisinde yapacağımız gerek ralli taksi gerekse eğitim organizasyonları ve hedeflerimiz doğrultusunda olan uluslararası yarış organizasyonları ile bu vizyonu Anadolu'yla buluşturmaya çalışacağız.