7/24 şehirde yaşam

Kayseri ilk kez Kültür Yolu'nda

Erciyes'in görkemli silüeti, Selçuklu mirasıyla yoğrulmuş tarihi dokusu ve zengin mutfağıyla Anadolu'nun kadim şehirlerinden Kayseri, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival, 6-14 Eylül tarihleri arasında 9 gün boyunca 40 farklı noktada 400'den fazla etkinlikle şehri kültür ve sanatın merkezi haline getirecek. Festival kapsamında dünyanın en ünlü ressamlarından Pablo Picasso'nun eserleri ilk kez Kayserililer ile buluşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sanat Galerisi'nde açılacak Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir sergisi Picasso'nun sanat yaşamını ve kişisel ilişkilerinin eserlerine etkisini gözler önüne serecek. Festivalin en dikkat çekici duraklarından biri, Gökhan Doğan'ın yapay zekâ destekli Seyyah: Anadolu Medeniyetleri eseri olacak. Kayseri Kalesi Kale İçi'nde yer alacak bu interaktif dijital deneyim, izleyicileri Göbeklitepe'den günümüze uzanan bir zaman yolculuğuna çıkaracak. Sergi tiyatro oyunları, atölyeler ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra Ebru Yaşar, Kıraç, Tuğçe Kandemir, İsmail Altunsaray ve Serkan Çağrı, Ahmet Şafak, Fatma Turgut, Bengü, Soner Sarıkabadayı, Sinan Akçıl gibi ünlü sanatçıların konserleriyle Kayserililer sanata doyacak.



İDSO Romanya'da

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Romanya'nın en saygın kültürel etkinliği olan ve iki yılda bir düzenlenen George Enescu Festivali'nde sahne almaya hazırlanıyor. 7–12 Eylül tarihleri arasındaki turne kapsamında Şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde konser verecek olan İDSO, dünyaca ünlü Rumen kemancı Vlad Stanculeasa'ya eşlik edecek. Uluslararası alanda tanınmış şef, solist ve orkestraların buluştuğu festival, 67 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk orkestrasını ağırlayacak.



Edirne'ye caz geliyor

Edirne'nin eşsiz tarihi dokusu, cazın büyüleyici ezgileriyle buluşuyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek Edirne Caz Festivali, 19-20 Eylül tarihlerinde, 500 yıllık ihtişamlı Rüstempaşa Kervansaray Oteli'nin avlusunda caz tutkunlarını bir araya getiriyor. İki gün sürecek festivalde Hüsnü Arkan, Eylül Ergül, Fatih Erkoç, Sattas ve Kolektif İstanbul gibi Türkiye'nin en sevilen sanatçıları sahne alacak.



Pekinel kardeşlerden masterclass

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 6–12 Eylül 2025 tarihleri arasında Pekinel Uluslararası Masterclass''a ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü eğitmenlerin katılımıyla gerçekleşecek program, bir hafta boyunca farklı ülkelerden ve Türkiye'den seçilen sıra dışı, genç müzisyenlerle birlikte alışılmadık bir beraberlik ve yaratıcılık süreci gerçekleştirilecek. Geleceğin yıldızlarını yetiştirmeyi hedefleyen kurs programı, Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin 12 Eylül akşamı vereceği konserle sona erecek.



Sarp Apak sahnede

Televizyon ve tiyatro sahnelerinden tanıdığımız, enerjisi ve samimiyetiyle sevilen oyuncu Sarp Apak, bir buçuk yıldır pek çok şehirde oynadığı stand-up gösterisini bu kez Mersin ve Adana izleyicisiyle buluşturuyor. Unutulmaz anılarıyla harmanladığı tek kişilik gösteride Apak, hayatının absürtlüğünü, mesleğinin perde arkasını ve kişisel hikâyelerini kendine has mizahıyla anlatıyor. Gösteri, 11 Eylül Perşembe akşamı Mersin Yenişehir Kültür Merkezi'nde; 12 Eylül Cuma ise Adana 01 Burda PGM sahnesinde gerçekleşecek.



Bozcaada'da Yenilenme zamanı

Türkiye'nin ilk çini mürekkebi ressamı Pınar Tınç, Bozcaada'nın doğasından ve bir dönem yaşadığı Güney Hint Okyanusu kültüründen ilham alan eserlerine yenilerini ekledi. Geçtiğimiz yıllarda Seni Seviyorum Anne, Masumiyet, İyi Geceler Bebeğim, Yuvaya Dönüş ve Je Ta'ime sergileriyle büyük beğeni toplayan Tınç, bu kez sanat tutkunlarının karşısına, Regeneration-Yenilenme sergisiyle çıktı. Küratörlüğünü Uğur Batı'nın yaptığı sergide Tınç, ada, kuşlar ve bitki örtüsü gibi doğanın en güzel örneklerinden esinlenerek hayata geçirdiği eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Öte yandan doğduğu evi butik otele çeviren, eşi ve çocuklarıyla birlikte güler yüzüyle misafirlerini ağırlayan Tınç, mutfakta da en az resimde olduğu kadar başarılı olduğunu gösterdi. Kendi elleriyle yaptığı lezzetleri yemekleri bir anne şefkatiyle sunan bu gönül insanı sayesinde, sergiye verdiği isim gibi, yenilendiğimi hissettim. Yolunuz Bozcaada'ya düşerse ressam Tınç'ın Itırlı Bahçe'de yer alan sergisine uğramadan dönmeyin. Farklı boyutlarda 16 eserin yer aldığı sergi 15 Eylül'e kadar sürecek.