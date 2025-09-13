7/24 şehirde yaşam

Türkiye ve İtalya gençlik korolarından ortak konser

Türkiye'nin en prestijli sahne teknolojilerine sahip Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Türkiye Gençlik Korosu ve İtalya Ulusal Gençlik Korosu'nun aynı sahnede buluştuğu uluslararası konsere kapılarını açıyor. Türkiye'yi temsilen sahne alacak Türkiye Gençlik Korosu, 2023 yılında Koro Kültürü Derneği ve Koro Eğitimcileri Derneği iş birliğiyle kuruldu. Ülkenin dört bir yanından gelen yetenekli genç koristleri bir araya getiren koro, disiplini, enerjisi ve hedefleriyle kısa sürede Türkiye'nin koro müziğindeki en önemli temsilcilerinden biri haline geldi. Türkiye Gençlik Korosu, bu konserle birlikte ilk uluslararası etkinliğini gerçekleştirecek. 2003 yılında Feniarco tarafından kurulan İtalya Ulusal Gençlik Korosu ise 18-28 yaş arasındaki genç şarkıcıları bir araya getiriyor. Avrupa'nın önde gelen festivallerinde sahne alan, uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan ve The Rolling Stones gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşan koro, müzikal mükemmeliyeti ve sahnedeki enerjisiyle tanınıyor. Konser, Türkiye Gençlik Korosu şefi Çiğdem Aytepe ve İtalya Ulusal Gençlik Korosu şefi Filippo Maria Bressan yönetiminde gerçekleşecek. 19 Eylül akşamı iki ülkenin gençlik koroları aynı sahnede buluşarak müziğin birleştirici gücünü gösterecek. Konser, milletler arası dostluğu pekiştirirken kültürel paylaşımın da önemli bir örneği olacak.



Altın Sesler turnede

Türk pop müziğinin iki güçlü sesi Nükhet Duru ve Fatih Erkoç, kanun virtüözü Ahmet Baran'la birlikte Golden Voices isimli Türkiye turnesine devam ediyorlar. 5 Eylül'de Bursa'da başlayan konser serisi 17 Eylül'de Ankara Oran Açıkhava Tiyatrosu'nda verecekleri konserle devam edecek. Üçlü 23 Eylül'de Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda, 24 Eylül'de Mersin Yenişehir Kongre Merkezi'nde, 25 Eylül'de Adana Çukurova Açıkhava Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.



Aynı Çatı Altında perde açıyor

İkiz kardeşler Cevahir ve Hüseyin Önder, Aynı Çatı Altında isimli yeni projeleriyle izleyici karşısına çıkıyor. İyiliğin ve kötülüğün sembolü olan Melek ve Şeytan ikiz kardeşlerin, intihar etmek üzere olan Gülsüm adlı bir kadınla yaşadığı absürt çatışmayı konu alan oyunda ikiliye başarılı oyuncu Sedef Şahin eşlik ediyor. Oyun, 16 Eylül'de Trump Sahne'de perde açacak.



Kahveye Ceza eşlik edecek

Türkiye'nin en büyük kahve festivali Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, bu yıl 11. kez düzenleniyor. Geçtiğimiz perşembe Levent Yüksel konseriyle başlayan festivalde katılımcılar 200'ü aşkın markanın yer aldığı stantlarda yüzlerce kahve çeşidini deneyimleme imkânı buluyor. Yarın akşama kadar sürecek festivalde sıra ünlü rapçi Ceza'da. Sanatçı sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirecek.



Belçika'dan Jasper geliyor

Belçika'nın en sevilen seslerinden biri olan Gent asıllı rock grubu Arid'in solisti ve söz yazarı Jasper Steverlinck, 6 yıl aradan sonra en özel çalışmasıyla geri döndü. Geçtiğimiz 20 yılın en başarılı Belçikalı sanatçılarından biri olarak gösterilen Jasper, bu sene çıkardığı üçüncü solo albümü The Healing ile adından bahsettiriyor. Nick Cave'in büyüleyici performanslarından ilham alan sanatçı 19 Eylül'de Zorlu PSM %100 Studio'da konser verecek.



Anadolu kadınından ilhamla

Sanatçı Elif Uras'ın kadın emeğini tarihsel ve maddi kültür bağlamında yeniden düşünmeye davet eden Ellerinde Toprak başlıklı sergisi, 16 Eylül – 8 Kasım tarihleri arasında Galerist'te izleyiciyle buluşuyor. 18. İstanbul Bienali ile eş zamanlı olarak Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nin (KTSM) desteğiyle gerçekleşen sergide, sanatçının New York'ta torna ve elde şekillendirme teknikleriyle ürettiği seramik işleri, İznik'te döküm yöntemiyle ürettiği eserleriyle ilk kez bir araya geliyor. Sergide, kadın emeği, dayanışma ve destek temalarını ortaya koyan seramik heykellerin yanı sıra tabak ve tabletler yer alıyor.