Okul kampüsleri markaların yeni gözdesi

Eylül demek okula geri dönüş demek... Moda dünyasının okul ile olan sıkı bağını zaten son iki senedir net bir şekilde hepimiz görüyoruz. Dünyanın dev modaevleri, 'preppy style' ve 'college style' denen kolej ve üniversite dönemi forma ve kombinlerden esinlenen kombinler üretiyor. Ve bu kombinler hepimizin dolaplarına girerek, giyinirken hepimize ilham oluyor. Yani moda, lise ve üniversite çağındakilerin giyim tarzından doğrudan etkileniyor. Aynı şekilde onların giyimlerine de yön veriyor. Ve bu karşılıklı ilham olma durumu her iki tarafı da besliyor desek yeridir.

POPÜLER ÖĞRENCİLERİN İZİNDE

Markalar sadece okul dönemi, kampüste giymek için özel koleksiyonlar da piyasaya çıkarmaya başladı. Hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok yerindeki markalar özellikle bu sezon itibariyle kampüs koleksiyonlarını piyasaya sürmeye başladı. İngiliz Guardian gazetesine konuşan dijital pazarlama uzmanı Nick Drabicky, "Öğrenciler moda dünyası için inanılmaz büyük bir öneme sahip. Kampüsün popüler çocuklarının giydikleri bir anda onlarca, yüzlerce hatta şimdi dijital dünyanın da etkisiyle binlerce kişi tarafından satın alınmaya başlanıyor. Markalar lise döneminden itibaren gençlerle bağ kurmaya çok önem veriyor. Çünkü hepsi ilerleyen dönemde kendilerinden daha yüklü miktarda alışveriş yapacak birer müşteri. Şimdi bir aksesuvarla başlayan serüven, ilerleyen yıllarda tüm dolaplarını dolduracak alışverişlerin yapılmasını sağlıyor. Müşteri aidiyeti okul döneminde kuruluyor. Ve kendimizden de düşünecek olursak o dönemde sevilen markalardan asla vazgeçilmiyor" yorumunda bulundu.

SOKAK STİLİNE YÖN VERİYOR

Birçok markanın bu kadar popüler olmasının nedeni de tam olarak öğrencilerle kurulan bağ oluyor. Liseli ve üniversiteli kızların tercih ettiği markalar ve kombin şekilleri kendilerinden yaşça daha büyük kadınların da ilham kaynağı oluyor mesele. Onların kullandıkları aksesuvarları, kıyafetleri, markaları kullanarak kendilerine bir şekilde 'gençlik aşısı' yapıyorlar. Okul isimlerinin yazılı olduğu tişörtlerin ve sweatshirt'lerin popüler olması, kolej tipi ceketlerin ve formalardaki eteklerin popüler olması da tam olarak bu nedenden. Sonuç olarak markaların lise ve üniversite kampüsleri için özel koleksiyon hazırladığı, modaevlerinin kampsülerden ilham alan koleksiyonlar yaptığı, sokakların da kampüs giyimine benzer kıyafetlerle dolup taştığı bir sonbahar-kış koleksiyonu karşımızda.

DOLABINIZI YENİLEYİN

Eylül ayında aslında okula dönememenin özlemi hepimizin üzerinde... Bu dönemlerde 90'lar American Collage makro trendi hızlıca moda dünyasında etkili olmuş durumda. Oversize bomber ceketleri mini elbiselerin üzerine giyip kulüplerde gezdiğimiz bir sezonla karşı karşıyayız. Harvard'lı, Oxford'lu sweatshirt'lerin ilgili okulların önünden bile geçmeyen fashionista'ların günlük outfit'i olmasına şaşırmıyoruz bir yandan da! Geçen 30 yılda değişmeyen tek şeyin asi ve maskulen ruhların yansımaları olduğu bu global trendi; oversize kolej gömlek ve ekose eteklerle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Ayrıca pileli etekleri, süveter ve blazer ceketlerle kombinlemek de bu sezon çok ama çok gündemde. Yazılı tişörtleri ve son birkaç sezondur yeniden hayatımıza giren loeffer ayakkabıları da günlük kombinlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gömlekleri bir sweatshirt ile kombinleyerek ortaya kolejli bir kombin çıkartabilirsiniz. Swaeatshirt'lerin üzerine kareli bir blazer giyerek de bu modayı yakalamanız mümkün. Sonbahar demek zaten üst üste giyinmek demek bu trend de tam bu duruma uygun.



SÜETLER DİKKAT ÇEKİCİ

Bu sezon en ön plana çıkan trend kesinlikle süet... Süet detayı aklınıza gelebilecek her yerde. Süet spor ayakkabıları, çantalar, ceketler bu sezonun olmazsa olmazları arasında. Ekose etekler, yazılı sweatshirt'le ve okul stiline ait her şeyle mükemmel bir uyum yakalayan süet parçalar bu sezon tüm kombinlerde en ön planda bulunan detay.

KAPİTONE DETAYI ÖN PLANDA

"Kolej tarzını çocuksu buluyorum. Ama bir yandan da çok popüler. Nasıl bir parça eklesem dolabıma?" diye düşünüyorsanız bu madde tam da sizin için. Bu trendi daha da gösterişli bir hale getirmek için kapitonelerin şıklığından ve spor havasından yararlanabilirsiniz. Kapitoneleri hem ceketlerde hem de çantalarda bu sezon sıklıkla göreceğimizi unutmadan bej ya da siyah tonlarındaki modellere yatırım yapabilirsiniz.





RENKLİ HATTA ÇİZGİLİ GÖMLEKLER

Okul formasının en önemli detayı gömleklerdir. Yani kısaca okul stili demek iyi gömlekler demek... Beyaz, açık mavi, açık pembe, açık sarı gömlekleri bu sezon çeşit çeşit kıyafetlerinizle kombinleyeceksiniz. Bu gömlekler üzerinde bir de arma varsa emin olun ortaya çok daha iddialı bir görüntü çıkacak... Gömleğin üzerine bir kazak atmak ya da büyük ve bol kesimli bir yelekle bir arada giymek de çok ama çok popüler.



HIRKA, SÜVETER VE KAZAK

Okul forması demek, kazak ve hırka demek. Özellikle V yakalı ve ekose detaylı olanlar bu sezon gözde. Gömleklerin bu tarz kazak ve hırkaların içinde ne kadar iyi durduğunu eminim siz de biliyorsunuz. Bir de bunların üzerine armalı bir ceket giydiğiniz zaman emin olun sezonun yükselişteki trendini başarıyla yorumlamış olacaksınız. Kazakların her türlüsü ancak bordo ve gri renkli olanları bu sezon yükselişte.

AKSESUVARLARA YATIRIM YAPIN

Hep dediğimiz gibi kişisel stilimizi belki de en net şekilde ortaya çıkartan detay aksesuvarlar. Okula giderken belki de yöneticilerin en karışmadığı alan akseuvarlar olduğu için kişisel zevklerimizi ve stile dair detaylarımızı en çok ortaya koyduğumuz alan da buydu çocukluk yıllarımızda... Tam da bu nedenle saç akseuvarları, kemerler, fularlar, çanta süsleri çok ama çok gözde olacak bu sezon. En şık ve lüks markalara ait çantalarımızı bile sevimli aksesuvarlarla süsleyeceğiz. Taçlar, kurdeleler, lastik tokalar, klipsli tokalar bu sezon çok ama çok popüler.



LOAFFER PATLAMASI

Okulda giydiğiniz rugan ya da püsküllü ayakkabılar eminim hâlâ aklınızdadır. Bu sezon onların benzerlerini giyme zamanı... Süet, deri ya da rugan Oxford model ayakkabılar, loafer'lar ve babetler çok ama çok popüler. Bu tür ayakkabıları kısa siyah ya da beyaz çoraplarla giyebileceğiniz gibi, kısa ince siyah transparan çoraplarla da kombinleyebilirsiniz. Bu sezon bunlara bir de özellikle süet 70'ler tarzındaki spor ayakkabılar da ekleniyor.