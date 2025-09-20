Moda duayenlerinin izinde sokak stili

Pandemi sonrası İstanbul'da moda haftasına bir mola verilmiş olsa da, dünyanın dört bir yanındaki moda başkentlerinde moda haftaları tam gaz sürüyor. Bu sonbahar moda haftaları serüveni New York Moda Haftası ile başladı. Modanın en iddialı başkentlerinden birinde tabii ki dünyaca ünlü modaevleri ve tasarımcıları arka arkaya koleksiyonlarını sergiledi. Tasarımcılar, podyumda yürüyenler, ön sıralarda oturanlar tabii ki günlerdir çok konuşuluyor. Onlar kadar çok konuşulan bir başka konuysa bu sene sokak stili oldu. İçinizden, "Yıllardır sokak modasından bahsedilmiyordu. Sosyal medyanın yükselişi ve influenfer enflasyonu nedeniyle herkes bu konuları takip etmeyi bırakmıştı. Oysa sosyal medya içerik üreticilerinin biraz da ortaya çıkışı sosyal medya sayesinde olmuştu. Gerçek bir profesyonel birikimi olmadan, moda sektörünün içinde yer almadan modaya dair sektör dışından birilerinin önerilerde bulunuyor olması herkese 'sahici' gelmişti. O kişiler en başta halkın temsilcisi gibi görünmüştü. Oysa zaman içinde profesyonel anlamda birikim, eğitim ve duruşu olmayan bu geniş kalabalıktan genel olarak dünya sıkılmaya başladı" dediğinizi duyar gibiyim.

SEKTÖRE YAKIN BAKIŞ

Bu sene belki de yıllar sonra ilk kez gerçekten moda haftalarına doğal olarak işleri nedeniyle katılmak durumunda olanların giyimleri çok konuşulmaya başladı. Tüm medya hem profesyonel olarak bu işin içinde bulunan hem de gerçek ve özgün bir giyime sahip kişileri paylaşmaya başladı. Markaların defilelerine gelmesi için özel look'lar yolladığı gerçek ünlüleri ve fotoğrafçıların dikkatini çekmek için en iddialı ve çoğu zaman sadece 'Bana bakın, bana bakın' diyen kombini giyen influencer'ların değil sektör içinde gerçek bir giyim zevkine sahip olan kişilerin sokak stillerinin ön plana çıkması aslına bakarsanız hepimiz için çok iyi oldu. Olmayacak bir iddialılıkta ve gerçek hayatta karşılığı bulunmayan bir karışıklık yerine gerçek kombinlerin konuşuluyor oluşu hepimiz için gerçek bir ilham kaynağı olacak orası kesin. Bu sayede bu sezon modasının, gerçek profesyoneller elinde doğru ve stil sahibi bir şekilde nasıl kombinlenebileceğini de görme imkanını yakaladık.

NORMAL VE GERÇEK

Sayfadaki fotoğraflara bakınca hepinizin "Ne kadar normal. Çok da dikkat çekici değil" diyeceğine eminim. Ama zaten gerçekten bir işi yapan, o konuda bilgi ve gerçek bir bakış açısına sahip olan hiç kimsenin dikkat çekmeye de bu amaçla çabaya girmeye de ihtiyacı olmadığını hatırlamakta fayda var. Neyse gelelim konumuza. Sektör içinde gerçekten çalışan ve moda haftalarını takip eden bu kitleyi tüm dünya basını günlerdir yazıyor. Ve onların kombinlerinden bu sezon için stil önerilerinde bulunuyor. O zaman haydi gelin biz de onların stillerine yakından bakalım ve dolaplarımız için doğru giyinme klavuzları oluşturalım.



EKOSELER

Tamam yaz sonuna doğru puantiyeleri çok sevdik. Evet çizgilerin her şekli, rengi hoşumuza gitti. Ama sonbahar-kış demek ekose demek bunu da kabul etmek lazım. Sıkıcı olma tehlikesi olsa da moda dünyasının duayenlerinin belki de en sevdiği desen kesinlikle ekosedir bunu sakın unutmayın. New York Moda Haftası'nda da sektörün duayenleri ekose etekler, elbiseler hatta pantolonlarla defilelerle boy gösterdi.

HAYVAN DESENLERİ

Sıkılmadık, sıkılmayacağız. Ve hiç olmadığı kadar çok hayvan desenini bu sezon da kombinlerimizde kullanacağız. Leoparlar, yılanlar, zebralar hatta inek derisi desenler çok ama çok popüler. İşin güzel yanı moda duayenleri henüz hayvan desenlerinden sıkılmadıysa siz de rahatlıkla bu deseni önümüzdeki aylar boyunca rahatlıkla giyebilirsiniz. Bana soracak olursanız hayvan desenli bir pantolon insanı bir yerden sonra sıkabilir. Ancak hayvan desenli aksesuvarları senelerce rahatlıkla kullanabilirsiniz.

SÜET CEKETLER

Bu sezon alışverişi için mağazalara bakmaya başladıysanız zaten süetin iktidarını ilan ettiğini görmüşsünüzdür. Süet olan her şey çok ama çok popüler. Ama özellikle de ceketler. Ceketler içinde de blazer modeli olanlar. Süet blazer ceket bu sezon jean'lerle, etek-bluz takımlarla ve elbiselerle bol bol kombinlenecek.

KIRMIZI BİR KAZAK

Kazaklar sonbahar-kış sezonunun olmazsa olmazıdır. Ama bu sezon özellikle kırmızı kazağınız yoksa cidden ne yapacağınızı ben de bilmiyorum. Neredeyse tüm kombinleri tamamlamak için kırmızı bir kazağa ihtiyaç duyacaksınız. Kırmızının siyah ve beyazla olduğu kadar kahve tonlarıyla, yeşil tonlarıyla ve lacivertlerle inanılmaz bir uyum yakalaması doğal olarak bu sezon başımızın tacı olmasını sağlamış durumda.

BEJ TONLARINDA HER ŞEYBEJ

Bej tonlarında herşey. Gömlek, ceket, ayakkabı, pantolon... Bir renk nasıl olur da bu kadar sakin bir şekilde tüm kombinleri domine eder inanın ben de anlamıyorum. Ancak resmen siyah yerine beji kullandığınız kombinlerin yükselişte olduğu bir dönemdeyiz.

DEV BLAZER'LARDEV

Cidden dev blazer'lar olmasaydı kıyafetlerimizi neyle kombinlerdik ben de bilemiyorum. Ama bu sezon hepimizin ceketlerle aşk yaşaması garanti. Mini elbiselerin üzerine giyeceğiniz dev ceketler bir anda havanızın daha sofistike olmasını sağlayacak.

DANTELLER

Bir jean pantolonu bile bir anda romatik hatta seksi gösterebilecek nadir şeylerden biri dantel bir bluzdür. Dantelin bu dişi ve iddialı havası bu sezon moda duayenlerinin de kalbini çalmış durumda. Dantel bluzlar, etekler ve elbiseler çok ama çok popüler. Ancak bu kadar danteli size fazla geleceğini düşünüyorsanız dantel detaylarıyla güçlendirilmiş tasarımları tercih edebilirsiniz. Bu kış dantel detaylı bir bluz olmadan kombin yapmak biraz da modaya ihanet etmek gibi.

JEAN ÜZERİ JEANJEAN

Jean ve jean ve jean. Üst üste jean kumaşından hazırlanmış tasarımları giymek çok ama çok popüler. Jean bir gömlek ve pantolonla gidemeyeceğiniz hiçbir yer yok. İşin güzel yanı bu kombini bir anda daha seksi ya da daha sportif bir hale dönüştürmenin çok ama çok kolay oluşu.