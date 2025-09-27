İstanbullular spor salonlarını bıraktı, sokağa çıktı... Şehrin keyfi adımlayarak çıkıyor

Sonbahar, yaz etkisinden çıktı ve artık gerçek halini göstermeye başladı. Ancak bu sene kimse spor salonlarına geri dönüp dört duvar arasında spor yapmak istemiyor. Özellikle de İstanbullular... İstanbullular artık spor salonları yerine şehrin sokaklarını tercih ediyor.

Moda sahili, Kuzguncuk, Belgrad ve Kent Ormanı en popüler yürüyüş rotaları oldu.

Yürüyüş, hem sağlıklı yaşam hem de zihin detoksu için yeni trend haline geldi. Instagram paylaşımları bu modayı büyütürken, şehri yeniden keşfetmenin keyfi de öne çıktı.

Anlayacağınız, son trend İstanbul'da spor salonlarından çıkıp şehrin sokaklarına ve parklarına yönelmek... Özellikle pandemi sonrası ivme kazanan bu alışkanlık, bugün artık bir "şehir yürüyüşü modası"na dönüştü.

Moda sahilinde sabah saatlerinde adım atan gençlerden, Kuzguncuk sokaklarında fotoğraf çekenlere, Belgrad Ormanı'nda tempolu yürüyen gruplardan Kemerburgaz Kent Ormanı'nda hafta sonu buluşan ailelere kadar pek çok kesim bu trendin parçası. Yürüyüş, hem ücretsiz hem de herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir spor olmasıyla öne çıkıyor.

Psikologlar, düzenli yürüyüşün yalnızca bedene değil zihne de iyi geldiğini söylüyor. Spor eğitmenleri ise açık havada yapılan yürüyüşün spor salonundaki koşu bandına kıyasla daha motive edici olduğunu söylüyor. Üstelik sosyal medya bu modayı daha da güçlendiriyor. Instagram'da #istanbulwalking, #yürüyüşrotası gibi etiketlerle binlerce fotoğraf paylaşılırken, bazı kullanıcılar kendi keşiflerini harita halinde sunuyor.

İstanbullular için yürüyüş artık sadece bir egzersiz değil; şehri turist gibi yeniden keşfetmenin bir yolu. Sahil yolları, parklar, mahalle sokakları yeni bir gözle geziliyor. Bu da kalabalık ve stresli şehir hayatına küçük bir "nefes molası" katıyor.

Beyaz yakalılar sabah işe gitmeden, saat 06.00'da uyanıp evlerine en yakın yürüme bölgesinin yolunu tutuyor. Dış alanda, yeşillikler içinde geçirilen bir saat, stres seviyesini de dengeleyip iş dünyasında daha dik durmayı sağlıyor. Yürüyüşe eşlik eden bir kahve ve güzel bir müzik ruhu dinlendiriyor, sabah postalarına güzel görsel oluşturuyor.

UZMANLARDAN 5 ÖNERİ

❚ Doğru saat seçin: Sabah erken ya da akşamüstü daha serin ve keyifli.

❚ Rahatsız ayakkabı giymeyin: Spor ayakkabı şart.

❚ Telefonu değil çevreyi izleyin: Yürüyüş aynı zamanda bir keşif.

❚ Su taşıyın: Uzun rotalarda susuz kalmamak önemli.

❚ Adım sayısını abartmayın: Düzenli ama dengeli yürüyüş en sağlıklısı.

İSTANBUL'UN EN POPÜLER 5 YÜRÜYÜŞ ROTASI

1 MODA SAHİLİ (Kadıköy) – Denizin yanı başında kahve eşliğinde yürüyüş.

2 KUZGUNCUK SOKAKLARI (Üsküdar) – Renkli evler ve tarihi doku içinde adımlar.

3 BELGRAD ORMANI (Sarıyer) – 6 km'lik parkuruyla hem spor hem doğa deneyim.

4 KEMERBURGAZ KENT ORMANI – Geniş parkurlarıyla hafta sonu aile yürüyüşlerinin favorisi.

5 CADDEBOSTAN SAHİLİ (Kadıköy) – Bisiklet ve yürüyüş yoluyla kalabalık ama enerjik rota.





DİĞER İLLERDE NERELER VAR?

❚ ANKARA: Eymir Gölü, Atatürk Orman Çiftliği

❚ İZMİR: Kordon, İnciraltı Kent Ormanı

❚ BURSA: Nilüfer Nehri Kenarı, Tophane Parkı

❚ ESKİŞEHİR: Porsuk Çayı Yürüyüş Yolu, Odunpazarı Tarihi Sokakları