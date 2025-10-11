7/24 şehirde yaşam

Kız çocukları için özel etkinlik

Birleşmiş Milletler, kız çocuklarının gücünü kutlamak ve karşılaştıkları engelleri vurgulamak için Aralık 2011'de 11 Ekim'i Dünya Kız Çocukları Günü olarak kabul etti. O günden bu yana dünyanın pek çok yerinde bu özel gün için bir çok etklinik düzenleniyor. Onlardan biri de Ankara'da gerçekleşiyor. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında, geleceğin teminatı olan kız çocuklarına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla CSO Ada Ankara'da özel bir etkinlik gerçekleştirilecek. Program kapsamında, şef Mine Özalp yönetimindeki Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ve sanat yönetmeni Soner Satı eşliğinde Ankara Devlet Sahne Sanatları Çocuk ve Gençlik Topluluğu sahne alacak. Etkinliğe ayrıca, Eski Türk Kadınlar Konseyi Başkanı Fatoş İnal ve konuk konuşmacı Nefise Karatay da katılım sağlayarak, kız çocuklarının güçlenmesi ve toplumsal rollerine ilişkin önemli paylaşımlarda bulunacak. Saat 18.00'de başlayacak programın sunuculuğunu 11. sınıf öğrencisi Defne Dağ üstlenirken, anlatıcı olarak tiyatro sanatçısı Aylin Atilla Konak etkinliğe katkı sunacak. Etkinlik kapsamında ayrıca, kız çocuklarının haklarına dikkat çeken bir sergi de yer alacak. Sergi de bu akşama kadar ziyaret edilebilecek. Öte yandan CSO Ada Ankara'nın diğer sahnesinde de Ahmet Murat Gedikli'nin anlatıcılığında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye taşınan Çocuklar için Müzik ve Opera konseri minik sanatseverleri bir araya getirecek.



Aile Festivali'nde sınırsız eğlence

2025 yılının T. C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, aile değerlerine dikkat çekmek, aile içi iletişimi güçlendirmek ve kuşaklar arası etkileşimi artırmak amacıyla hayata geçirilen Aile Festivali devam ediyor. T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve RTÜK'ün destekleriyle dün Yedikule Hisarı'nda başlayan etkinlikler yarın akşama dek sürecek. Yaklaşık 50 bini aşkın katılımcının gelmesi beklenen festivalde, müzik dinletilerinden tiyatro gösterimlerine, çocuk atölyelerinden kitap fuarına, gastronomi deneyimlerinden açık hava sinemasına kadar her yaştan katılımcıya hitap eden geniş bir program ücretsiz olarak sunuluyor.



Funda Arar'la arabesk zamanı

Sahnelerin güçlü sesi Funda Arar, unutulmaz performansıyla 16 Ekim akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Funda Arar'la Arabesk Geceleri isimli konserde ünlü şarkıcı, kendi hitlerinin yanı sıra alaturka ve arabesk şarkılardan oluşan özel repertuarıyla hayranlarının karşısına çıkacak.



Sanatta Hayat Var

İVA Sanat'ın Sanatta Hayat Var temalı 2. Karma Sergisi, Ortaköy Hüsrev Kethüda Hamamı'nda kapılarını açtı. 36'sı sergi katılımcısı, 12'si ise üniversite ve lise öğrencisi olmak üzere 48 sanatçının farklı disiplinlerde üretilmiş 100'ü aşkın eserinin yer aldığı sergi 19 Ekim'e kadar gezilebilecek. Sergide üniversiteli genç sanatçıların ürettiği "sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm" temasıyla ürettikleri Filizlenmek adlı çalışma da dikkat çekiyor.



Fareler ve İnsanlar'a yeni yorum

John Steinbeck'in evrensel hikayesi Fareler ve İnsanlar, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici sahne tasarımıyla yeniden seyirciyle buluşuyor. İstanbul tiyatro sezonunun en iddialı yapımı olmaya aday olan oyun, 13 Ekim'de Fişekhane'de prömiyer yaptıktan sonra 15 Ekim'de DasDas Ataşehir'de sahnelenecek. Yönetmen koltuğunda Aydın Sigalı'nın oturduğu oyunda Erdem Irmak, Volkan Dinç, Erkan Taşdöğen, Aydın Sigalı, Koray Onur, İldeniz Fığlalı gibi isimler yer alıyor.



Alis'in maceraları İstanbul'da

Ukrayna'nın çağdaş sahne sanatları alanında dikkatle takip edilen topluluklarından Elysium Pro Art, akrobasi, modern dans ve illüzyonu sahne teknolojisinin en yeni olanaklarıyla buluşturduğu Alice's Mirrorland Adventure gösterisiyle 17–18 Ekim'de Lütfi Kırdar'da sahne alıyor. Ülkelerindeki savaş nedeniyle uzun süredir farklı şehirlerde üretimlerini sürdüren genç sanatçılar, Kiev'den İstanbul'a 38 saatlik otobüs yolculuğunun ardından sanatseverlerle buluşacak.



Balkanlardan müzik havası geldi

Bavyera kültürünü müziğin enerjisiyle buluşturan Oktoberfest Hosted by The Populist, bugün ve yarın Yapı Kredi bomontiada'da müzikseverlerle buluşuyor. Etkinlikte Balkan ezgilerini dans pistine ulaştıran Shantel, caz, funk ve Anadolu tınılarını birleştiren Kolektif İstanbul ve elektronik sahnelerin enerjisini zirveye taşıyan Bedük gibi isimler de sahnede olacak.