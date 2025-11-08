7/24 şehirde yaşam

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 87. yıldönümünde özel etkinliklerle anılıyor. Yarın akşam usta yorumcu Fatih Erkoç, kanun virtüözü ve orkestra şefi Ahmet Baran eşliğinde seçkin bir orkestra ile CSO Ada Ankara Sahnesi'nde sahne alacak. Atadan Yadigar şarkılar başlıklı bu konserde sanatçılar, Atamızdan yadigâr kalan şarkıların özenle hazırlanmış özel düzenlemelerini seyirciyle buluşturacak. 10 Kasım günü ise Ulu Önder'in hatırasına adanmış birçok konser düzenlenecek. Örneğin CSO Sanatçıları ile DenizBank Konserleri serisinin bu anlamlı gecesinde, usta sanatçılardan oluşan Musica Mundi topluluğu sahne alacak. Flütte Sibel Ayhan Bayer ve Nihan Atalay, kemanda Ana Albero, Özgür Baskın, Yunus Asilkan Çelik ve Elif Ece Kaya, viyolada Denizsu Polat ve Tijana Silinger, viyolonselde Yusuf Çelik ve Hakan Hürkan Şahin ile kontrbasta Gizem Sözeri Tatlıcı'dan oluşan bu seçkin kadro, dinleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim vadediyor. Ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılında hayata geçirilen Tenor Aykut Yılmaz 100. Yıla 100 Konser projesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sevgi, saygı ve minnetin sunulduğu lirik bir tarih konseriyle 102. Yılda da sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. CSO Ada Ankara'da düzenlenecek konserde sanatçıya sahnede özel orkestrasının yanı sıra, colorature mezzosoprano Simay Yılmaz ve piyanist/mezzo soprano Şenay Yılmaz da eşlik edecek. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu da Şef Ahmet Mustafa Yelden yönetimindeki anma konseriyle Tarihi Salon'da sanatseverlerle buluşacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) da şef Gürer Aykal yönetiminde 14 Kasım akşamı Atatürk'ü Anma Özel Konseri'ne imza atacak. CSO Ada Ankara'da gerçekleşecek konserde viyolonsel solisti olarak dünyaca ünlü virtüöz Alexander Rudin sahne alacak. Öte yandan İstanbul'da da AKM'de yine anlamlı konserler düzenlenecek. Örneğin İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu, 10 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi fuayesinde özel bir konser verecek. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığıyla büyüyen çocuklar, şarkılarıyla bir minnet çelengi sunacak.Türk Halk Müziği'ne kendine özgü tarzıyla büyük kitleler kazandıran usta isim Edip Akbayram, 13 Kasım akşamı AKM Tiyatro Salonu'nda unutulmaz eserleriyle anılıyor. Bu yıl 2 Mart'ta kaybettiğimiz sanatçının kendi deyimiyle "halkın melodisi" olan değerli şarkıları, genç kuşak sanatçılar tarafından sahneye taşınacak Ozanların Sesi: Edip Akbayram başlıklı konserde; Jülide Karan, Ezgi Eyüboğlu, Mehmet Kılınç ve İrem Sağer, İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu eşliğinde, Akbayram'ın efsaneleşen repertuvarını seslendirecek.2006 yılında başrolünü üstlendiği Once filmiyle uluslararası şöhrete kavuşan ve filmin unutulmaz şarkısı Falling Slowly ile Oscar Ödülü kazanan İrlandalı müzisyen Glen Hansard, iki konser için ilk kez Türkiye'ye geliyor. 11 Kasım'da İstanbul Zorlu PSM'de, 13 Kasım'da ise Ankara MEB Şura'da konser verecek olan sanatçı, samimi sahne enerjisi ve şiirselliğiyle örülü şarkılarıyla İstanbullu ve Ankaralı müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.Dünyanın dört bir yanında defalarca sahnelenen Michael Frayn'ın efsanevi farsı Noises Off, tiyatronun sahne arkasını sahne önüne taşımaya devam ediyor. Dilimize Oyunun Oyunu adıyla uyarlanan bu unutulmaz eser, Ali Gökmen Altuğ rejisiyle seyirciyle buluşuyor. Başrollerinde usta oyuncular Salih Kalyon, Günay Karacaoğlu ve Sermiyan Midyat'ın yer aldığı kadronun enerjisine İbrahim Kendirci, Ömür Arpacı, Özlem Alpözü, Duygu Kurt, Enis Aybar ve Gözde Kaya da eşlik ediyor. Yapımcılığını Duygu Kurt, yürütücü yapımcılığını ise Gizem Ertürk'ün üstlendiği oyun 12 Kasım'da Maximum Uniq Hall'da perdelerini açıyor.Murat Menteş'in aynı adlı romanından sahneye uyarlanan Dublörün Dilemması oyunuyla 6 Kasım'da sezonu açan Sabancı Gösteri Merkezi, 18 Kasım'da Dario Fo'nun Ödenmeyecek Ödemiyoruz, isimli oyununa ev sahipliği yapacak. Arzu Gamze Kılınç yönetimindeki oyun, İtalya'nın işçi sınıfına mensup kadınlarının ekonomik sıkışmışlık karşısındaki dayanışmasını hiciv dolu bir dille sunuyor. 21 Kasım akşamı NİNA Dans Gösterisi, izleyiciyi 1920'lerin "Caz Çağı"na ve Broadway'in ışıltılı dünyasına götürerek, büyüleyici bir dans şöleni yaşatacak. Borusan Quartet ise 27 Kasım'da XIII. İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali kapsamında SGM sahnesinde olacak.Mimar ve tasarımcı Fahrettin Aykut tarafından kurulan FAAR Gallery, sanatın geçmişle gelecek arasında kurduğu sürekliliği odağına alan ilk sergisi Güneş Yanığı / Burnt by the Sun ile İstanbul'daki galeri alanında kapılarını açtı. Küratörlüğünü Mehmet Kahraman'ın üstlendiği sergi, Ahmet Duru, Antonio Cosentino, Ece Erbil, Sibel Kocakaya, İrfan Önürmen, Melike Kuş, Murat Akagündüz, Nilhan Sesalan ve Ozan Türkkan'ın eserlerini bir araya getiriyor. Sergi 29 Kasım'a kadar görülebilecek.