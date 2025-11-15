Bu kışın aksesuvarları çok iddialı

Kasım ayı demek sonbahardan kışa resmen adım atıyor olmak demek. Aralıktan mart ayına kadar önümüzde uzun bir kış sezonu bizi bekliyor. Nedense herkes kışın kısıtlayıcı doğası ve duygusal olarak bizi etkiliyor oluşundan dolayı ister istemez koyu renklere yönelir. Üst üste eğlencesiz ve sürprizsiz koyu renk kıyafetler giyerek adeta moda alanında bir çeşit kış uykusuna yatmayı tercih ederler. Oysa son iki haftadır yazdığım gibi kış ayları da en az bahar ve yaz ayları kadar moda açısından eğlenceli ve keyifli olabilir. Bunun için yapmanız gereken şey son iki haftadır da dediğimiz gibi kendinizi biraz daha aksesuvarlar dünyasına atmanız. İlk önce çantaları ardından da ayakkabıları konu ettik. Aksesuvar dünyasının ana iki konusunun ardından bu hafta da her kombini çabasız bir şekilde daha eğlenceli ve elegan bir hale getirecek aksesuvarlara odaklanmanın vakti.Bu yıl çok uzun zaman sonra genel silüetlerden çok kombinlerdeki detaylar ön plana çıkmış durumda. Küçük hatta bazen önemsiz görünen takılar ve aksesuvarları bir kıyafeti bir anda bir hikayeye dönüştürme gücüne sahip aslına bakarsanız. Aksesuvarlar; koleksiyonlara derinlik ve bireysellik katan, sessiz kahramanlar olarak uzun bir aradan sonra yeniden moda arenasında ortaya çıktı. Şapkalar, kemerler, eldivenler, iddialı güneş gözlükleri, pelerinler, kravatlar, kolye uçları... Bunların her biri en sıkıcı ve boğucu bir kombini bile yeniden hayata döndürme etkisine sahip. Bir yandan tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz bizlerin belki de baştan ayağa yepyeni kıyafetler almamızın da önüne geçiyor. En azından kaliteli, kumaşlı ve uzun yıllar giyebileceğimiz parçalara belki de o kadar para harcayamayacağız artık. İşte bunun da etkisiyle aksesuvarlar bir anda imdadımıza yetişiyor. Basit bir broşla bile bir kıyafeti tüm havası bir anda değişebiliyor sonuçta. Ya da dümdüz simsiyah bir elbisenin üzerine atacağınız desenli ve renkli bir şal bir anda kıyafetinizin daha taze görünmesini sağlıyor.Tek bir şapkayla daha bohem ruhlu, iddialı bir kolyeyle daha gösterişli, kıravat ya da saten kurdelalarla daha seksi görünmeniz mümkün. Yani kısaca broşlar mücevher kutusundan çıktı. Uzun zamandır dikkatimizi çekmiyorlardı ancak bu sezon stili yükseltmek için bir araç olarak kullanılıyorlar. Kravatlar ve eşarplar ile kemerler en basit kombinlerin bile yeniden doğmasını ve bambaşka bir ruha bürünmesini sağlıyor. Küçük aksesuvarlar sadece zarif son dokunuşlar değil, aynı zamanda derin bir özgüven ifadesi. Büyük trendlerin ruhunu taşırken, aynı zamanda onları kendi gardırobunuzda özgürce kombinlemenize olanak tanırlar. Haydi gelin o zaman bu sezona damga vuran aksesuvar trendlerini hep birlikte yeniden kaşfedelim.Eldivenler, eski bir Hollywood filminden çıkmışcasına yeniden hayatımıza girmiş durumda. Bu sezon eldivenler sadece pratik bir aksesuvar olmanın çok ötesinde. Özel dikim paltolardan iddialı gece kıyafetlerine kadar her şeye dramatik bir hava katabilir. İpek veya satenden üretilen smokinlerin zarafetiyle uzun zamandır özdeşleşen bu eldivenler, ışıltılı file, şık deri ve zarif süslemelerle yeniden yorumlandı.Milenyumun başında zamanın ruhunu tanımlayan Y2K favorisi olan gazeteci şapkası, 2025 sonbaharında şık ve sofistike bir şekilde podyumlara geri döndü. Birçok marka tarafından bu trend, sezonun modern hazırlık canlanışından ilham alarak yeniden yorumladı.Bu sezon geri döndüğü için en sevindiğim trend kesinlikle broşlar. Her zaman için düz bir ceketi ya da paltoyu hareketlendirdiğini düşündüğüm bu aksesuvar bu kış sezonunun vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Özellikle Fransız moda tasarımcıları bu zarif aksesuvaru bu sezon bol bol yorumlamış durumda.Bu sonbaharda, sezonun en zahmetsiz katmanı olan sarmalı pelerinle rahatlayın. Bir zamanlar açık havanın vazgeçilmezi olan pelerin, 2025 sonbaharında podyumlarda şehir şıklığına büründü. İster dökümlü, ister sıkmalı, ister sarın veya göğüs hizasında tutun, bu çok yönlü parçayı kullanmanın yanlış bir yolu yok. Geçiş havaları için mükemmel, ancak kışın en soğuk günlerine kadar sizi taşıyabilecek kadar sıcak pelerinler, konfor ve zarafetin el ele yürüyebileceğini gösteriyor.Bu sezon modellerin ve sektör uzmanlarının boyunlarına takılan kolyeler, podyumlarda ve sokaklarda göz alıcı bir görünüme sahipti. Özellikle en dikkat çekici detay farklı boy ve şekildeki zincirlerle farklı ve iddialı kolye uçlarının bir araya getiriliyor oluşu. Püsküllü gümüş kolyelerden, zincir kolyeye asılmak üzere tasarlanmış altın kaplama baş harf tılsımına kadar, bu aksesuvar gerçek hayattaki gardıroplara kolayca entegre oluyor; hem sessiz bir lüks ifadesi hem de bir kimlik sembolü olarak işlev görüyor.Modern hazırlık canlanmasının temel taşlarından biri olan kravatlar, bu sonbaharda büyük bir geri dönüş yaşıyor. Her renk, beden ve desende üretilen kravatlar, kübiklerin sınırlarını aşarak modanın en yeni kişilik ve zarafet ifadesi haline geliyor. Klasik bir zarafet için, tam bir takım elbise ve paltonun altına giyebilirsiniz; daha özgün bir görünüm içinse kot pantolon, üst gömlek ve kat kat kolyelerle kombinleyebilirsiniz.Çok yönlülüğü, atkının en büyük gücü olabilir. Sonbahardan itibaren moda editörlerinin ve tasarımcıların bu aksesuvarı farklı şekillerde kullanmasına şahit olduk. Mesela ceketlerin altından püsküllü şallar görünürken, bazı markalar ise ipek şallarla idddialı look'lar yaratmayı başardı. Her bir bağlayış şekliyle ortaya binlerce farklı görüntü çıkarabileceğiniz bu akseusvarlar bu sezonun dediğimiz gibi vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İster dökümlü, ister düğümlü, ister sarılı olsun, yaratıcı stil, pratik bir aksesuvarı yaratıcılığın bir ifadesine dönüştürüyor.Meraklı gözlerden uzak bir kalkan olan XXL camlı güneş gözlükleri kesinlikle bu sezonun en iddialı aksesuvarlarından biri. Zaten moda dünyasının editörleri ve ünlüler her daim bu tarz gözlükleri kullanmayı tercih eder. Bu sezon bu gözlükler hepimizin daha sofistike bir görünüme sahip olmamız için birçok markanın koleksiyonlarında yer aldı. Yani tam olarak bir kalkan olarak da görebileceğiniz bu aksesuvarları deneyimleme zamanı.Tokalı, püsküllü veya dikişli - bu sonbaharda her ruh haline uygun bir kemer vardı ve nasıl giyileceğine dair ilham da eksik değildi. Üst üste birçok kemer takmışsınız gibi görünen modeller, Vahşi Batı ruhundan esinlenenler, logolular yani aklınıza gelebilecek her kemer modeliyle bu sezon şıklığımıza şıklık katacağız.